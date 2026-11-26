Resep Abon Pindang Tongkol Rumahan, Cocok Jadi Stok Lauk yang Praktis
Resep Abon Pindang Tongkol yang Enak dan Praktis Dibuat di Rumah
JawaPos.com – Ikan pindang tongkol bisa diolah menjadi berbagai hidangan lezat untuk menu sehari-hari. Salah satu kreasi yang patut dicoba adalah abon pindang tongkol dengan perpaduan rasa gurih, sedikit manis, dan sensasi pedas dari cabai.
Olahan ikan ini cocok dijadikan teman makan nasi hangat maupun pelengkap berbagai makanan lainnya. Teksturnya yang disuwir dan dibumbui hingga meresap membuat abon pindang tongkol memiliki cita rasa khas yang menggugah selera.
Dilansir dari kanal YouTube Ika Mardatillah, membuat abon pindang tongkol ternyata tidak membutuhkan banyak bahan maupun proses yang rumit. Dengan memanfaatkan ikan pindang dan sejumlah bumbu dapur sederhana, kamu sudah bisa menyajikan lauk lezat untuk keluarga di rumah.
Selain cocok untuk hidangan sehari-hari, resep ini juga bisa menjadi alternatif ketika memiliki persediaan ikan pindang tongkol. Penasaran bagaimana cara membuatnya? Berikut bahan dan langkah-langkah yang perlu disiapkan.
Bahan-bahan Abon Pindang Tongkol
- 10 potong pindang tongkol.
- 5 buah cabai merah besar.
- 2 butir kemiri.
- Terasi secukupnya.
- Cabai rawit sesuai selera.
- Bawang merah secukupnya.
- Bawang putih secukupnya.
- Garam secukupnya.
- Penyedap rasa sesuai selera.
- Minyak goreng secukupnya.
Cara Membuat Abon Pindang Tongkol
- Pertama, siapkan bawang merah dan bawang putih, kemudian iris tipis-tipis. Sisihkan dalam wadah terpisah.
- Ambil cobek, masukkan cabai rawit, kemiri, terasi, dan garam. Haluskan seluruh bahan menggunakan ulekan hingga bumbunya tercampur rata.
- Selanjutnya, masukkan pindang tongkol ke dalam cobek berisi bumbu halus. Ulek kembali hingga ikan tercampur dan teksturnya menjadi lebih lembut.
- Pindahkan campuran ikan dan bumbu ke dalam mangkuk. Aduk kembali agar seluruh bagian ikan terbalut bumbu secara merata.
- Masukkan irisan bawang merah dan bawang putih yang sudah disiapkan sebelumnya. Tambahkan garam serta penyedap rasa sesuai selera, lalu aduk hingga semua bahan menyatu.
- Siapkan wajan dan tuangkan minyak goreng secukupnya. Panaskan minyak menggunakan api sedang cenderung kecil agar proses penggorengan lebih terkontrol.
- Masukkan adonan pindang tongkol berbumbu ke dalam wajan. Goreng sambil diaduk hingga matang dan teksturnya sesuai dengan yang diinginkan.
- Setelah matang, segera matikan kompor dan angkat abon pindang tongkol. Tiriskan minyak berlebih, kemudian pindahkan ke wadah penyajian.
- Abon pindang tongkol siap dinikmati bersama nasi putih hangat dan lauk pendamping lainnya.
Itulah resep abon pindang tongkol yang praktis dan mudah dibuat sendiri di rumah. Perpaduan ikan tongkol dengan bumbu cabai, bawang, dan terasi menghasilkan hidangan gurih yang cocok untuk menambah variasi menu keluarga.
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