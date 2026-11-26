JawaPos.com – Menikmati semangkuk hidangan hangat dengan kuah yang gurih memang selalu punya daya tarik tersendiri.

Terlebih saat cuaca sedang dingin atau ketika tubuh membutuhkan makanan yang bisa memberikan rasa nyaman.

Bagi pecinta kuliner, makanan berkuah bisa menjadi pilihan comfort food yang sulit ditolak. Di Bandung terdapat banyak tempat makan yang menawarkan sajian berkuah dengan cita rasa yang menggugah selera.

Berikut tiga rekomendasi tempat makan berkuah di Bandung yang menarik untuk dicoba.

1. Rumah Pak Darto

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Rumah Pak Darto merupakan salah satu tempat makan spesialis mie dan bubur sapi di Bandung. Tempat ini menawarkan aneka hidangan berkuah dengan cita rasa gurih yang cocok dinikmati sebagai comfort food.

Hidangan mie dan bubur sapi ini disajikan dengan racikan bumbu khas serta isian daging sapi yang menggugah selera. Kuahnya yang hangat dan kaya rasa ini membuat hidangan di tempat ini cocok disantap saat cuaca dingin maupun ketika ingin menikmati makanan berkuah yang mengenyangkan.

Dilansir dari akun Instagram @rumahpakdarto, tempat makan ini memiliki banayak menu makanan, seperti mie, sapi, atau kwetiau sapi polos, bubur sapi, dan nasi oseng sapi.

Terdapat juga menu hidangan penutup di Rumah Pak Darto, seperti rujak es krim darto, es krim darto, dan rujak darto.

Selain itu, terdapat menu minuman di Rumah Pak Darto, seperti teh karamel, es teh tawar, nipis soda karamel, dan air es.

Untuk harga makanan di Rumah Pak Darto dikenakan harga mulai dari Rp 25 ribu dan untuk minuman dikenakan harga mulai dari Rp 3 ribu.

Tempat makan di Rumah Pak Darto ini berlokasi di Jl. Sekeloa, No. 49, Lebakgede, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat.

2. Sinar Warisan

Sinar Warisan merupakan tempat makan di Bandung yang menawarkan hidangan comfort food dengan menu andalan berupa kornet kuah rumahan.

Tempat makan ini menyajikan kornet yang dibuat menggunakan daging sapi utuh dengan tekstur padat, tetapi tetap empuk.

Dilansir dari akun Instagram @sinar.warisan, tempat makan ini menawarkan menu makanan, seperti kornet kuah warisan, kornet kuah susu, perkedel kentang bersama, sate kulit panggang bersama, sate ayam panggang, kerupuk aci, dan menu makanan lainnya.

Terdapat menu minuman di Sinar Warisan, seperti cap badak, temulawak, teh manis, teh tawar, dan air mineral

Untuk harga makanan di Sinar Warisan dikenakan harga mulai dari Rp 18 ribu dan untuk menu minuman dikenakan harga mulai dari Rp 5 ribu.

Tempat makan ini berlokasi di Jl. Dipati Ukur, No. 1, Lebakgede, kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat.

3. Sop Burtok

Sop Burtok merupakan tempat makan di Bandung yang cocok dikunjungi bagi pecinta hidangan berkuah, tempat ini menawarkan sajian sop daging sapi dengan kuah kaldu khas yang gurih dan hangat. Tak heran banyak yang mengunjungi tempat makan ini.

Dilansir darin akun Instagram @sop___burtok, tempat makan ini memiliki banyak menu makanan, seperti sop komplit, sop porsi regular, sop porsi kecil, dry burtok komplit, perkedel kentang, telor pitan, sate saikoro, dan menu makanan lainnya.

Terdapat juga menu minuman di Sop Burtok, seperti air mineral, teh tawar, teh manis, dan teh nipis burtok.

Untuk harga makanan di Sop Burtok dikenakan harga mulai dari Rp 15 ribu dan untuk minuman dikenakan harga mulai dari Rp 5 ribu.

Tempat makan ini memiliki banyak cabang, salah satunya berlokasi di Jl. Aceh, No. 44, Babakan Ciamis, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat.