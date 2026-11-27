JawaPos.com – Tak hanya menawarkan makanan tradisional, Jogja juga memiliki beragam kuliner khas luar negeri. Salah satunya adalah ramen, hidangan khas Jepang yang terkenal dengan kuah kaldu gurih dan aneka topping yang menggugah selera.

Ramen menjadi salah satu kuliner yang digemari karena memiliki banyak variasi rasa, mulai dari kuah kaldu yang ringan hingga creamy dengan tambahan telur, daging, dan sayuran.

Di Jogja, terdapat sejumlah tempat makan yang menawarkan menu ramen dengan cita rasa autentik khas Jepang.

Berikut ini merupakan rekomendasi tiga tempat makan ramen di Jogja yang enak dan wajib dicoba bersama dengan teman maupun keluarga.

1. Golden Geisha

Golden Geisha merupakan salah satu tempat makan yang populer di Jogja, tempat makan ini menawarkan beragam hidangan khas Negeri Sakuya, terutama ramen yang autentik dan halal.

Dilansir dari akun Instagram @goldengeisha.id, tempat makan ini menawarkan banyak menu makanan, seperti wagyu chashu ramen karai soup, wagyu chashu ramen tamtam soup, hosogiri ramen, nitamago ramen shoyu soup, saikoro ramen baitan soup, shiro gyoza, niku maki, dan menu makanan lainnya.

Terdapat juga menu minuman di Golden Geisha, seperti mineral water, orange puppy, soda, dan menu minuman lainnya.

Untuk harga makanan di Golden Geisha dikenakan harga mulai dari Rp 30 ribuan dan untuk minuman dikenakan harga mulai dari Rp 7 ribu.

Tempat makan ramen di Golden Geisha ini berlokasi di Jl. Magelang, No.7, Lt LG, Kutu Patran, Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Roka Ramen

Roka Ramen bisa menjadi alternatif tempat makan ramen di Jogja yang bisa dikunjungi. Tempat ini selalu ramai dikungi para pecinta kuliner karena menawarkan berbagai macam ramen yang enak dengan racikan kuah yang gurih dan tekstur mie yang kenyal.

Dilansir dari akun Instagram @roka.id, tempat makan ini memiliki banyak menu makanan, seperti classic tori shio ramen, royal tori shio ramen, kirin shoyu ramen, samurai kamakura ramen, abura soba, corn ribs, gyoza, dan menu makanan lainnya.

Terdapat juga menu minuman di Roka Ramen, seperti house blend iced tea, air mineral, lychee peach berry, dan menu minuman lainnya.

Untuk harga makanan di Roka Ramen dikenakan harga mulai dari Rp 27 ribu dan untuk minuman dikenakan harga mulai dari Rp 8 ribuan.

Tempat makan ramen ini berlokasi di Jl. Sidokabul, No. 8, Sorosutan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Osae Ramen & Coffee

Osae Ramen & Coffee ini merupakan tempat makan ramen yang enak dan halal dengan view hamparan sawah hijau yang dapat memanjakan mata para pengunjung.

Dilansir dari akun Instagram @osae_ramen_coffee, tempat makan ini menawarkan aneka menu makanan chicken katsu tori paitan, beef tori paitan, ebi furai curry ramen, creamy spicy beef ramen, crispy gyoza, nori dimsum, dan menu makanan lainnya.

Terdapat juga menu minuman di Osae Ramen & Coffee, seperti ocha, lemon tea, lemon squash, salted caramel, americano, dan menu minuman lainnya.

Untuk harga makanan di Osae Ramen & Coffee dikenakan harga mulai dari Rp 30 ribuan dan untuk menu minuman dikenakan harga mulai dari Rp 7 ribu.

Tempat makan ramen di Osae Ramen & Coffee ini berlokasi di Jl. Kaliurang Urang, No. km 7, Kayen, Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.