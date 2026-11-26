JawaPos.com – Cireng menjadi salah satu jajanan khas Bandung yang hingga kini masih digemari berbagai kalangan. Camilan berbahan dasar tepung tapioka ini terkenal dengan perpaduan tekstur garing pada bagian luar dan kenyal ketika digigit. Rasanya yang gurih semakin nikmat ketika disantap selagi hangat bersama saus pendamping. Mulai dari sambal rujak bercita rasa pedas manis hingga saus cuka yang memberikan sensasi asam dan segar. Selain cocok dijadikan teman bersantai pada sore hari, cireng juga bisa menjadi pilihan camilan saat berkumpul bersama keluarga atau teman. Bahkan, makanan sederhana ini berpotensi dikembangkan menjadi ide usaha rumahan. Meski terlihat mudah dibuat, menghasilkan cireng yang renyah, mengembang, dan tidak keras ternyata membutuhkan teknik pengolahan yang tepat. Salah satu kuncinya terletak pada pembuatan adonan biang serta proses penggorengan. Dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan, terdapat resep cireng krispi montok dengan dua pilihan saus cocolan yang bisa dicoba sendiri di rumah. Berikut bahan-bahan dan langkah pembuatannya. Bahan-Bahan Cireng 1. Adonan biang: 250 ml air.

5 sdm tepung tapioka.

2–3 siung bawang putih, haluskan.

1–2 batang daun bawang, iris tipis.

2 sdt kaldu atau penyedap rasa.

½ sdt garam.

¼ sdt merica. 2. Tepung campuran adonan: 150 gram tepung tapioka. 3. Tepung pelapis: 100 gram tepung tapioka. Bahan Sambal Cuka 250 ml air.

8 buah cabai rawit merah, rebus.

3 buah cabai merah, rebus.

2–3 siung bawang putih.

2 sdm cuka meja.

3 sdm gula.

¼ sdt garam. Bahan Sambal Rujak 1 siung bawang putih.

8 buah cabai rawit.

1 ruas kencur.

1 sachet terasi, bakar.

1 buah gula merah.

4 sdm air asam jawa. Cara Membuat Cireng Krispi Montok Masak adonan biang terlebih dahulu. Siapkan wajan, kemudian tuangkan air bersama tepung tapioka, bawang putih halus, irisan daun bawang, garam, kaldu, dan merica. Aduk sampai seluruh bahan tercampur, lalu masak menggunakan api sedang hingga adonan berubah kental dan lengket. Campurkan dengan tepung kering. Pindahkan adonan biang ke dalam wadah berisi 150 gram tepung tapioka. Aduk dan uleni secukupnya sampai seluruh bahan menyatu. Setelah itu, bagi adonan menjadi 12 bagian dengan ukuran relatif sama. Bentuk dan lapisi cireng. Ambil setiap bagian adonan, kemudian balurkan ke dalam tepung tapioka kering hingga seluruh permukaannya tertutup. Diamkan selama kurang lebih 10 menit agar lapisan tepung menempel dengan baik. Goreng cireng menggunakan dua tahap. Panaskan minyak, lalu goreng adonan dengan api besar hingga setengah matang. Angkat dan tiriskan sebentar. Setelah itu, goreng kembali sampai permukaannya tampak lebih kering dan sedikit berubah warna. Buat saus cuka. Rebus cabai rawit, cabai merah, dan bawang putih. Setelah matang, campurkan dengan air, cuka, gula, garam, serta penyedap sesuai selera. Haluskan menggunakan blender sampai menghasilkan saus yang lembut. Siapkan sambal rujak. Haluskan bawang putih, kencur, dan garam menggunakan cobek. Tambahkan terasi bakar, cabai rawit, gula merah, serta air asam jawa. Ulek kembali sampai seluruh bahan tercampur rata. Sajikan selagi hangat. Tata cireng yang sudah matang di atas piring. Lengkapi dengan sambal cuka dan sambal rujak sebagai pilihan saus pendamping. Cireng krispi montok pun siap dinikmati. Teksturnya yang garing di bagian luar dengan bagian dalam yang kenyal membuat camilan ini cocok disantap kapan saja. Penggunaan adonan biang menjadi salah satu kunci untuk mendapatkan tekstur cireng yang khas. Sementara itu, teknik penggorengan dua tahap membantu menghasilkan bagian luar yang lebih kering dan renyah. Itulah resep cireng krispi montok lengkap dengan dua pilihan saus cocolan yang bisa menjadi inspirasi camilan keluarga maupun ide jualan rumahan. Selamat mencoba!