JawaPos.com - Jangkrik ternyata bisa diolah menjadi es krim cokelat. Inovasi tak biasa ini dikembangkan Andrea Zefany Wirjolukito, mahasiswi Fakultas Teknologi Pangan Indonesia International Institute for Life Sciences (i3L University) sebagai upaya memanfaatkan serangga sebagai sumber protein alternatif.

Melalui risetnya, Andrea mencoba mengolah bubuk jangkrik menjadi bahan tambahan es krim. Selain memiliki kandungan protein relatif tinggi, jangkrik dinilai berpotensi menjadi sumber pangan alternatif yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.

"Edible insects memiliki potensi besar sebagai sumber protein alternatif yang ramah lingkungan, affordable, dan juga kaya akan nutrisi," ujar Andrea, Selasa (24/11).

Pemilihan jangkrik didasarkan pada sejumlah literatur yang menunjukkan kandungan proteinnya relatif tinggi. Namun, Andrea menyadari ada tantangan besar untuk memperkenalkan bahan pangan tersebut kepada masyarakat, yakni stigma terhadap serangga yang belum lazim dikonsumsi di Indonesia.

Untuk mengatasinya, Andrea menggunakan strategi masking atau penyamaran rasa dan aroma. Es krim dipilih sebagai media pengolahan karena merupakan produk yang cukup dikenal dan diminati masyarakat, sedangkan cokelat digunakan untuk menutupi karakteristik jangkrik.

Lantas, bagaimana rasanya? Hasil pengujian menunjukkan es krim tersebut tidak memiliki aroma maupun rasa yang kuat seperti serangga. Sebaliknya, bubuk jangkrik memberikan sensasi rasa kacang atau nutty.

"Rasanya agak nutty. Namun, karena ditambahkan cokelat, rasa nutty tersebut memberikan kesan seperti rasa chocolate hazelnut," kata Andrea.

Diuji di Lingkungan Kampus Meski menghasilkan inovasi pangan yang tidak biasa, es krim jangkrik tersebut belum dipasarkan secara komersial. Pengujian produk sejauh ini masih terbatas di lingkungan kampus i3L University melalui sensory evaluation dengan melibatkan mahasiswa, staf, dan dosen.

"Kami hanya pernah melakukan sensory evaluation di i3L dengan panelis mahasiswa, staf, dan dosen," kata Andrea.

Hasil penilaian panelis menunjukkan respons yang beragam. Sebagian panelis mampu membedakan es krim dengan konsentrasi bubuk jangkrik terendah dan tertinggi, tetapi lebih menyukai produk tanpa tambahan jangkrik.

Sebaliknya, ada pula panelis yang justru lebih menyukai es krim dengan konsentrasi bubuk jangkrik tertinggi. Temuan ini menunjukkan penerimaan terhadap produk berbahan serangga masih beragam.

Dari sisi karakteristik produk, penelitian Andrea menemukan bahwa penambahan bubuk jangkrik membuat tekstur es krim menjadi lebih padat. Nilai overrun atau tingkat pengembangan volume es krim juga mengalami penurunan signifikan.

Sementara itu, perubahan pada kecepatan meleleh, kandungan lemak, dan kadar abu tidak menunjukkan perbedaan signifikan. Adapun pengukuran kandungan protein masih memiliki keterbatasan karena protein yang terikat dalam struktur kitin jangkrik sulit terdeteksi. Karena itu, diperlukan penelitian lanjutan untuk mendapatkan hasil pengukuran yang lebih akurat.

Sebagai langkah awal perlindungan inovasi, Andrea telah mendaftarkan hak cipta produk es krim tersebut. Meski demikian, dia belum berencana menjadikannya sebagai peluang bisnis dalam waktu dekat.

"Untuk saat ini, saya belum memikirkan untuk mengembangkan es krim jangkrik ini menjadi bisnis. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa produk ini nantinya akan saya coba perkenalkan lebih luas ke masyarakat umum," tuturnya.

Dalam penelitian tersebut, Andrea juga bekerja sama dengan Berton Cole yang menangani aspek mikrobiologi dan daya cerna (digestibility), serta David Christantyaputra Gunawan yang terlibat dalam evaluasi sensoris.

Dosen Apresiasi Inovasi Es Krim Jangkrik Dosen Fakultas Teknologi Pangan i3L University sekaligus pembimbing akademik Andrea, Ananditya Nugraha, mengapresiasi inovasi tersebut. Menurutnya, penelitian itu membuka peluang pemanfaatan jangkrik sebagai bahan pangan alternatif melalui produk yang lebih familiar bagi masyarakat.

"Ide dari Andrea terkait pembuatan es krim dengan penambahan jangkrik ini sangat menarik dan inovatif, karena melalui penelitian ini kita dapat memanfaatkan jangkrik yang memiliki kandungan protein pada produk yang lebih dikenal masyarakat luas, yakni es krim," ujar Ananditya.

Ia mengaku mengenal Andrea selama kurang lebih dua tahun sebagai mahasiswi yang berprestasi, kritis, dan memiliki sikap baik. Berbagai prestasi yang diraih Andrea selama menempuh pendidikan di i3L juga menjadi salah satu hal yang diapresiasinya.

Ananditya berharap ilmu dan pengalaman yang diperoleh Andrea selama menjalani penelitian dapat menjadi bekal untuk mengembangkan karier ke depan. Ia juga berharap inovasi tersebut bisa menginspirasi mahasiswa i3L lainnya untuk menghasilkan produk pangan kreatif.