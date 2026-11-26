JawaPos.com - Kopi luwak asli Indonesia memiliki peluang besar untuk semakin diminati di pasar domestik. Namun, reputasinya sebagai salah satu kopi premium dunia belum sepenuhnya diikuti tingkat kepercayaan konsumen dalam negeri.

Persoalan keaslian produk, standar mutu, hingga proses pengolahan menjadi sejumlah faktor yang membuat masyarakat masih berhati-hati saat membeli kopi luwak.

Kondisi tersebut menjadi perhatian pelaku industri kopi nasional. Selama ini, kopi luwak berkualitas tinggi dinilai lebih banyak terserap pasar ekspor dan sektor pariwisata yang menyasar wisatawan mancanegara.

Sementara itu, konsumen lokal masih membutuhkan informasi yang memadai untuk mengenali produk autentik dengan kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan.

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Marketing Communication PT Erefindo Jaya Indonesia, Mila Dewi, mengatakan penguatan standar kualitas menjadi langkah penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kopi luwak produksi dalam negeri.

Menurutnya, konsumen tidak cukup hanya mendapatkan informasi mengenai jenis kopi yang dibeli. Aspek kebersihan, proses pengolahan pascapanen, konsistensi cita rasa, serta kejelasan asal-usul biji kopi juga perlu menjadi perhatian.

"Penguatan standar mutu dari hulu hingga hilir menjadi kunci untuk memulihkan kepercayaan konsumen lokal," ujar Mila Dewi dalam keterangannya.

Ia menjelaskan, salah satu upaya yang dilakukan perusahaan adalah menerapkan proses kurasi dengan melibatkan tenaga ahli bersertifikat. Pendekatan tersebut diterapkan pada produk Artcofie Kopi Luwak Arabica dengan melakukan penilaian terhadap seluruh biji kopi luwak Arabika yang digunakan.

"Kopi luwak adalah warisan kuliner Indonesia yang membanggakan, sehingga masyarakat kita sendiri berhak menikmati kualitas terbaiknya tanpa ragu. Karena itulah dalam menghadirkan Artcofie Kopi Luwak Arabica, kami menerapkan kurasi ketat oleh Q Arabica Grader bersertifikat terhadap 100 persen biji kopi luwak Arabika pilihan," tutur Mila.

Ia menambahkan, keterlibatan Q Arabica Grader bertujuan untuk menjaga konsistensi profil rasa dan kualitas produk sebelum dipasarkan kepada konsumen.

Karakter Kopi Luwak Arabika dan Robusta Dari sisi karakteristik, kopi luwak memiliki proses produksi yang berbeda dibandingkan kopi reguler. Biji kopi berasal dari buah kopi yang dikonsumsi luwak, kemudian mengalami proses pencernaan dan fermentasi alami sebelum dikeluarkan kembali, dibersihkan, dikeringkan, dan diolah lebih lanjut.

Proses tersebut dapat memengaruhi karakteristik kimiawi biji kopi serta profil cita rasanya. Meski demikian, kualitas akhir tetap dipengaruhi oleh varietas kopi, kondisi buah, kebersihan pengolahan, hingga teknik penyangraian.

Pada varian Arabika, Artcofie menawarkan karakter rasa dengan tingkat keasaman yang diklaim lebih rendah, aroma khas, serta tekstur yang lebih halus. Karakter ini menjadi salah satu daya tarik bagi penikmat kopi yang menyukai cita rasa lembut.

Selain Arabika, tersedia pula varian Robusta untuk konsumen yang menggemari rasa kopi lebih kuat, pekat, dan memiliki karakter bold.

Keberadaan dua varian tersebut memberikan pilihan bagi konsumen untuk menyesuaikan jenis kopi dengan preferensi masing-masing.

Peluang Pasar Domestik Selain memperhatikan kualitas biji dan cita rasa, inovasi kemasan juga menjadi bagian dari strategi meningkatkan daya saing kopi luwak di Indonesia.

Artcofie menggunakan kemasan tin box untuk produk kopi dalam bentuk biji maupun bubuk. Penggunaan wadah tersebut ditujukan untuk membantu menjaga kualitas dan aroma kopi dengan meminimalkan paparan udara luar, sekaligus memberikan tampilan yang lebih eksklusif.

Mila mengatakan, kemasan tidak hanya berfungsi melindungi produk, tetapi juga menjadi bagian dari pengalaman konsumen ketika membeli kopi premium. Karena itu, produk kopi luwak juga diarahkan untuk mengisi segmen buah tangan dan corporate gifting atau hadiah perusahaan.