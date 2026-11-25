Dijamin Ketagihan! Resep Tahu Goreng Bawang Gurih dengan Cocolan Sambal Kecap
Resep Tahu Goreng Bawang dengan Sambal Cocol yang Menggugah Selera Makan. (YouTube Devina Hermawan)
JawaPos.com – Bingung mencari ide camilan sederhana untuk menemani waktu bersantai? Tahu goreng bawang bisa menjadi pilihan yang patut dicoba. Selain bahan-bahannya mudah ditemukan, cara membuatnya juga cukup praktis. Berbeda dari tahu goreng biasa, camilan ini memiliki cita rasa gurih dengan aroma bawang putih dan bawang merah yang semakin menggugah selera. Lapisan luarnya terasa renyah, sementara bagian dalamnya tetap lembut ketika digigit. Agar rasanya semakin istimewa, tahu goreng ini disajikan bersama sambal kecap bercita rasa pedas, manis, dan sedikit segar dari perasan jeruk limau. Perpaduan tersebut membuat camilan sederhana ini cocok dinikmati bersama keluarga saat sore hari. Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, tahu goreng bawang dapat dibuat menggunakan bahan-bahan sederhana dengan teknik pengolahan yang cukup mudah. Berikut daftar bahan dan langkah pembuatannya. Tahu goreng bawang siap dinikmati selagi hangat. Perpaduan tekstur yang renyah, rasa gurih dari bawang, serta sambal kecap pedas manis membuat camilan ini cocok menjadi teman bersantai bersama keluarga.
Bahan-Bahan Tahu Goreng Bawang
Bahan Sambal Kecap
Cara Membuat Tahu Goreng Bawang
JawaPos.com – Bingung mencari ide camilan sederhana untuk menemani waktu bersantai? Tahu goreng bawang bisa menjadi pilihan yang patut dicoba. Selain bahan-bahannya mudah ditemukan, cara membuatnya juga cukup praktis.
Berbeda dari tahu goreng biasa, camilan ini memiliki cita rasa gurih dengan aroma bawang putih dan bawang merah yang semakin menggugah selera. Lapisan luarnya terasa renyah, sementara bagian dalamnya tetap lembut ketika digigit.
Agar rasanya semakin istimewa, tahu goreng ini disajikan bersama sambal kecap bercita rasa pedas, manis, dan sedikit segar dari perasan jeruk limau. Perpaduan tersebut membuat camilan sederhana ini cocok dinikmati bersama keluarga saat sore hari.
Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, tahu goreng bawang dapat dibuat menggunakan bahan-bahan sederhana dengan teknik pengolahan yang cukup mudah. Berikut daftar bahan dan langkah pembuatannya.
Tahu goreng bawang siap dinikmati selagi hangat. Perpaduan tekstur yang renyah, rasa gurih dari bawang, serta sambal kecap pedas manis membuat camilan ini cocok menjadi teman bersantai bersama keluarga.
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