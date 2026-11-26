JawaPos.com – Ikan pindang tongkol bisa diolah menjadi berbagai hidangan lezat untuk menu sehari-hari. Salah satu kreasi yang patut dicoba adalah abon pindang tongkol dengan perpaduan rasa gurih, sedikit manis, dan sensasi pedas dari cabai.

Olahan ikan ini cocok dijadikan teman makan nasi hangat maupun pelengkap berbagai makanan lainnya. Teksturnya yang disuwir dan dibumbui hingga meresap membuat abon pindang tongkol memiliki cita rasa khas yang menggugah selera.

Dilansir dari kanal YouTube Ika Mardatillah, membuat abon pindang tongkol ternyata tidak membutuhkan banyak bahan maupun proses yang rumit. Dengan memanfaatkan ikan pindang dan sejumlah bumbu dapur sederhana, kamu sudah bisa menyajikan lauk lezat untuk keluarga di rumah.

Selain cocok untuk hidangan sehari-hari, resep ini juga bisa menjadi alternatif ketika memiliki persediaan ikan pindang tongkol. Penasaran bagaimana cara membuatnya? Berikut bahan dan langkah-langkah yang perlu disiapkan.