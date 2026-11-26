JawaPos.com - Ayam bakar selalu menjadi menu yang menggugah selera, apalagi jika dipadukan dengan bumbu rempah dan saus bercita rasa khas. Salah satu hidangan yang bisa dicoba adalah Gai Yang Nam Pla Kuan, sajian ayam bakar khas Thailand yang mengandalkan proses perendaman berbumbu serta saus ikan dengan perpaduan rasa gurih dan sedikit manis.



Dalam bahasa Thailand, Gai Yang merujuk pada ayam panggang atau ayam bakar. Sementara itu, Nam Pla Kuan merupakan saus berbahan dasar kecap ikan yang dimasak hingga memiliki tekstur lebih kental. Kombinasi keduanya menghasilkan hidangan dengan cita rasa yang kaya, aroma rempah yang kuat, dan lapisan saus yang menambah kenikmatan setiap gigitan.



Resep Gai Yang Nam Pla Kuan ini dibagikan oleh akun Instagram @tanawat_puangjeen. Salah satu hal menarik dari pembuatannya adalah proses perendaman ayam selama 48 jam menggunakan air rebusan rempah khas Thailand. Waktu tersebut membuat bumbu memiliki kesempatan untuk meresap sebelum ayam dipanggang.



Rempah yang digunakan terdiri dari serai, daun jeruk purut, lengkuas, bawang putih, dan lada. Seluruh bahan direbus bersama garam serta gula sampai larut dan mengeluarkan aroma harum. Setelah air rendaman benar-benar dingin, ayam dimasukkan dan disimpan di dalam kulkas selama dua hari.



Selain proses marinasi, saus Nam Pla Kuan juga menjadi bagian penting dari hidangan ini. Saus dibuat menggunakan kecap ikan, minyak wijen, bubuk bawang putih, bubuk bawang bombai, lada putih, madu, dan penyedap rasa. Campuran tepung terigu dan air berfungsi sebagai pengental sehingga saus memiliki konsistensi yang lebih pekat.



Setelah direndam selama 48 jam, ayam diangkat dari air bumbu dan ditiriskan terlebih dahulu. Selanjutnya, ayam dipanggang menggunakan api kecil sampai matang sempurna, tetap juicy, serta memiliki sedikit bagian kecokelatan atau charred pada permukaannya.



Untuk penyajiannya, ayam bakar dapat dipadukan dengan saus Nam Pla Kuan sebagai pelengkap. Perpaduan rasa asin gurih dari kecap ikan, aroma rempah, sentuhan manis madu, dan tekstur ayam yang juicy membuat hidangan ini menarik untuk dicoba sebagai variasi menu rumahan.



Bahan Marinasi Ayam:

Ayam secukupnya

Garam

Gula

Serai

Daun jeruk purut

Lengkuas

Bawang putih

Lada



Bahan Saus Nam Pla Kuan:

3 sdm kecap ikan

2 sdm kecap ikan

1 sdm minyak wijen

1 sdt bubuk bawang putih

1 sdt bubuk bawang bombai

1 sdt lada putih

1 sdt madu

1 sdt penyedap rasa

1 sdm tepung terigu

3 sdm air



Cara Pembuatan:

1. Rebus garam, gula, serai, daun jeruk purut, lengkuas, bawang putih, dan lada hingga larut serta harum.

2. Dinginkan air rebusan sepenuhnya, kemudian masukkan ayam.

3. Simpan ayam di dalam kulkas selama 48 jam agar bumbu meresap.

4. Angkat ayam dari air rendaman dan tiriskan kelebihan cairannya.

5. Panggang ayam menggunakan api kecil hingga matang, juicy, dan sedikit kecokelatan.

6. Campurkan seluruh bahan saus Nam Pla Kuan, termasuk larutan tepung terigu dan air sebagai pengental.

7. Sajikan ayam bakar bersama saus sebagai pelengkap.