JawaPos.com – Dada ayam menjadi salah satu bahan makanan yang mudah diolah menjadi berbagai hidangan. Sayangnya, bagian ayam ini sering kali memiliki tekstur kering dan keras apabila dimasak terlalu lama.

Namun, ada cara sederhana untuk menghasilkan dada ayam yang tetap empuk dan juicy. Salah satunya dengan membuat ayam iris rebus yang disajikan bersama saus chili oil bercita rasa pedas, gurih, dan sedikit manis.

Olahan ini cocok dijadikan menu makan praktis di rumah karena proses pembuatannya tidak membutuhkan banyak peralatan maupun teknik memasak yang rumit. Perpaduan ayam lembut dengan aroma bawang putih, cabai, dan minyak wijen juga membuat hidangan semakin menggugah selera.

Bagi yang ingin mencoba menu ayam dengan sensasi berbeda, resep ayam iris rebus chili oil ini bisa menjadi pilihan. Berikut bahan dan cara membuatnya, seperti dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan.

Bahan-Bahan Ayam Iris Rebus Chili Oil Bahan marinasi ayam:

300 gram dada ayam filet

1 sendok makan tepung maizena

1 sendok makan putih telur

1 sendok teh kaldu ayam bubuk

1/8 sendok teh merica

1 sendok teh gula pasir

1/2 sendok teh garam Bahan saus chili oil:

2 sendok makan minyak

5 siung bawang putih

1 batang daun bawang

3 buah cabai rawit merah

1 1/2 sendok makan cabai bubuk kasar

2 sendok teh kecap asin

2 sendok teh saus tiram

1 sendok teh gula pasir

25 ml air

1/2 sendok teh minyak wijen

1 iris jeruk nipis Bahan tambahan:

Jahe secukupnya Pelengkap: