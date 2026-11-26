Menu Spesial Tanpa Ribet, Resep Nasi Kuning Rice Cooker yang Gurih dan Pulen
Resep Nasi Kuning Ayam Suwir Serundeng yang Hanya Pakai Rice Cooker. (YouTube Devina Hermawan)
JawaPos.com – Nasi kuning merupakan salah satu hidangan khas Nusantara yang kerap hadir dalam berbagai kesempatan istimewa. Mulai dari menu sarapan, perayaan ulang tahun, hingga acara syukuran keluarga. Perpaduan nasi bercita rasa gurih dengan aroma kunyit dan santan membuat makanan ini memiliki daya tarik tersendiri. Apalagi jika disajikan bersama aneka pelengkap seperti ayam suwir, serundeng kelapa, telur dadar, dan lalapan segar. Menariknya, membuat nasi kuning yang lezat ternyata tidak harus menggunakan peralatan memasak yang rumit. Rice cooker yang biasa digunakan sehari-hari juga bisa menjadi andalan untuk menghasilkan nasi kuning yang matang sempurna dan kaya rasa. Selain lebih praktis, cara ini cocok bagi siapa saja yang ingin menyajikan hidangan spesial tanpa menghabiskan banyak waktu di dapur. Dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan, berikut resep nasi kuning dengan ayam suwir serundeng yang bisa dibuat menggunakan rice cooker. 1. Bumbu dasar kuning 2. Bahan nasi kuning 3. Bahan ayam suwir serundeng 4. Bahan pelengkap 1. Siapkan bumbu kuning Masukkan bawang putih, bawang merah, kunyit, kacang mede, dan minyak ke dalam blender. Haluskan seluruh bahan sampai teksturnya lembut. Setelah itu, panaskan wajan dan tumis bumbu hingga aromanya harum serta warnanya sedikit lebih gelap. Angkat dan bagi bumbu menjadi dua bagian untuk nasi kuning dan ayam suwir. 2. Masak nasi kuning menggunakan rice cooker Pertama, memarkan serai, lengkuas, dan jahe agar aromanya lebih mudah keluar saat dimasak. Masukkan beras yang sudah dicuci ke dalam rice cooker. Tambahkan air, santan, serta setengah bagian bumbu kuning yang telah ditumis. Masukkan juga serai, jahe, lengkuas, daun salam, daun jeruk, daun pandan, garam, kaldu jamur, dan merica. Aduk sampai semua bahan tercampur rata, kemudian masak menggunakan rice cooker seperti memasak nasi pada umumnya hingga matang. 3. Olah ayam dengan bumbu rempah Sambil menunggu nasi matang, panaskan kembali sisa bumbu kuning di dalam wajan. Tambahkan serai, lengkuas, daun salam, dan daun jeruk. Tumis sebentar sampai aroma rempahnya semakin terasa. Selanjutnya, potong dada ayam menjadi beberapa bagian, lalu masukkan ke dalam tumisan. Aduk hingga seluruh permukaan ayam terbalut bumbu. Tuangkan air, kemudian tambahkan garam, kaldu jamur, merica, dan gula merah. Masak selama kurang lebih delapan menit atau sampai ayam matang. 4. Suwir ayam dan buat serundeng Setelah ayam matang, angkat dan tiriskan. Tunggu sebentar hingga suhunya cukup nyaman untuk dipegang, kemudian suwir daging ayam menggunakan garpu. Masukkan kelapa parut ke dalam wajan berisi sisa bumbu dan masak sampai kandungan airnya menyusut. Tambahkan ayam yang sudah disuwir, kemudian aduk hingga tercampur rata. Lanjutkan memasak sampai teksturnya sedikit kering dan bumbu meresap. Angkat ayam suwir serundeng dan sisihkan. 5. Siapkan pelengkap hidangan Pecahkan telur ke dalam wadah, tambahkan sedikit garam, lalu kocok hingga tercampur. Panaskan sedikit minyak di wajan dan goreng telur sampai matang. Setelah itu, iris tipis-tipis untuk dijadikan pelengkap nasi kuning. Siapkan juga irisan mentimun, daun kemangi, dan bawang goreng. 6. Sajikan nasi kuning Setelah seluruh bahan siap, ambil nasi kuning dari rice cooker dan tata di atas piring saji. Tambahkan ayam suwir serundeng, irisan telur dadar, mentimun, daun kemangi, serta taburan bawang goreng. Nasi kuning ayam suwir serundeng siap dinikmati selagi hangat bersama keluarga. Dengan bantuan rice cooker, hidangan nasi kuning yang gurih dan harum ini bisa dibuat lebih praktis tanpa perlu repot menggunakan kukusan. Resep ini juga cocok dijadikan inspirasi menu sarapan, sajian acara keluarga, maupun ide jualan rumahan.
Bahan-Bahan Nasi Kuning Ayam Suwir Serundeng
Cara Membuat Nasi Kuning Ayam Suwir Serundeng
JawaPos.com – Nasi kuning merupakan salah satu hidangan khas Nusantara yang kerap hadir dalam berbagai kesempatan istimewa. Mulai dari menu sarapan, perayaan ulang tahun, hingga acara syukuran keluarga.
Perpaduan nasi bercita rasa gurih dengan aroma kunyit dan santan membuat makanan ini memiliki daya tarik tersendiri. Apalagi jika disajikan bersama aneka pelengkap seperti ayam suwir, serundeng kelapa, telur dadar, dan lalapan segar.
Menariknya, membuat nasi kuning yang lezat ternyata tidak harus menggunakan peralatan memasak yang rumit. Rice cooker yang biasa digunakan sehari-hari juga bisa menjadi andalan untuk menghasilkan nasi kuning yang matang sempurna dan kaya rasa.
Selain lebih praktis, cara ini cocok bagi siapa saja yang ingin menyajikan hidangan spesial tanpa menghabiskan banyak waktu di dapur.
Dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan, berikut resep nasi kuning dengan ayam suwir serundeng yang bisa dibuat menggunakan rice cooker.
1. Bumbu dasar kuning
2. Bahan nasi kuning
3. Bahan ayam suwir serundeng
4. Bahan pelengkap
1. Siapkan bumbu kuning
Masukkan bawang putih, bawang merah, kunyit, kacang mede, dan minyak ke dalam blender. Haluskan seluruh bahan sampai teksturnya lembut.
Setelah itu, panaskan wajan dan tumis bumbu hingga aromanya harum serta warnanya sedikit lebih gelap. Angkat dan bagi bumbu menjadi dua bagian untuk nasi kuning dan ayam suwir.
2. Masak nasi kuning menggunakan rice cooker
Pertama, memarkan serai, lengkuas, dan jahe agar aromanya lebih mudah keluar saat dimasak.
Masukkan beras yang sudah dicuci ke dalam rice cooker. Tambahkan air, santan, serta setengah bagian bumbu kuning yang telah ditumis.
Masukkan juga serai, jahe, lengkuas, daun salam, daun jeruk, daun pandan, garam, kaldu jamur, dan merica.
Aduk sampai semua bahan tercampur rata, kemudian masak menggunakan rice cooker seperti memasak nasi pada umumnya hingga matang.
3. Olah ayam dengan bumbu rempah
Sambil menunggu nasi matang, panaskan kembali sisa bumbu kuning di dalam wajan.
Tambahkan serai, lengkuas, daun salam, dan daun jeruk. Tumis sebentar sampai aroma rempahnya semakin terasa.
Selanjutnya, potong dada ayam menjadi beberapa bagian, lalu masukkan ke dalam tumisan. Aduk hingga seluruh permukaan ayam terbalut bumbu.
Tuangkan air, kemudian tambahkan garam, kaldu jamur, merica, dan gula merah. Masak selama kurang lebih delapan menit atau sampai ayam matang.
4. Suwir ayam dan buat serundeng
Setelah ayam matang, angkat dan tiriskan. Tunggu sebentar hingga suhunya cukup nyaman untuk dipegang, kemudian suwir daging ayam menggunakan garpu.
Masukkan kelapa parut ke dalam wajan berisi sisa bumbu dan masak sampai kandungan airnya menyusut.
Tambahkan ayam yang sudah disuwir, kemudian aduk hingga tercampur rata. Lanjutkan memasak sampai teksturnya sedikit kering dan bumbu meresap.
Angkat ayam suwir serundeng dan sisihkan.
5. Siapkan pelengkap hidangan
Pecahkan telur ke dalam wadah, tambahkan sedikit garam, lalu kocok hingga tercampur.
Panaskan sedikit minyak di wajan dan goreng telur sampai matang. Setelah itu, iris tipis-tipis untuk dijadikan pelengkap nasi kuning.
Siapkan juga irisan mentimun, daun kemangi, dan bawang goreng.
6. Sajikan nasi kuning
Setelah seluruh bahan siap, ambil nasi kuning dari rice cooker dan tata di atas piring saji.
Tambahkan ayam suwir serundeng, irisan telur dadar, mentimun, daun kemangi, serta taburan bawang goreng.
Nasi kuning ayam suwir serundeng siap dinikmati selagi hangat bersama keluarga.
Dengan bantuan rice cooker, hidangan nasi kuning yang gurih dan harum ini bisa dibuat lebih praktis tanpa perlu repot menggunakan kukusan.
Resep ini juga cocok dijadikan inspirasi menu sarapan, sajian acara keluarga, maupun ide jualan rumahan.
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