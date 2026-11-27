JawaPos.com – Sambal menjadi salah satu pelengkap makanan yang selalu hadir di meja makan masyarakat Indonesia.

Cita rasa sambal yang pedas dan gurih mampu membuat hidangan sederhana semakin nikmat. Salah satu variasi sambal yang bisa dibuat di rumah adalah sambal goreng tomat.

Sambal goreng tomat ini bisa dijadikan persediaan di rumah, namun agar bertahan lama, proses memasak harus dilakukan hingga benar-benar matang.

Tak hanya itu, penyimpanan sambal goreng tomat pun perlu diperhatikan agar kualitas sambal tetap terjaga.

Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan pada Jumat (27/11), berikut ini resep untuk membuat sambal goreng tomat yang gurih dan awet.

Yuk simak apa saja bahan-bahan dan cara untuk membuat sambal goreng tomat yang mudah dibuat di rumah.

Bahan-bahan untuk membuat sambal goreng tomat:

· 80 gram bawang merah

· 35 gram bawang putih

· 350 gram tomat merah

· 70 gram cabai merah tanjung

· 1 sdm terasi

· 120 gram cabai rawit merah

· 3 lembar daun jeruk

· 100-150 ml minyak goreng

· 50 ml air

· ¾ sdt garam

· 2 sdm gula pasir

· 1 sdt kaldu jamur atau msg

Bahan lainnya:

· 1 buah jeruk limau

Cara untuk membuat sambal goreng tomat:

· Potong bawang putih dan bawang merah, goreng sesaat kemudian pindahkan ke dalam food processor

· Tambahkan terasi dan haluskan

· Setelah itu, potong cabai merah dan cabai rawit, lalu goreng di api kecil hingga lunak. Pindahkan ke dalam food processor dan haluskan

· Potong tomat dan goreng sesaat di api besar, lalu masukkan campuran cabai, daun jeruk. Garam, gula pasir, dan kaldu jamur. Aduk hingga tercampur dengan merata

· Kemudian tambahkan sedikit air dan masak di api kecil hingga matang. Jika sudah matang, matikan api

· Masukkan sambal tomat ke dalam wadah atau toples yang tertutup agar sambal awet

· Sambal goreng tomat siap disajikan