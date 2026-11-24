JawaPos.com – Ayam goreng merupakan salah satu menu rumahan yang mudah disukai banyak orang, selain praktis dibuat, bahan makanan ini juga bisa diolah dengan berbagai bumbu, salah satu olahan ayam goreng yang wajib dicoba yaitu ayam goreng serai.

Hidangan ayam goreng serai ini berbeda dari ayam goreng biasanya karena menggunakan serai sebagai salah satu bahan utama untuk memberikan aroma harum dan rasa rempah yang khas.

Perlu diketahui bahwa hidangan ayam goreng serai ini cocok disajikan bersama nasi putih, sambal, dan lalapan. Menu ini juga bisa menjadi pilihan lauk sederhana untuk makan siang maupun makan malam bersama keluarga.

Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan pada Selasa (24/11), berikut ini merupakan resep untuk membuat ayam goreng serai yang renyah di luar namun tetap juicy di dalam.

Yuk simak apa saja bahan-bahan dan cara untuk membuat ayam goreng serai yang enak dan bikin nambah nasi.

Bahan-bahan untuk membuat ayam goreng serai:

· 500 gram paha ayam filet

· 1 buah jeruk nipis

· 3 siung bawang putih

· 2 batang serai

· 1½ sdm kecap ikan

· 1 sdt garam

· 1 sdt gula pasir

· ½ sdt MSG

· ¼ sdt merica

· 8 sdm tapioka

· 3 sdm tepung terigu protein sedang

· 1 sdm air

Bahan tumisan:

· 3 sdm minyak

· 2 batang serai

· 4 siung bawang putih

· 10 buah cabai rawit merah

· 1 buah cabai merah besar

· 1 batang daun bawang

· 1 sdt gula pasir

· ½ sdt kaldu jamur

Cara untuk membuat ayam goreng serai:

· Cincang halus batang serai bagian putih dan sisihkan

· Untuk batang serai bagian hijau, belah dua kemudian tumbuk dengan ulekan. Lalu suwir-suwir hingga membentuk serabut serai, sisihkan

· Potong paha ayam dan masukkan ke dalam mangkuk, tambahkan dengan perasan jeruk nipis, bawang putih yang sudah dicincang, serai cincang, kecap ikan, garam, gula pasir, MSG, dan merica. Aduk semua bahan hingga tercampur dengan merata

· Masukkan tapioka dan tepung terigu, aduk kembali hingga merata. Tambahkan air dan aduk, diamkan sesaat

· Goreng sesaat serabut serai di minyak panas, angkat dan tiriskan

· Dengan minyak yang sama, goreng ayam yang sudah dimarinasi. Gunakan api sedang dan goreng ayam hingga matang dan berubah warna menjadi kecokelatan

· Untuk tumisan, iris daun bawang, bawang putih, cabai rawit merah, dan cabai merah besar. Sisihkan

· Setelah itu, panaskan minyak di wajan dan tumis sesaat bawang putih hingga harum. Lalu tambahkan dengan cabai rawit dan cabai merah, tumis kembali

· Masukkan ayam yang sudah digoreng , gula pasir, kaldu jamur, daun bawang, dan serabut serai yang sudahh digoreng. Aduk hingga merata

· Masukkan ayam goreng serai ke dalam piring, ayam goreng serai siap disajikan dengan nasi putih