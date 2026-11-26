JawaPos.com – Lumpia goreng merupakan salah satu camilan favorit yang cocok dinikmati kapan saja. Hal ini karena lumpia goreng memiliki tekstur renyah dengan isian gurih, makanan ini bisa menjadi pilihan hidangan untuk teman bersantai maupun sajian pada saat kumpul keluarga.

Salah satu varian yang bisa dicoba yaitu lumpia goreng ayam jamur. Perpaduan daging ayam dengan jamur membuat isian lumpia semakin nikmat dan menggugah selera.

Tidak perlu membeli di luar, lumpia goreng ayam jamur ini ternyata cukup mudah dibuat di rumah. Bahan-bahannya mudah ditemukan di pasar.

Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan pada Kamis (26/11), berikut resep untuk membuat lumpia goreng ayam jamur yang enak dan mudah dibuat di rumah.

Bahan-bahan untuk membuat lumpia goreng ayam jamur:

· 20 lembar kulit spring roll ukuran besar

Bahan isian:

· 350 gram ayam giling

· 150 gram jamur shitake & champignon

· 150 gram buncis

· 100 gram wortel

· 6 siung bawang putih

· 8 siung bawang merah

· 1 sdm saus tiram

· 1 sdm kecap asin

· ½ sdt minyak wijen

· ¼ sdt garam

· ¼ sdt merica

· 1 sdm gula pasir

Bahan telur:

· 3 butir telur

· ⅛ sdt garam

· ⅛ sdt merica

Bahan saus aci:

· 100 gram tepung tapioka

· 750 ml air

· 50 gram gula merah

· ⅛ sdt garam

Bahan pelengkap:

· Cabai rawit hijau

· Sambal bangkok

Lainnya:

· Minyak goreng

Cara untuk membuat lumpia goreng ayam jamur:

· Potong kecil-kecil jamur, wortel, dan buncis kemudian haluskan bawang putih dan iris bawang merah

· Kocok telur dengan garam dan merica kemudian panaskan sedikit minyak goreng masak telur sambil diaduk dan sisihkan

· Panaskan sedikit minyak goreng, tumis jamur hingga berubah warna menjadi kecokelat, lalu masukkan wortel dan buncis, tumis hingga matang, sisihkan

· Di wajan yang sama panaskan sedikit minyak goreng lalu tumis bawang merah hingga wangi

· Masukkan bawang putih, tumis hingga harum lalu masukkan ayam giling, masak hingga matang

· Masukkan telur dan sayuran, aduk hingga merata kemudian tambahkan kecap asin, saus tiram, garam, merica, gula pasir, dan minyak wijen. Aduk hingga merata

· Untuk membuat saus kental, dalam keadaan mati campurkan air, tepung tapioka, dan gula merah. Nyalakan api kemudian tambahkan garam, masak hingga mengental dan mengkilap, sisihkan ke dalam mangkuk, diinginkan

· Siapkan kulit spring roll, oles saus kental di bagian bawah kulit spring roll lalu masukkan isian dan gulung

· Panaskan minyak goreng, lalu goreng lumpia di api sedang beberapa saat hingga kuning keemasan, tiriskan

· Lumpia ayam jamur siap disajikan