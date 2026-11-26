JawaPos.com - Ingin mencoba camilan gurih dengan tampilan berbeda dari biasanya? Crispy chicken tacos bisa menjadi pilihan menarik untuk dibuat di rumah. Hidangan ini memadukan potongan ayam berbumbu, keju mozzarella yang lembut, serta kulit pangsit yang digoreng hingga renyah. Bentuknya menyerupai taco sehingga praktis disantap dalam beberapa gigitan.

Meski menggunakan nama tacos, resep ini memiliki sentuhan sederhana yang bisa dibuat dengan bahan-bahan yang mudah ditemukan. Kulit pangsit digunakan sebagai pengganti tortilla, sementara isian ayam dan keju menjadi perpaduan rasa gurih yang menggugah selera. Hidangan ini cocok disajikan sebagai camilan sore, bekal, atau menu pendamping saat berkumpul bersama keluarga.

Resep crispy chicken tacos ini dibagikan oleh akun Instagram @armenia.hz dalam rangkaian konten memasak Day-19. Bahan utamanya adalah dada ayam yang dipotong menjadi dadu kecil agar lebih mudah dicampurkan dengan bumbu dan disusun sebagai isian. Potongan ayam kemudian diberi perasan lemon serta dry rub untuk menghasilkan rasa gurih dengan aroma rempah.

Selain ayam, bawang bombay dan keju mozzarella turut digunakan sebagai isian. Bawang bombay memberikan aroma dan rasa khas, sedangkan mozzarella menambahkan tekstur lembut serta sensasi keju yang meleleh ketika dipanaskan. Perpaduan bahan tersebut membuat isian tacos terasa lebih kaya dan tidak membosankan.

Bagian luar camilan ini juga tidak kalah penting. Kulit pangsit digunakan untuk membungkus isian sekaligus membentuk tampilan tacos yang khas. Ketika digoreng, kulit pangsit akan berubah menjadi renyah dan memberikan kontras tekstur dengan bagian dalam yang berisi ayam serta keju.

Agar semakin nikmat, crispy chicken tacos disajikan bersama saus cocolan sederhana. Saus ini dibuat dari campuran mayones, saus sambal, perasan lemon, dan parsley. Perpaduan rasa creamy, pedas, serta sedikit asam segar membuat saus cocok dipadukan dengan isian ayam yang gurih.

Cara membuatnya pun cukup praktis dan tidak membutuhkan banyak bahan. Pastikan ayam dimasak hingga matang sebelum disajikan, sementara kulit pangsit digoreng sampai renyah dan berwarna keemasan. Sajikan tacos selagi hangat agar tekstur kulitnya tetap garing dan keju mozzarella masih terasa lembut.

Crispy chicken tacos bisa menjadi alternatif camilan rumahan yang menarik untuk dicoba. Dengan bahan sederhana dan perpaduan rasa gurih, pedas, serta creamy, hidangan ini cocok dinikmati kapan saja. Jangan lupa siapkan saus cocolannya agar setiap gigitan terasa semakin nikmat!

Bahan Tacos:

Dada ayam, potong dadu kecil

Lemon secukupnya

Dry rub secukupnya

Keju mozzarella secukupnya

Kulit pangsit secukupnya

Bawang bombay secukupnya

Bahan Saus Cocolan:

Mayones secukupnya

Saus sambal secukupnya

Lemon secukupnya

Parsley secukupnya