JawaPos.com – Bingung mencari ide camilan sederhana untuk menemani waktu bersantai? Tahu goreng bawang bisa menjadi pilihan yang patut dicoba. Selain bahan-bahannya mudah ditemukan, cara membuatnya juga cukup praktis. Berbeda dari tahu goreng biasa, camilan ini memiliki cita rasa gurih dengan aroma bawang putih dan bawang merah yang semakin menggugah selera. Lapisan luarnya terasa renyah, sementara bagian dalamnya tetap lembut ketika digigit. Agar rasanya semakin istimewa, tahu goreng ini disajikan bersama sambal kecap bercita rasa pedas, manis, dan sedikit segar dari perasan jeruk limau. Perpaduan tersebut membuat camilan sederhana ini cocok dinikmati bersama keluarga saat sore hari. Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, tahu goreng bawang dapat dibuat menggunakan bahan-bahan sederhana dengan teknik pengolahan yang cukup mudah. Berikut daftar bahan dan langkah pembuatannya. Bahan-Bahan Tahu Goreng Bawang 6 buah tahu kuning, potong-potong

1 sdt garam

1 sdt penyedap rasa

300 ml air

3 sdm tepung maizena

10 siung bawang putih, geprek

10 siung bawang merah, geprek

Minyak goreng secukupnya Bahan Sambal Kecap 8 buah cabai rawit, iris

1 siung bawang putih berukuran besar, cincang

2 sdm minyak goreng

1 sdm gula aren

4 sdm kecap manis

1 sdm kecap asin

1 buah jeruk limau Cara Membuat Tahu Goreng Bawang Siapkan wadah, kemudian masukkan air, garam, dan penyedap rasa. Aduk hingga bumbu tercampur rata. Masukkan potongan tahu kuning ke dalam larutan tersebut. Tambahkan bawang putih dan bawang merah yang sudah digeprek. Tuangkan tepung maizena, lalu aduk perlahan sampai seluruh bagian tahu terlapisi bumbu secara merata. Sambil menunggu bumbu meresap, siapkan sambal kecap. Masukkan irisan cabai rawit dan bawang putih cincang ke dalam mangkuk. Panaskan minyak goreng, kemudian tuangkan langsung ke dalam campuran cabai dan bawang putih. Aduk agar aromanya keluar. Tambahkan gula aren, kecap manis, serta kecap asin. Berikan perasan jeruk limau, lalu aduk sampai semua bahan menyatu. Selanjutnya, panaskan minyak dalam wajan. Goreng tahu hingga bagian luarnya mulai mengeras atau setengah matang. Masukkan bawang merah dan bawang putih yang digunakan untuk merendam tahu. Aduk bersama tahu agar aromanya semakin meresap. Tuangkan satu sendok sayur air rendaman tahu ke dalam wajan. Aduk hingga air menyusut, kemudian ulangi proses tersebut sebanyak 3–5 kali. Lanjutkan menggoreng tahu bersama bawang hingga warnanya berubah menjadi cokelat keemasan dan teksturnya terlihat renyah. Angkat seluruh bahan, kemudian tiriskan agar minyak berlebih berkurang. Tata tahu goreng bawang di atas piring dan sajikan bersama sambal kecap yang sudah disiapkan. Tahu goreng bawang siap dinikmati selagi hangat. Perpaduan tekstur yang renyah, rasa gurih dari bawang, serta sambal kecap pedas manis membuat camilan ini cocok menjadi teman bersantai bersama keluarga.