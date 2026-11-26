JawaPos.com – Tempura udang menjadi salah satu hidangan khas Jepang yang banyak digemari karena perpaduan udang yang gurih dengan lapisan tepung tipis dan renyah. Sajian ini semakin menarik berkat bentuk udangnya yang lurus memanjang seperti yang sering ditemukan di restoran Marugame Udon. Meski terlihat sederhana, membuat tempura udang dengan bentuk sempurna ternyata membutuhkan teknik khusus. Jika cara mengolahnya kurang tepat, udang bisa melengkung ketika digoreng dan lapisan tepungnya menjadi terlalu tebal atau kurang renyah. Namun, kamu tidak perlu khawatir karena hidangan ini bisa dibuat sendiri di rumah menggunakan bahan-bahan yang mudah ditemukan di pasaran. Kunci utamanya terletak pada cara menyiapkan udang, suhu air untuk adonan, serta teknik menggorengnya. Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep tempura udang ala Marugame yang bisa kamu praktikkan di rumah lengkap dengan saus tentsuyu sebagai pelengkapnya. Bahan-Bahan Tempura Udang Bahan adonan tepung dan isian: 10 sdm tepung terigu protein rendah

25–30 sdm air dingin

1 sdt cuka

¼ sdt baking soda

8 ekor udang yang sudah dikupas

½ bonggol bawang bombai, iris

6 lembar horenso atau bayam Jepang

¼ buah kabocha, iris

1 buah terong, potong berbentuk kipas Bahan saus tentsuyu: 3 sdm kecap asin

1 sdm jus apel

5 sdm air

½ sdm gula Bahan pelengkap: 1 batang daun bawang, iris tipis

3 cm jahe, parut

½ buah lobak, parut Cara Membuat Tempura Udang ala Marugame 1. Siapkan adonan tepung Langkah pertama, campurkan cuka dengan baking soda dalam wadah kecil hingga menghasilkan busa. Setelah itu, masukkan air dingin dan tepung terigu protein rendah. Aduk seluruh bahan secukupnya sampai tercampur. Jangan mengaduk terlalu lama agar tekstur adonan tetap ringan dan hasil gorengan nantinya lebih renyah. 2. Buat udang menjadi lurus Bersihkan udang yang sudah dikupas, kemudian buat beberapa sayatan kecil pada bagian bawah atau sisi perutnya. Setelah disayat, tekan udang secara perlahan menggunakan jari hingga bentuknya memanjang dan lebih lurus. Lakukan dengan hati-hati agar daging udang tidak terputus. Tambahkan sedikit garam sebagai bumbu agar rasa udang lebih gurih. 3. Persiapkan bahan sayuran Siapkan bawang bombai, kabocha, dan terong yang sudah dipotong sesuai petunjuk. Letakkan bersama udang di atas talenan. Taburkan sedikit tepung pada kedua sisi bahan agar adonan tempura nantinya dapat menempel dengan lebih baik. Untuk horenso, siapkan secara terpisah. 4. Goreng udang dan sayuran hingga renyah Panaskan minyak dalam jumlah cukup banyak menggunakan wajan atau panci. Celupkan udang dan setiap bahan sayuran ke dalam adonan tepung hingga seluruh permukaannya terlapisi. Setelah itu, masukkan satu per satu ke dalam minyak panas. Goreng sampai lapisan tepung berubah menjadi kuning keemasan dan terlihat garing. Pastikan bahan tidak terlalu banyak dimasukkan sekaligus agar suhu minyak tetap terjaga. Setelah matang, angkat tempura dan tiriskan untuk mengurangi minyak berlebih. 5. Buat saus tentsuyu sebagai cocolan Untuk membuat saus pendamping, masukkan kecap asin, jus apel, air, dan gula ke dalam wadah. Aduk seluruh bahan sampai tercampur rata dan gula larut. Saus tentsuyu ini memberikan perpaduan rasa gurih dengan sedikit sentuhan manis yang cocok disajikan bersama tempura. 6. Sajikan bersama bahan pelengkap Tata tempura udang dan aneka sayuran yang sudah digoreng di atas piring saji. Tambahkan irisan daun bawang, jahe parut, serta lobak parut sebagai pelengkap. Sajikan bersama saus tentsuyu agar cita rasa tempura semakin nikmat. Tempura udang ala Marugame siap disantap selagi hangat. Lapisan tepungnya yang renyah berpadu dengan tekstur udang yang lembut sehingga cocok menjadi menu camilan maupun hidangan pendamping makanan utama. Itulah resep tempura udang ala Marugame yang bisa dibuat menggunakan bahan sederhana di rumah. Dengan memperhatikan teknik meluruskan udang dan menjaga adonan tetap dingin, kamu bisa mendapatkan hasil tempura yang lebih cantik, ringan, dan renyah.