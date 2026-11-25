Dijamin Menggugah Selera! Resep Semur Ayam Kecap yang Praktis dan Mudah Dibuat
Resep Semur Ayam yang Enak dan Praktis
JawaPos.com – Semur ayam menjadi salah satu hidangan rumahan yang selalu menggugah selera. Perpaduan rasa manis dari kecap, gurihnya bumbu, serta aroma rempah yang khas membuat masakan ini cocok dinikmati oleh seluruh anggota keluarga. Ayam yang dimasak bersama bumbu hingga meresap menghasilkan cita rasa lezat dengan tekstur daging yang empuk. Ditambah tahu goreng dan kuah kecap yang kaya rasa, hidangan ini semakin nikmat jika disantap bersama nasi putih hangat. Bagi yang ingin menyajikan menu istimewa tanpa menggunakan bahan yang sulit ditemukan, semur ayam bisa menjadi pilihan. Dilansir dari kanal YouTube Ade Koerniawan, berikut resep semur ayam rumahan dengan perpaduan rasa manis dan gurih yang mudah dipraktikkan. Yuk, siapkan bahan-bahannya dan ikuti langkah memasaknya berikut ini! Bumbu tumis: Bahan utama: Bumbu marinasi (seasoning): Bahan pelengkap: Semur ayam kecap ala rumahan siap dinikmati bersama nasi putih hangat. Perpaduan ayam berbumbu, tahu goreng, dan kuah rempah yang manis gurih dijamin membuat suasana makan bersama keluarga semakin istimewa. Selamat mencoba!
Bahan-Bahan Semur Ayam
Cara Membuat Semur Ayam
JawaPos.com – Semur ayam menjadi salah satu hidangan rumahan yang selalu menggugah selera. Perpaduan rasa manis dari kecap, gurihnya bumbu, serta aroma rempah yang khas membuat masakan ini cocok dinikmati oleh seluruh anggota keluarga.
Ayam yang dimasak bersama bumbu hingga meresap menghasilkan cita rasa lezat dengan tekstur daging yang empuk. Ditambah tahu goreng dan kuah kecap yang kaya rasa, hidangan ini semakin nikmat jika disantap bersama nasi putih hangat.
Bagi yang ingin menyajikan menu istimewa tanpa menggunakan bahan yang sulit ditemukan, semur ayam bisa menjadi pilihan.
Dilansir dari kanal YouTube Ade Koerniawan, berikut resep semur ayam rumahan dengan perpaduan rasa manis dan gurih yang mudah dipraktikkan.
Yuk, siapkan bahan-bahannya dan ikuti langkah memasaknya berikut ini!
Bumbu tumis:
Bahan utama:
Bumbu marinasi (seasoning):
Bahan pelengkap:
Semur ayam kecap ala rumahan siap dinikmati bersama nasi putih hangat. Perpaduan ayam berbumbu, tahu goreng, dan kuah rempah yang manis gurih dijamin membuat suasana makan bersama keluarga semakin istimewa.
Selamat mencoba!
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