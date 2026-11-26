JawaPos.com – Bogor menjadi salah satu kota yang banyak dikunjungi para wisatawan, terutama pecinta kuliner.

Ada banyak tempat kuliner menarik di kota Hujan ini yang bisa dikunjungi, mulai dari makanan tradisional hingga makanan kekinian.

Tempat makan di Bogor ini tak hanya menawarkan suasana yang sejuk saja, tetapi juga memiliki banyak tempat makan dengan harga ramah di kantong. Pilihan ini cocok bagi mahasiswa maupun warga lokal yang ingin kulineran tanpa harus mengeluarkan banyak uang.

Menariknya, makan enak di kota Bogor tidak selalu harus mengeluarkan uang yang banyak. Ada sejumlah tempat makan yang menawarkan menu mengenyangkan dengan harga terjangkau, sehingga cocok dijadikan sebagai destinasi kuliner tanpa takut boncos.

Berikut rekomendasi tiga tempat makan yang enak dan murah meriah di Bogor yang bisa dikunjungi bareng teman maupun keluarga.

1. Teh Tarik Menarik

Teh Tarik Menarik merupakan tempat kuliner yang menarik di kota Bogor yang selalu ramai dikunjungi para pecinta kuliner.

Tempat ini menawarkan minuman teh tarik sebagai menu andalannya. Tak hanya menawarkan menu teh tarik, tetapi tempat ini juga menawarkan banyak menu makanan dan minuman yang enak.

Dilansir dari akun Instagram @teh.tarik.menarik, tempat ini memiliki banyak menu makanan, seperti mie kari ayam ori atau pedas, mie kari sapi ori atau pedas, misoa kari udang, misoa ayam jamur, ayam goreng rempah, ayam pop, ayam siram, bandeng bakar, cireng kuah susu creamy, ubi brulee, dan menu makanan lainnya.

Terdapat juga menu minuman varian teh tarik di Teh Tarik Menarik, seperti teh tarik cincau, teh tarik hijau, teh tarik medan, teh tarik original, teh tarik hazelnut, dan menu teh tarik lainnya.

Selain itu, terdapat menu minuman lainnya di Teh Tarik Menarik, seperti jeruk songkit, badak, teh markisa medan, badak susu, blue ocean, ceremonial matcha latte, dan menu minuman lainnya.

Untuk harga makanan di Teh Tarik Menarik dikenakan harga mulai dari Rp 16 ribu dan untuk menu minuman dikenakan harga mulai dari Rp 17 ribu.

Tempat ini memiliki dua cabang, salah satunya berlokasi di Jl. A. Yani, No.4, RT.05/RW. 03, Air Mancur, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat.

2. Kopitiam Serasa Bogor

Kopitiam Serasa Bogor ini mengusung konsep kopitiam dengan sajian khas Asia terutama hidangan Melayu dan Singapura dan tempat ini cocok bagi pecinta makanan dengan cita rasa gurih, autentik, dan menu yang pas dinikmati untuk sarapan maupun makan siang.

Dilansir dari akun Instagram @serasakopitiam, tempat ini menawarkan banyak menu makanan, seperti bakmi manis, bskmi manis komplit, bakmi chili oil, nasi hainan, nasi goreng Singapore, nasi lemak kuah kari, hakao, dimsum kukus, dan menu minuman lainnya.

Terdapat juga menu minuman di Kopitiam Serasa Bogor, seperti kopi susu butter, kopi o, coklat malay, es kopi susu, es kopi milo, es lemon tea, dan menu minuman lainnya.

Untuk harga makanan di Kopitiam Serasa Bogor dikenakan harga mulai dari Rp 10 ribuan dan untuk menu minuman dikenakan harga mulai dari Rp 12 ribuan.

Tempat ini memiliki banyak cabang, salah satunya berlokasi di Jl. Sukasari1, No. 32, RT.06/RW. 2, Sukasari, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, Jawa Barat.

3. Izukaya

Izukaya merupakan tempat makan yang menawarkan aneka hidangan khas Jepang yang identik dengan menu-menu comfort food dan suasana yang santai.

Dilansir dari akun Instagram @izukaya.id, tempat ini memiliki banyak menu makanan, seperti chicken katsu, chicken katsu curry, beef yakiniku, chicken teriyaki, wafuyaki beef, tori katsu don, dan menu makanan lainnya.

Terdapat juga menu minuman di Izukaya, seperti mineral water, ocha, tea, dan sweet tea. Untuk harga makanan di Izukaya dikenakan harga mulai dari Rp 20 ribuan dan untuk minuman dikenakan harga mulai dari Rp 6 ribuan.

Tempat makan ini memiliki dua cabang, salah satunya berlokasi di Ruko Villa Indah Pajajaran, Jl. Bangbarung Raya, RT.01/RW. 07, Bantarjati, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat.