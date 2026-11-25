JawaPos.com – Rendang menjadi salah satu hidangan khas Minangkabau yang terkenal dengan cita rasa yang gurih dan kaya akan rempah. Biasanya, makanan ini menggunakan daging sapi sebagai bahan utama.

Namun, rendang juga bisa dikreasikan menggunakan bahan lainnya, salah satunya jamur. Rendang jamur ini bisa menjadi alternatif bagi pecinta kuliner yang ingin menikmati hidangan kaya rempah tanpa menggunakan daging.

Tekstur jamur yang kenyal dipadukan dengan santan serta berbagai bumbu pilihan yang menghasilkan sajian yang menggugah selera.

Selain rasanya yang lezat, bahan untuk membuat rendang jamur ini cukup mudah ditemukan di pasaran. Hidangan ini cocok dijadikan lauk pendamping nasi putih hangat untuk menu makan siang dan makan malam .

Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan pada Rabu (25/11), berikut ini merupakan resep untuk membuat rendang jamur yang menggugah selera.

Yuk simak apa saja bahan-bahan dan cara untuk membuat rendang jamur yang bikin ketagihan.

Bahan-bahan untuk membuat rendang jamur:

· 500 gram jamur tiram

· 1 sdt garam

· ¼ sdt merica

· 4-5 sdm tepung terigu

· 1 bungkus Sasa Bumbu Rendang

· 500 ml air

· Minyak goreng

Cara untuk membuat rendang jamur:

· Campur jamur dengan garam secukupnya, lalu remas-remas jamur

· Bilas jamur dengan air, lalu peras sampai tidak ada kandungan air di dalam jamur

· Masukkan tepung terigu, lalu bentuk seperti bentuk daging rendang

· Setelah berbentuk, taburkan sisa tepung terigu di atas jamur

· Siapkan panci dan panaskan panci dengan minyak secukupnya, lalu goreng jamur sampai kuning kecokelatan

· Masukkan air dan tambahkan Sasa Bumbu Rendang. Masak dengan api kecil sampai meresap

· Matikan api dan pindahkan rendang jamur ke dalam wadah

· Rendang jamur siap disajikan dengan nasi putih hangat