Tak Perlu Digoreng, Begini Cara Membuat Dada Ayam Lembut dengan Saus Chili Oil
Resep Ayam Iris Rebus Chili Oil yang Bikin Nagih. (YouTube Devina Hermawan)
JawaPos.com – Dada ayam menjadi salah satu bahan makanan yang mudah diolah menjadi berbagai hidangan. Sayangnya, bagian ayam ini sering kali memiliki tekstur kering dan keras apabila dimasak terlalu lama.
Namun, ada cara sederhana untuk menghasilkan dada ayam yang tetap empuk dan juicy. Salah satunya dengan membuat ayam iris rebus yang disajikan bersama saus chili oil bercita rasa pedas, gurih, dan sedikit manis.
Olahan ini cocok dijadikan menu makan praktis di rumah karena proses pembuatannya tidak membutuhkan banyak peralatan maupun teknik memasak yang rumit. Perpaduan ayam lembut dengan aroma bawang putih, cabai, dan minyak wijen juga membuat hidangan semakin menggugah selera.
Bagi yang ingin mencoba menu ayam dengan sensasi berbeda, resep ayam iris rebus chili oil ini bisa menjadi pilihan. Berikut bahan dan cara membuatnya, seperti dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan.
Bahan-Bahan Ayam Iris Rebus Chili Oil
Bahan marinasi ayam:
- 300 gram dada ayam filet
- 1 sendok makan tepung maizena
- 1 sendok makan putih telur
- 1 sendok teh kaldu ayam bubuk
- 1/8 sendok teh merica
- 1 sendok teh gula pasir
- 1/2 sendok teh garam
Bahan saus chili oil:
- 2 sendok makan minyak
- 5 siung bawang putih
- 1 batang daun bawang
- 3 buah cabai rawit merah
- 1 1/2 sendok makan cabai bubuk kasar
- 2 sendok teh kecap asin
- 2 sendok teh saus tiram
- 1 sendok teh gula pasir
- 25 ml air
- 1/2 sendok teh minyak wijen
- 1 iris jeruk nipis
Bahan tambahan:
- Jahe secukupnya
Pelengkap:
- Nasi putih hangat
Cara Membuat Ayam Iris Rebus Chili Oil
- Siapkan dan marinasi ayam. Iris dada ayam filet menjadi potongan tipis agar lebih cepat matang. Masukkan putih telur, tepung maizena, garam, merica, gula pasir, dan kaldu ayam bubuk. Aduk sampai seluruh bagian ayam terlapisi bumbu secara merata.
- Persiapkan bahan saus. Cincang bawang putih, kemudian iris daun bawang dan cabai rawit merah sesuai selera. Sisihkan seluruh bahan sebelum mulai memasak.
- Buat saus chili oil. Panaskan minyak menggunakan api sedang. Tumis bawang putih cincang sampai harum dan mulai berubah menjadi kuning keemasan. Masukkan cabai bubuk kasar, cabai rawit, serta daun bawang. Aduk hingga aromanya keluar.
- Tambahkan bumbu pelengkap. Masukkan kecap asin, saus tiram, gula pasir, dan air. Aduk sampai semua bahan tercampur rata dan saus mulai mendidih. Setelah itu, matikan kompor lalu tambahkan minyak wijen. Aduk kembali hingga merata.
- Rebus irisan ayam. Didihkan air dalam panci, kemudian masukkan irisan jahe untuk memberikan aroma segar. Masukkan ayam yang sudah dimarinasi secara bertahap agar tidak saling menempel. Rebus hingga ayam matang, sekitar 1–2 menit sesuai ketebalan irisan dan kondisi air.
- Tata dan sajikan. Angkat ayam yang sudah matang, kemudian tiriskan. Susun di atas piring saji dan siram menggunakan saus chili oil yang telah dibuat sebelumnya. Tambahkan perasan jeruk nipis untuk memberikan sentuhan rasa segar.
Ayam iris rebus chili oil siap dinikmati bersama nasi putih hangat. Perpaduan tekstur ayam yang lembut dengan saus pedas gurih membuat menu sederhana ini cocok menjadi pilihan lauk untuk makan siang maupun makan malam.
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