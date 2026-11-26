JawaPos.com - Ayam goreng menjadi salah satu menu rumahan yang mudah dikreasikan dengan berbagai jenis bumbu. Jika bosan dengan ayam goreng biasa, kamu bisa mencoba ayam goreng saus rendang. Hidangan ini memadukan ayam goreng berbumbu dengan saus rendang yang gurih, creamy, dan kaya rempah.

Menariknya, resep ini tidak membutuhkan proses memasak rendang yang lama. Kamu cukup menggoreng ayam yang sudah dimarinasi, kemudian memasaknya kembali bersama saus rendang berbahan dasar santan. Cara ini bisa menjadi alternatif praktis untuk menikmati cita rasa rendang dalam olahan ayam sehari-hari.

Resep ayam goreng saus rendang ini dibagikan oleh akun Instagram @madeby.janicee. Bahan yang digunakan cukup sederhana, yaitu paha bawah ayam, bumbu serbaguna, bumbu rendang instan, dan santan. Proses memasaknya juga terbagi menjadi dua tahap, yakni mengolah ayam goreng dan membuat saus rendang.

Sebelum digoreng, ayam terlebih dahulu dimarinasi menggunakan bumbu serbaguna selama 20 menit agar bumbu meresap. Ayam kemudian digoreng dengan api sedang cenderung kecil supaya bagian dalamnya matang sempurna tanpa membuat bagian luar terlalu cepat kecokelatan.

Sementara itu, saus rendang dibuat dengan menumis bumbu rendang bersama sedikit minyak, kemudian menambahkan santan. Setelah saus mendidih, ayam goreng dimasukkan dan diaduk hingga seluruh permukaannya terbalut bumbu. Perpaduan tekstur ayam goreng dengan saus rendang menghasilkan hidangan yang cocok disajikan bersama nasi putih hangat.

Bahan Ayam Goreng:

1 kg paha bawah ayam

1 bungkus bumbu serbaguna

Minyak goreng secukupnya

Bahan Saus Rendang:

3 sdm minyak

1 bungkus bumbu rendang

150 ml santan

Cara Pembuatan:

1. Bersihkan paha bawah ayam, kemudian masukkan ke dalam wadah.

2. Tambahkan satu bungkus bumbu serbaguna, lalu aduk hingga seluruh permukaan ayam terbalut bumbu.

3. Diamkan ayam selama 20 menit agar bumbu meresap.

4. Panaskan minyak, kemudian goreng ayam menggunakan api sedang cenderung kecil hingga matang sempurna. Angkat dan tiriskan.

5. Untuk membuat saus rendang, panaskan 3 sdm minyak dalam wajan.

6. Masukkan satu bungkus bumbu rendang, kemudian tumis hingga harum.

7. Tuangkan santan sedikit demi sedikit sambil terus diaduk agar tercampur rata.

8. Masak saus hingga mendidih, kemudian masukkan ayam goreng.

9. Aduk hingga seluruh bagian ayam terbalut saus rendang secara merata.

10. Angkat dan sajikan selagi hangat.