JawaPos.com – Popularitas sebuah tempat makan bisa dilihat dari ramainya pengunjung yang datang setiap hari. Di Bandung, terdapat sejumlah tempat kuliner yang menjadi incaran banyak orang hingga antrean pembeli kerap memenuhi area tempat makan.

Tak hanya menawarkan menu lezat, beberapa tempat ini juga dikenal memiliki harga yang ramah di kantong hingga pilihan menu yang beragam. Hal tersebut yang membuat pengunjung rela menunggu giliran untuk menikmati makanan yang dipesan.

Bahkan, sejumlah tempat makan ini kerap menjadi tujuan wisata kuliner bagi para pengunjung yang berasal dari luar kota yang sedang berlibur di Bandung.

Bagi yang ingin berburu kuliner sekaligus mencoba tempat makan yang tengah ramai diperbincangkan, ini dia rekomendasi tiga tempat makan di Bandung yang selalu dipadati pengunjung.

1. Toko Tahu Priangan

Toko Tahu Priangan ini merupakan salah stau tempat kuliner di Bandung yang menawarkan aneka olahan tahu dengan berbagai pilihan topping.

Dilansir dari akun Instagram @tahupriangan, tempat ini menawarkan banyak menu makanan, seperti tahu kukus saus telur, tahu kukus jamur pedas, tahu goreng jagung, tahu goreng polos, tahu goreng pocai, lumpia tahu, pudding tahu kacang merah, dan menu makanan lainnya.

Terdapat juga menu minuman di Toko Tahu Priangan, seperti susu kedele original dingin, susu kedele original panas, susu kedele moka dingin, susu kedele jahe panas, dan menu minuman lainnya.

Untuk harga makanan di Toko Tahu Priangan dikenakan harga mulai dari Rp 17 ribu dan untuk minuman dikenakan harga mulai dari Rp 6 ribu.

Toko Tahu Priangan ini berlokasi di Ruko Paskal Hypersquare, Jl. Pasir Klaiki Blok G.2, Bandung, Kecamatan Andir, Kota Bandung, Jawa Barat.

2. RM Abah Harja

RM Abah Harja merupakan rumah makan khas Sunda di Bandung yang populer dan kerap dipadati pengunjung.

Tempat makan ini dikenal dnegan menu ayam bekakak yang diolah menggunakan ayam kampung dan dibakar dengan racikan bumbu rempah yang khas. Salah satu menu andalannya adalah ayam kampung bekakak karena memiliki tekstur daging yang empuk dan cita rasa bumbu yang gurih.

Tak hanya makanannya yang menarik perhatian, RM Abah Harja ini juga dikenal dengan antrean pengunjung yang cukup panjang, terutama saat jam makan siang dan akhir pekan.

Dilansir dari akun Instagram @rmabahharja, tempat ini menawarkan banyak menu makanan, seperti ayam kampung goreng lengkuas, nila cobek, ayam kampung bekakak, tumis jando, usus ayam, ikan asin layang, tumis terong teri, tumis kangkung, dan menu makanan lainnya.

Terdapat juga menu minuman di RM Abah Harja, seperti jus jambu, jus mangga, bajigur, soda gembira, es lemon tea, dan menu minuman lainnya.

Untuk harga makanan di RM Abah Harja dikenakan harga mulai dari Rp 15 ribu dan untuk minuman dikenakan harga mulai dari Rp 8 ribu.

Tempat makan ini berlokasi di Jl. Halimun, No.8, Malabar, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat.

3. BMB Canteen

BMB Canteen merupakan salah satu tempat kuliner yang paling populer di Bandung dan tempat ini menawarkan aneka hidangan Western dengan konsep kantin bergaya industrial.

Dilansir dari akun Instagram @bmb_canteen, tempat ini menawarkan banyak menu makanan, seperti Swedish meatballs, bolognese, chicken tomato pasta, corned beef & rice, corned beef sourdough, spicy garlic fries, spicy chicken wings, beef bitterballen, dan menu makanan lainnya.

Terdapat juga menu minuman di BMB Canteen, seperti lychee grape soda sorbet, iced coffee tiramisu, cold brew cream, piccolo, chocolate berry milk, matcha cheese, dan menu minuman lainnya.

Untuk harga makanan di BMB Canteen dikenakan harga mulai dari Rp 40 ribuan dan untuk minuman dikenakan harga mulai dari Rp 22 ribu.

Tempat makan ini berlokasi di Jl. Sinargalih, No. 1, Cipedes, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, Jawa Barat.