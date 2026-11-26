JawaPos.com - Sop telur tomat bisa menjadi pilihan menu rumahan yang sederhana tetapi tetap istimewa. Perpaduan tomat dan telur menghasilkan kuah dengan cita rasa gurih serta sedikit asam segar. Teksturnya yang kental dan creamy membuat hidangan ini cocok dinikmati selagi hangat, terutama saat ingin menyantap makanan berkuah.

Resep sop telur tomat ini dibagikan oleh chef dan kreator kuliner Martin Praja melalui akun Instagram @martinpraja. Berbeda dari sup telur pada umumnya, kreasi ini dilengkapi makaroni dan beef sausage yang membuat isiannya lebih beragam. Kombinasi tersebut menghasilkan hidangan yang mengenyangkan dan bisa dinikmati sebagai menu makan siang maupun makan malam.

Bahan utama yang digunakan cukup mudah ditemukan, mulai dari tomat, bawang putih, telur, hingga sosis sapi. Tomat dimasak terlebih dahulu sampai layu dan sedikit hancur agar sari serta rasa asam alaminya keluar. Tambahan saus tomat kemudian memperkuat cita rasa sekaligus memberikan warna merah yang menggugah selera pada kuah.

Salah satu bagian menarik dari resep ini adalah teknik memasukkan telur. Telur yang sudah dikocok dituangkan secara perlahan ke dalam kuah sambil diaduk sehingga membentuk serat-serat lembut. Sementara itu, larutan tepung maizena digunakan untuk mengentalkan kuah agar menghasilkan tekstur creamy.

Tambahan makaroni memberikan tekstur kenyal yang membuat sup semakin nikmat. Kamu juga bisa menyesuaikan jenis sosis yang digunakan sesuai selera maupun bahan yang tersedia di rumah.

Bahan:

Minyak goreng secukupnya

2 buah tomat

3 siung bawang putih

3 sdm saus tomat

4 buah beef sausage

1 liter air

1/4 sdt merica bubuk

1/2 sdt garam

1/2 sdt MSG

1 sdt gula pasir

50 gram makaroni

2 butir telur

1 sdt tepung maizena

2 sdm air untuk melarutkan maizena

Daun bawang secukupnya

Cara Pembuatan:

1. Potong tomat menjadi beberapa bagian, cincang bawang putih, iris sosis, dan siapkan daun bawang.

2. Panaskan sedikit minyak dalam panci, kemudian masukkan tomat. Tumis hingga layu dan mulai hancur.

3. Tambahkan bawang putih cincang, lalu masak hingga mengeluarkan aroma harum.

4. Masukkan saus tomat dan aduk hingga tercampur rata dengan tumisan.

5. Tambahkan sosis, kemudian tuangkan satu liter air. Masak hingga kuah mendidih.

6. Berikan merica bubuk, garam, MSG, dan gula pasir. Aduk hingga bumbu larut.

7. Masukkan makaroni, kemudian masak hingga teksturnya empuk.

8. Kocok telur dalam wadah terpisah, lalu tuangkan perlahan ke dalam sup sambil diaduk secara perlahan hingga membentuk serat.

9. Larutkan tepung maizena dengan air, kemudian tuangkan ke dalam sup. Aduk hingga kuah mengental.

10. Tambahkan irisan daun bawang, aduk sebentar, lalu matikan api.

11. Sop telur tomat siap disajikan selagi hangat.