JawaPos.com – Menikmati hidangan khas Sunda bersama keluarga bisa menjadi pilihan untuk menghabiskan waktu luang. Kota Bandung bisa menjadi destinasi kota yang memiliki beragam kuliner menarik yang bisa dicoba, salah satunya kuliner khas Sunda.

Tak hanya menawarkan makanan khas Sunda yang lezat, tetapi kota Kembang ini juga menghadirkan suasana yang nyaman dan cocok untuk berkumpul bersama dengan keluarga.

Bagi yang sedang mencari destinasi kuliner di kota Bandung, berikut rekomendasi tiga tempat makan khas Sunda yang bisa dikunjungi.

1. Warung Nasi Sunda Ibu Hj. Tini

Warung Nasi Sunda Ibu Hj. Tini merupakan salah satu tempat makan yang menawarkan aneka hidangan khas Sunda dengan cita rasa rumahan.

Tempat makan ini mengusung konsep prasmanan, sehingga para pengunjung bisa memilih sendiri lauk yang ingin disantap. Tak hanya menawarkan menu prasmanan, tempat ini juga menawarkan menu paket nasi box, paket nasi liwet, menu satuan.

Warung Nasi Sunda Ibu Hj. Tini ini juga memiliki suasana yang nyaman dan sejuk, tak heran banyak pengunjung yang betah berlama-lama di tempat makan ini.

Dilansir dari akun Instagram @warung_nasi_ibu_hj_tini, tempat ini menawarkan banyak menu makanan, seperti ayam goreng kampung, ayam goreng pejantan, gepuk daging sapi, ikan asin jambal, sayur lodeh, oseng jando mercon, dan menu makanan lainnya.

Terdapat juga menu minuman di Warung Nasi Sunda Ibu Hj. Tini, seperti es teh tawar, es jeruk, jus jambu, jus sirsak, dan menu minuman lainnya.

Untuk harga makanan di Warung Nasi Sunda Ibu Hj. Tini dikenakan harga mulai dari Rp 10 ribuan dan untuk minuman dikenakan harga mulai dari Rp 5 ribuan.

Tempat makan ini berlokasi di Gg. H. Manaf, No. 10, Nanjung, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

2. Alas Daun

Alas Daun merupakan tempat makan khas Sunda di Bandung yang memiliki suasana yang nyaman dengan nuansa tradisional, tempat ini memiliki dekorasi kayu yang memberikan kesan hangat saat bersantap .

Tak hanya itu saja, tempat ini juga memiliki konsep unik dan berbeda dari tempat makan Sunda lainnya yaitu nasi dan lauk yang disajikan langsung di atas daun pisang.

Dilansir dari akun Instagram @alas.daun, tempat makan ini menawarkan banyak menu makanan, seperti sate sapi alas daun, sate jando sapi, genjer, kangkung, toge jambal pete, sayur asem, karedok, dan menu makanan lainnya.

Terdapat juga menu minuman di Alas Daun, seperti es teh manis, jus alpukat, es teh lemon, jus jeruk, vanilla milk shake, es cendol, es kelapa, dan menu minuman lainnya.

Untuk harga makanan di Alas Daun dikenakan harga mulai dari Rp 10 ribuan dan untuk minuman dikenakan harga mulai dari Rp 10 ribu.

Tempat makan ini berlokasi di Jl. Citarum, No. 34, Cihapit, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat.

3. Ayam Kampung Cemara

Berlokasi di Jl. Maribaya, No. 17, Kayuambon, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, kota Bandung, Jawa Barat. Ayam Kampung Cemara merupakan tempat makan yang menawarkan aneka hidangan khas Sunda yang menarik untuk dicoba.

Tempat makan ini memiliki area yang luas dan tempat ini dikelilingi pepohonan rindang, sehingga menghasilkan suasana asri, sejuk, dan nyaman.

Dilansir dari akun Instagram @ayamkampungcemara, tempat ini menawarkan banyak menu makanan, seperti karedok, ayam kukus lembang, ayam remuk, gurame goreng terbang, tumis oncom genjer, sate kulit bakar, dan menu makanan lainnya.

Terdapat juga menu minuman di Ayam Kampung Cemara, seperti es teh tawar, wedang uwuh, es cincau hijau, jeruk murni, dan menu minuman lainnya.

Untuk harga makanan di Ayam Kampung Cemara dikenakan harga mulai dari Rp 15 ribu dan untuk minuman dikenakan harga mulai dari Rp 5 ribu.