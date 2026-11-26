JawaPos.com – Nasi kuning merupakan salah satu hidangan khas Nusantara yang kerap hadir dalam berbagai kesempatan istimewa. Mulai dari menu sarapan, perayaan ulang tahun, hingga acara syukuran keluarga. Perpaduan nasi bercita rasa gurih dengan aroma kunyit dan santan membuat makanan ini memiliki daya tarik tersendiri. Apalagi jika disajikan bersama aneka pelengkap seperti ayam suwir, serundeng kelapa, telur dadar, dan lalapan segar. Menariknya, membuat nasi kuning yang lezat ternyata tidak harus menggunakan peralatan memasak yang rumit. Rice cooker yang biasa digunakan sehari-hari juga bisa menjadi andalan untuk menghasilkan nasi kuning yang matang sempurna dan kaya rasa. Selain lebih praktis, cara ini cocok bagi siapa saja yang ingin menyajikan hidangan spesial tanpa menghabiskan banyak waktu di dapur. Dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan, berikut resep nasi kuning dengan ayam suwir serundeng yang bisa dibuat menggunakan rice cooker. Bahan-Bahan Nasi Kuning Ayam Suwir Serundeng 1. Bumbu dasar kuning 5 siung bawang putih

7 siung bawang merah

10 buah kacang mede

20 gram kunyit

3 sdm minyak 2. Bahan nasi kuning 500 gram beras

675 ml air

50 ml santan

½ bagian bumbu dasar kuning

1 batang serai

1 iris jahe

1 jempol lengkuas

3 lembar daun salam

4 lembar daun jeruk

1 lembar daun pandan

1 sdt garam

2 sdt kaldu jamur atau penyedap

¼ sdt merica 3. Bahan ayam suwir serundeng 350 gram dada ayam filet

60 gram kelapa parut

½ bagian bumbu dasar kuning

1 jempol lengkuas

1 batang serai

350 ml air

2 lembar daun salam

4 lembar daun jeruk

20 gram gula merah

½ sdt garam

1 sdt kaldu jamur atau penyedap

¼ sdt merica 4. Bahan pelengkap 2 butir telur

⅛ sdt garam

Timun secukupnya

Daun kemangi secukupnya

Bawang goreng secukupnya Cara Membuat Nasi Kuning Ayam Suwir Serundeng 1. Siapkan bumbu kuning Masukkan bawang putih, bawang merah, kunyit, kacang mede, dan minyak ke dalam blender. Haluskan seluruh bahan sampai teksturnya lembut. Setelah itu, panaskan wajan dan tumis bumbu hingga aromanya harum serta warnanya sedikit lebih gelap. Angkat dan bagi bumbu menjadi dua bagian untuk nasi kuning dan ayam suwir. 2. Masak nasi kuning menggunakan rice cooker Pertama, memarkan serai, lengkuas, dan jahe agar aromanya lebih mudah keluar saat dimasak. Masukkan beras yang sudah dicuci ke dalam rice cooker. Tambahkan air, santan, serta setengah bagian bumbu kuning yang telah ditumis. Masukkan juga serai, jahe, lengkuas, daun salam, daun jeruk, daun pandan, garam, kaldu jamur, dan merica. Aduk sampai semua bahan tercampur rata, kemudian masak menggunakan rice cooker seperti memasak nasi pada umumnya hingga matang. 3. Olah ayam dengan bumbu rempah Sambil menunggu nasi matang, panaskan kembali sisa bumbu kuning di dalam wajan. Tambahkan serai, lengkuas, daun salam, dan daun jeruk. Tumis sebentar sampai aroma rempahnya semakin terasa. Selanjutnya, potong dada ayam menjadi beberapa bagian, lalu masukkan ke dalam tumisan. Aduk hingga seluruh permukaan ayam terbalut bumbu. Tuangkan air, kemudian tambahkan garam, kaldu jamur, merica, dan gula merah. Masak selama kurang lebih delapan menit atau sampai ayam matang. 4. Suwir ayam dan buat serundeng Setelah ayam matang, angkat dan tiriskan. Tunggu sebentar hingga suhunya cukup nyaman untuk dipegang, kemudian suwir daging ayam menggunakan garpu. Masukkan kelapa parut ke dalam wajan berisi sisa bumbu dan masak sampai kandungan airnya menyusut. Tambahkan ayam yang sudah disuwir, kemudian aduk hingga tercampur rata. Lanjutkan memasak sampai teksturnya sedikit kering dan bumbu meresap. Angkat ayam suwir serundeng dan sisihkan. 5. Siapkan pelengkap hidangan Pecahkan telur ke dalam wadah, tambahkan sedikit garam, lalu kocok hingga tercampur. Panaskan sedikit minyak di wajan dan goreng telur sampai matang. Setelah itu, iris tipis-tipis untuk dijadikan pelengkap nasi kuning. Siapkan juga irisan mentimun, daun kemangi, dan bawang goreng. 6. Sajikan nasi kuning Setelah seluruh bahan siap, ambil nasi kuning dari rice cooker dan tata di atas piring saji. Tambahkan ayam suwir serundeng, irisan telur dadar, mentimun, daun kemangi, serta taburan bawang goreng. Nasi kuning ayam suwir serundeng siap dinikmati selagi hangat bersama keluarga. Dengan bantuan rice cooker, hidangan nasi kuning yang gurih dan harum ini bisa dibuat lebih praktis tanpa perlu repot menggunakan kukusan. Resep ini juga cocok dijadikan inspirasi menu sarapan, sajian acara keluarga, maupun ide jualan rumahan.