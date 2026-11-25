JawaPos.com – Semur ayam menjadi salah satu hidangan rumahan yang selalu menggugah selera. Perpaduan rasa manis dari kecap, gurihnya bumbu, serta aroma rempah yang khas membuat masakan ini cocok dinikmati oleh seluruh anggota keluarga. Ayam yang dimasak bersama bumbu hingga meresap menghasilkan cita rasa lezat dengan tekstur daging yang empuk. Ditambah tahu goreng dan kuah kecap yang kaya rasa, hidangan ini semakin nikmat jika disantap bersama nasi putih hangat. Bagi yang ingin menyajikan menu istimewa tanpa menggunakan bahan yang sulit ditemukan, semur ayam bisa menjadi pilihan. Dilansir dari kanal YouTube Ade Koerniawan, berikut resep semur ayam rumahan dengan perpaduan rasa manis dan gurih yang mudah dipraktikkan. Yuk, siapkan bahan-bahannya dan ikuti langkah memasaknya berikut ini! Bahan-Bahan Semur Ayam Bumbu tumis: 7 siung atau 40 gram bawang merah

5 siung atau 22 gram bawang putih

1 buah atau 3 gram cabai rawit

2 buah cengkeh

1 batang kayu manis

5 lembar daun jeruk

¼ sdt pala bubuk Bahan utama: 1 ekor ayam, potong menjadi 12 bagian Bumbu marinasi (seasoning): ½ sdt garam

½ sdt MSG

1 sdm ketumbar bubuk

1 sdt kunyit bubuk Bahan pelengkap: 5 buah tahu kuning yang sudah digoreng hingga kering

1 liter air

6 sdm kecap manis

1 sdm kaldu jamur

¼ sdm garam

¼ sdt merica bubuk

Minyak goreng secukupnya Cara Membuat Semur Ayam Marinasi ayam terlebih dahulu. Masukkan potongan ayam ke dalam wadah, kemudian tambahkan garam, MSG, ketumbar bubuk, dan kunyit bubuk. Aduk sampai seluruh permukaan ayam terlapisi bumbu. Diamkan beberapa saat agar bumbu meresap. Siapkan bumbu aromatik. Iris tipis bawang merah dan bawang putih. Setelah itu, iris cabai rawit dan letakkan seluruh bahan dalam wadah terpisah. Tumis bawang dan cabai. Panaskan sedikit minyak dalam panci, lalu masukkan bawang merah, bawang putih, dan cabai rawit. Aduk hingga mengeluarkan aroma harum. Masukkan daun jeruk. Tambahkan daun jeruk ke dalam tumisan, kemudian aduk kembali agar aromanya keluar dan menyatu dengan bumbu lainnya. Tambahkan rempah-rempah. Masukkan cengkeh dan kayu manis. Tumis sebentar, lalu tambahkan pala bubuk sambil terus diaduk hingga bumbu tercampur rata. Masukkan potongan ayam. Letakkan ayam yang sudah dimarinasi ke dalam panci. Aduk hingga seluruh bagian ayam tercampur dengan tumisan bumbu dan berubah warna pada bagian luarnya. Tambahkan kecap manis. Tuangkan kecap manis ke dalam masakan, lalu aduk kembali sampai potongan ayam terbalut kecap secara merata. Tuangkan air dan bumbui. Masukkan satu liter air, kemudian tambahkan kaldu jamur, garam, serta merica bubuk. Aduk perlahan agar semua bumbu menyatu dengan kuah. Masak hingga bumbu meresap. Biarkan semur dimasak dengan api sedang hingga ayam matang, teksturnya empuk, dan kuah mulai menyusut. Sesekali aduk agar bumbu tidak mengendap di dasar panci. Masukkan tahu goreng. Setelah kuah mulai mengental, tambahkan tahu kuning yang sudah digoreng. Aduk perlahan supaya tahu tercampur dengan kuah semur tanpa mudah hancur. Angkat dan sajikan. Setelah semua bahan matang dan bumbu meresap, matikan kompor. Pindahkan semur ayam ke dalam mangkuk saji. Semur ayam kecap ala rumahan siap dinikmati bersama nasi putih hangat. Perpaduan ayam berbumbu, tahu goreng, dan kuah rempah yang manis gurih dijamin membuat suasana makan bersama keluarga semakin istimewa. Selamat mencoba!