JawaPos.com – Risol bihun kampung merupakan salah satu camilan tradisional yang masih banyak disukai hingga sekarang. Perpaduan kulit tipis yang lembut dengan isian bihun berbumbu menghadirkan cita rasa sederhana yang selalu menggugah selera. Berbeda dari risol dengan isian modern, varian kampung biasanya menggunakan bihun yang dimasak bersama wortel, bawang, dan aneka bumbu dapur. Setelah dibungkus menggunakan kulit risol, camilan ini kemudian digoreng hingga permukaannya berwarna cokelat keemasan. Risol bihun sangat cocok disajikan sebagai teman minum teh atau kopi, bekal sekolah, hingga hidangan tambahan ketika berkumpul bersama keluarga. Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, resep risol bihun kampung ini bisa dibuat menggunakan bahan-bahan sederhana dengan langkah yang cukup praktis. Penasaran ingin membuatnya sendiri di rumah? Berikut bahan-bahan dan cara mengolah risol bihun kampung lengkap dengan sambal kacang yang gurih dan pedas. Bahan-Bahan Kulit Risol 200 gram tepung terigu protein sedang

3 sdm tepung maizena

600 ml air

2 butir telur

2 sdt kaldu ayam bubuk

2 sdm minyak

2 batang daun bawang bagian hijau, cincang Bahan-Bahan Isian 190 gram bihun jagung kering yang sudah direndam air

3 siung bawang putih

3 siung bawang merah

250 gram wortel

2 batang seledri

3 sdm minyak goreng

¼ sdt merica

½ sdm garam

½ sdm kaldu jamur atau penyedap

1 sdm gula pasir Bahan Sambal Kacang 2 siung bawang putih

8 buah cabai keriting merah

3 buah cabai rawit merah

3 sdm selai kacang

1 sdm gula merah

3 buah jeruk limau

½ sdm kecap manis

150 ml air Bahan Pelengkap Cabai rawit hijau secukupnya Cara Membuat Risol Bihun Kampung Siapkan bahan isian. Cincang bawang merah dan bawang putih, kemudian iris seledri. Kupas wortel, lalu parut hingga halus. Sisihkan seluruh bahan tersebut. Tumis bumbu. Panaskan minyak dalam wajan, lalu masukkan bawang merah dan bawang putih. Tumis sampai harum dan sedikit berubah warna. Masak sayuran. Tambahkan merica, seledri, dan wortel parut ke dalam tumisan. Aduk hingga seluruh bahan tercampur dan sayuran mulai layu. Masukkan bihun. Tambahkan bihun jagung yang sudah direndam, kemudian bumbui dengan garam, kaldu jamur, dan gula pasir. Aduk sampai merata sambil sesekali menggunting bihun agar ukurannya lebih pendek dan mudah digunakan sebagai isian. Dinginkan isian. Setelah matang, angkat tumisan bihun dan pindahkan ke dalam wadah. Biarkan hingga suhunya turun sebelum digunakan untuk mengisi kulit risol. Buat adonan kulit. Siapkan mangkuk besar, kemudian masukkan tepung terigu, maizena, kaldu ayam bubuk, telur, air, dan minyak. Tambahkan daun bawang bagian hijau yang sudah dicincang. Aduk sampai adonan tercampur rata dan tidak menggumpal. Cetak kulit risol. Panaskan wajan datar dengan api kecil hingga sedang. Tuangkan sedikit adonan, kemudian ratakan hingga membentuk lapisan tipis. Masak sebentar sampai kulit matang dan mudah dilepaskan. Ulangi hingga seluruh adonan habis. Siapkan sambal kacang. Rebus cabai keriting merah, cabai rawit merah, dan bawang putih sampai teksturnya lunak. Setelah itu, masukkan bahan tersebut ke dalam blender. Haluskan bumbu sambal. Tambahkan air, selai kacang, gula merah, dan garam. Proses seluruh bahan hingga menghasilkan sambal dengan tekstur halus. Tambahkan penyedap rasa sambal. Tuangkan sambal ke dalam mangkuk, kemudian masukkan perasan jeruk limau dan kecap manis. Aduk sampai semua bahan menyatu. Isi dan lipat risol. Ambil selembar kulit risol, letakkan isian bihun secukupnya di bagian tengah. Lipat kedua sisi kulit, kemudian gulung hingga isian tertutup rapat. Goreng hingga matang. Panaskan minyak dalam jumlah cukup banyak. Masukkan risol satu per satu dan goreng hingga permukaannya berubah menjadi cokelat keemasan. Tiriskan risol. Angkat risol yang sudah matang, kemudian letakkan di atas saringan atau tisu makanan untuk mengurangi minyak berlebih. Sajikan. Tata risol bihun kampung di atas piring dan lengkapi dengan sambal kacang serta cabai rawit hijau sesuai selera. Risol bihun kampung siap disantap selagi hangat. Kulitnya yang lembut berpadu dengan isian bihun berbumbu dan sambal kacang yang gurih pedas, sehingga cocok menjadi camilan sederhana untuk menemani waktu santai bersama keluarga.