JawaPos.com – Cumi goreng tepung menjadi salah satu hidangan seafood yang cocok dijadikan lauk makan maupun camilan santai.

Tekstur cumi yang kenyal dipadukan dengan lapisan tepung yang renyah, sehingga membuat makanan ini terasa nikmat.

Perlu diketahui bahwa membuat cumi goreng tepung yang renyah dan tahan lama ternyata memiliki tantangan tersendiri.

Jika salah mengolahnya, lapisan tepung bisa membuat cepat lembek atau membuat cumi menjadi alot setelah digoreng.

Salah satu bahan yang bisa digunakan untuk menghasilkan tekstur renyah adalah dengan menggunakan tepung tapioka. Tepung ini membantu menciptakan lapisan luar cumi yang renyah.

Selain bahannya sederhana, cara membuat cumi goreng tepung tapioka sangat praktis untuk coba di rumah.

Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan pada Kamis (26/11), berikut ini merupakan resep untuk membuat cumi goreng tepung tapioka yang bisa dijadikan menu makan keluarga.

Bahan-bahan untuk membuat cumi goreng tepung tapioka:

Bahan tepung basah:

· 350 gram cumi frozen tube

· ½ sdt garam

· ¼ sdt merica

· 1 sdt kaldu ayam bubuk

· 1 sdt baking powder

· 1 butir telur

· 1 sdt bubuk bawang putih

· 120 gram tepung tapioka

Bahan lapisan kering:

· Tepung tapioka

Bahan saus cocolan:

· 3 sdm saus sambal

· 2 sdm saus tomat

· 2 sdm air matang

Cara untuk membuat cumi goreng tepung tapioka:

§ Potong-potong cumi lalu pindahkan ke dalam mangkuk, bilas cumi 2-3 kali, tiriskan

§ Masukkan telur, kaldu ayam bubuk, bubuk bawang putih, garam, merica, baking powder, dan tepung tapioka. Aduk hingga tercampur dengan merata

§ Balurkan cumi ke dalam tepung kering sedikit demi sedikit, aduk perlahan. Diamkan selama 1-2 menit sebelum digoreng

§ Panaskan minyak dan masukkan cumi sedikit demi sedikit lalu goreng hingga berubah warna menjadi kuning keemasan dan tiriskan

§ Masukkan cumi ke dalam air fryer selama 5-7 menit

§ Untuk membuat saus cocolan, campurkan saus tomat, saus sambal, dan air. Aduk hingga merata

§ Cumi goreng tepung tapioka siap disajikan dengan saus cocolan