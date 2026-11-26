Anti Lembek dan Keras! Resep Cireng Montok dengan Tekstur Krispi dan Kopong
Resep Cireng yang Renyah dan Bikin Nagih./YouTube Devina Hermawan
JawaPos.com – Cireng menjadi salah satu jajanan khas Bandung yang hingga kini masih digemari berbagai kalangan. Camilan berbahan dasar tepung tapioka ini terkenal dengan perpaduan tekstur garing pada bagian luar dan kenyal ketika digigit. Rasanya yang gurih semakin nikmat ketika disantap selagi hangat bersama saus pendamping. Mulai dari sambal rujak bercita rasa pedas manis hingga saus cuka yang memberikan sensasi asam dan segar. Selain cocok dijadikan teman bersantai pada sore hari, cireng juga bisa menjadi pilihan camilan saat berkumpul bersama keluarga atau teman. Bahkan, makanan sederhana ini berpotensi dikembangkan menjadi ide usaha rumahan. Meski terlihat mudah dibuat, menghasilkan cireng yang renyah, mengembang, dan tidak keras ternyata membutuhkan teknik pengolahan yang tepat. Salah satu kuncinya terletak pada pembuatan adonan biang serta proses penggorengan. Dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan, terdapat resep cireng krispi montok dengan dua pilihan saus cocolan yang bisa dicoba sendiri di rumah. Berikut bahan-bahan dan langkah pembuatannya. 1. Adonan biang: 2. Tepung campuran adonan: 3. Tepung pelapis: Cireng krispi montok pun siap dinikmati. Teksturnya yang garing di bagian luar dengan bagian dalam yang kenyal membuat camilan ini cocok disantap kapan saja. Penggunaan adonan biang menjadi salah satu kunci untuk mendapatkan tekstur cireng yang khas. Sementara itu, teknik penggorengan dua tahap membantu menghasilkan bagian luar yang lebih kering dan renyah. Itulah resep cireng krispi montok lengkap dengan dua pilihan saus cocolan yang bisa menjadi inspirasi camilan keluarga maupun ide jualan rumahan. Selamat mencoba!
Bahan-Bahan Cireng
Bahan Sambal Cuka
Bahan Sambal Rujak
Cara Membuat Cireng Krispi Montok
JawaPos.com – Cireng menjadi salah satu jajanan khas Bandung yang hingga kini masih digemari berbagai kalangan. Camilan berbahan dasar tepung tapioka ini terkenal dengan perpaduan tekstur garing pada bagian luar dan kenyal ketika digigit.
Rasanya yang gurih semakin nikmat ketika disantap selagi hangat bersama saus pendamping. Mulai dari sambal rujak bercita rasa pedas manis hingga saus cuka yang memberikan sensasi asam dan segar.
Selain cocok dijadikan teman bersantai pada sore hari, cireng juga bisa menjadi pilihan camilan saat berkumpul bersama keluarga atau teman. Bahkan, makanan sederhana ini berpotensi dikembangkan menjadi ide usaha rumahan.
Meski terlihat mudah dibuat, menghasilkan cireng yang renyah, mengembang, dan tidak keras ternyata membutuhkan teknik pengolahan yang tepat. Salah satu kuncinya terletak pada pembuatan adonan biang serta proses penggorengan.
Dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan, terdapat resep cireng krispi montok dengan dua pilihan saus cocolan yang bisa dicoba sendiri di rumah.
Berikut bahan-bahan dan langkah pembuatannya.
1. Adonan biang:
2. Tepung campuran adonan:
3. Tepung pelapis:
Cireng krispi montok pun siap dinikmati. Teksturnya yang garing di bagian luar dengan bagian dalam yang kenyal membuat camilan ini cocok disantap kapan saja.
Penggunaan adonan biang menjadi salah satu kunci untuk mendapatkan tekstur cireng yang khas. Sementara itu, teknik penggorengan dua tahap membantu menghasilkan bagian luar yang lebih kering dan renyah.
Itulah resep cireng krispi montok lengkap dengan dua pilihan saus cocolan yang bisa menjadi inspirasi camilan keluarga maupun ide jualan rumahan. Selamat mencoba!
Tags
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!