JawaPos.com – Yogyakarta tidak hanya dikenal dengan beragam kuliner tradisional, seperti gudeg dan bakpia saja.

Kota pelajar ini juga memiliki banyak pilihan tempat makan kekinian yang menawarkan aneka hidangan manis atau dessert dengan tampilan yang menarik.

Bagi pecinta makanan manis, berburu dessert di Jogja ini bisa menjadi kegiatan menyenangkan saat menghabiskan waktu bersama dengan teman, keluarga, dan kerabat. Ada banyak tempat dessert di Jogja, mulai dari gelato, kue berlapis krim, hingga dessert unik yang menggugah selera.

Berikut rekomendasi tiga tempat dessert di Jogja yang enak dan bisa dikunjungi bersama teman maupun keluarga.

1. Eggish Bake

Eggish Bake merupakan salah satu tempat dessert menarik di Jogja yang menawarkan aneka pastry dengan konsep bakery khas Hong Kong.

Tempat dessert ini cocok dikunjungi pecinta makanan manis yang ingin mencoba sajian pastry dengan tekstur renyah dengan isian lembut.

Dilansir dari akun Instagram @eggishbake, tempat ini menawarkan banyak menu makanan, seperti original egg tart, berries egg tart, truffle cheese egg tart, lemon egg tart, beef floss ball, pistachio kunafa butter tteok, chocolate butter tteok, QQ mochi, soya bean curd, dan menu dessert lainnya.

Terdapat juga menu minuman di Eggish Bake, seperti matcha corn milk, homemade corn milk, usucha, hongkong tea, earl grey milk tea, kopi tarik, dan menu minuman lainnya.

Untuk harga dessert di Eggish Bake dikenakan harga mulai dari Rp 22 ribu dan untuk minuman dikenakan harga mulai dari Rp 23 ribu.

Tempat dessert ini berlokasi di Jl. P. Mangkubumi, Gowongan, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Bibble Bake

Bibble Bake merupakan salah satu tempat dessert kekinian di Yogyakarta yang cocok dikunjungi oleh pecinta makanan manis dan tempat ini dikenal dengan aneka donat kentang premium yang dibuat secara handmade dengan pilihan topping beragam.

Tekstur donat di Bibble Bake ini tebal, empuk, dan lembut dengan varian rasa menarik, mulai dari rasa manis hingga gurih. Tak heran banyak pengunjung yang mencicipi donat di Bibble Bake ini.

Dilansir dari akun Instagram @bibblebake.id, tempat ini menawarkan banyak menu makanan, seperti greentea oreo, NYC, icing sugar, dancow, tuna mayo, ube cheese brulee, baby milk, matcha pistachio, taro matcha, corn cheese, dan menu donat lainnya.

Untuk harga donat di Bibble Bake dikenakan harga mulai dari Rp 10 ribu dan tempat ini berlokasi di Gg. Kantil Pelem Kecut, No. 54, Karang Gayam, Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kbaupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Milk by Artemy

Milk by Artemy merupakan salah satu tempat dessert populer di Yogyakarta yang dikenal sebagai destinasi pecinta gelato khas Italia serta berbagai hidangan manis lainnya.

Tempat gelato di Milk by Artemy ini memiliki tekstur yang lembut dan creamy, tak hanya makanan yang enak tempat ini juga memiliki desain interior modern dengan perpaduan elemen kayu dan tanaman hijau yang membuat tempat ini menjadi nyaman dan estetik.

Dilansir dari akun Instagram @milkbyartemy, tempat ini menawarkan banyak varian rasa gelato yang enak, seperti tiramisu, vanilla, caramel, mango sorbet, cotton candy, dan varian lainnya.

Terdapat menu makanan lainnya di Milk by Artemy, seperti maple and butter crepes, butter and sugar crepes, milk crunchy toast, omurice chicken katsu, beef burger, lasagna, potato pastel, onion rings, dan menu makanan lainnya.

Selain itu, terdapat menu minuman di Milk by Artemy, seperti honey lemon, ice black, soda gembira, lychee tea, greentea milk bottle, dan menu minuman lainnya.

Untuk harga gelato di Milk by Artemy dikenakan harga mulai dari Rp 22 ribu untuk ukuran small hingga Rp 32 ribu untuk ukuran large. Untuk harga makanan lainnya dikenakan harga mulai dari Rp 20 ribu dan untuk minuman dikenakan harga mulai dari Rp 17 ribu.

Tempat dessert ini berlokasi di Jl. Kranggan, No. 58, Cokrodiningratan, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.