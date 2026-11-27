JawaPos.com – Blok M, Jakarta Selatan ini dikenal sebagai salah satu kawasan yang menawarkan berbagai kuliner, mulai dari jajanan kaki lima hingga restoran dengan menu khas berbagai negara.

Salah satunya kuliner Jepang yang cukup mudah ditemukan di kawasan Blok M, tak hanya menyajikan menu ramen dengan kuah gurih, sejumlah tempat makan di Blok M ini juga menawarkan rice bowl dengan aneka lauk hidangan khas Jepang yang enak dan cocok dinikmati kapan saja.

Suasana kawasan Blok M yang ramai dengan berbagai tempat makan juga menjadikannya destinasi menarik untuk dikunjungi bersama dengan keluarga maupun teman.

Bagi yang sedang ingin menikmati makanan Jepang, berikut rekomendasi tiga tempat makan Jepang di Blok M yang wajib dicoba.

1. Seba Izakaya

Seba Izakaya merupakan tempat makan Jepang di kawasan Blok M yang mengusung konsep tempat dengan nuansa ala Jepang yang memberikan kesan santai dan cocok untuk makan bersama dengan teman maupun menikmari suasana setelah beraktivitas.

Dilansir dari akun Instagram @sebablokm, tempat makan ini menawarkan banyak menu makanan, seperti tori gyoza, tori karaage, sashimi moriawase, maguro, otoro, Hamachi chirashi, maguro king roll, gyu enoki, ebi furei curry, tori katsu curry, dan menu makanan lainnya.

Terdapat juga menu minuman di Seba Izakaya, seperti lemon squash, fresh orange juice, Tokyo naito, dan menu minuman lainnya.

Untuk harga makanan di Seba Izakaya dikenakan harga mulai dari Rp 18 ribu dan untuk minuman dikenakan harga mulai dari Rp 15 ribu.

Tempat makan ini berlokasi di Jl. Panglima Polim, RT. 3/RW.1, Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan.

2. Roku Ramen

Roku Ramen menjadi salah satu pilihan tempat makan bagi pecinta kuliner ramen khas Jepang. Tempat makan ini memiliki menu ramen dengan kuah hangat dan pilihan topping yang menggugah selera.

Dilansir dari akun Instagram @rokuramen_id, tempat makan ini memiliki banyak menu ramen, seperti kyoto smoked duck ramen, creamy mala roku ramen, egg mayo roku ramen, matcha roast beef roku ramen, truffle roku ramen, dan menu ramen lainnya.

Terdapat juga menu makanan lainnya di Roku Ramen, seperti chicken karaage curry rice, chicken katsu don, beef sukiyaki don, korokke, chicken gyoza, yakitori chicken popcorn, dan menu makanan lainnya.

Selain itu, terdapat juga menu minuman di Roku Ramen, seperti mineral water, ocha, jasmine tea, dan menu minuman lainnya.

Untuk harga makanan di Roku Ramen dikenakan harga berkisar Rp 40 ribuan dan untuk minuman dikenakan harga mulai dari Rp 10 ribu.

Tempat makan ini berlokasi di Pasaraya, Jl. Nusa Indah Blok M Ground Floor, RT.3/ RW. 1, Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

3. Gyukichi

Gyukichi merupakan tempat makan Jepang yang bisa dikunjungi saat berburu kuliner di kawasan Blok M. Tempat ini memiliki menu andalan yaitu berupa rice bowl yang berisi daging sapi panggang.

Dilansir dari akun Instagram @gyukichi.id, tempat makan ini menawarkan banyak menu makanan, seperti original charcoal niku don, truffle charcoal niku don, michi charcoal niku don, tori nanban karaage don, tori katsu nanban don, niku dry ramen, yaki gyoza, wakame salad, dan menu makanan lainnya.

Terdapat juga menu minuman di Gyukichi, seperti matcha latte, mango matcha latte, lemon tea, peach tea, ocha, dan menu minuman lainnya.

Untuk harga makanan di Gyukichi dikenakan harga berkisar Rp 50 ribu dan untuk minuman dikenakan harga mulai dari Rp 12 ribu.