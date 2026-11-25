Dijamin Jadi Rebutan! Resep Risol Bihun Kampung Isi Sayuran yang Gurih dan Lezat
Resep Risol Bihun Kampung yang Enak dan Mudah Dibuat di Rumah. (YouTube Devina Hermawan)
JawaPos.com – Risol bihun kampung merupakan salah satu camilan tradisional yang masih banyak disukai hingga sekarang. Perpaduan kulit tipis yang lembut dengan isian bihun berbumbu menghadirkan cita rasa sederhana yang selalu menggugah selera. Berbeda dari risol dengan isian modern, varian kampung biasanya menggunakan bihun yang dimasak bersama wortel, bawang, dan aneka bumbu dapur. Setelah dibungkus menggunakan kulit risol, camilan ini kemudian digoreng hingga permukaannya berwarna cokelat keemasan. Risol bihun sangat cocok disajikan sebagai teman minum teh atau kopi, bekal sekolah, hingga hidangan tambahan ketika berkumpul bersama keluarga. Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, resep risol bihun kampung ini bisa dibuat menggunakan bahan-bahan sederhana dengan langkah yang cukup praktis. Penasaran ingin membuatnya sendiri di rumah? Berikut bahan-bahan dan cara mengolah risol bihun kampung lengkap dengan sambal kacang yang gurih dan pedas. Risol bihun kampung siap disantap selagi hangat. Kulitnya yang lembut berpadu dengan isian bihun berbumbu dan sambal kacang yang gurih pedas, sehingga cocok menjadi camilan sederhana untuk menemani waktu santai bersama keluarga.
Bahan-Bahan Kulit Risol
Bahan-Bahan Isian
Bahan Sambal Kacang
Bahan Pelengkap
Cara Membuat Risol Bihun Kampung
JawaPos.com – Risol bihun kampung merupakan salah satu camilan tradisional yang masih banyak disukai hingga sekarang. Perpaduan kulit tipis yang lembut dengan isian bihun berbumbu menghadirkan cita rasa sederhana yang selalu menggugah selera.
Berbeda dari risol dengan isian modern, varian kampung biasanya menggunakan bihun yang dimasak bersama wortel, bawang, dan aneka bumbu dapur. Setelah dibungkus menggunakan kulit risol, camilan ini kemudian digoreng hingga permukaannya berwarna cokelat keemasan.
Risol bihun sangat cocok disajikan sebagai teman minum teh atau kopi, bekal sekolah, hingga hidangan tambahan ketika berkumpul bersama keluarga.
Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, resep risol bihun kampung ini bisa dibuat menggunakan bahan-bahan sederhana dengan langkah yang cukup praktis.
Penasaran ingin membuatnya sendiri di rumah? Berikut bahan-bahan dan cara mengolah risol bihun kampung lengkap dengan sambal kacang yang gurih dan pedas.
Risol bihun kampung siap disantap selagi hangat. Kulitnya yang lembut berpadu dengan isian bihun berbumbu dan sambal kacang yang gurih pedas, sehingga cocok menjadi camilan sederhana untuk menemani waktu santai bersama keluarga.
Tags
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!