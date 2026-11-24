JawaPos.com - Cumi menjadi salah satu bahan makanan laut yang bisa diolah menjadi berbagai hidangan lezat. Namun, proses memasaknya perlu diperhatikan agar tekstur cumi tidak alot atau terlalu kenyal. Salah satu menu yang bisa dicoba adalah cumi laut pedas dengan bumbu cabai melimpah, daun jeruk, dan asam jawa.



Resep cumi laut pedas ini dibagikan oleh chef dan kreator kuliner Martin Praja melalui akun Instagram @martinpraja. Hidangan ini menawarkan perpaduan rasa pedas, gurih, dan sedikit asam yang cocok disantap bersama nasi putih hangat. Penggunaan cabai keriting, cabai hijau, dan cabai rawit merah juga memberikan sensasi pedas yang lebih beragam.



Ada satu trik menarik dalam resep ini, yaitu menambahkan sedikit baking soda saat proses marinasi. Bahan tersebut digunakan untuk membantu membuat tekstur cumi lebih empuk. Cumi terlebih dahulu dibersihkan dan dipotong, kemudian dimarinasi bersama garam, baking soda, serta air jeruk nipis selama 15 menit.



Selain membantu mempersiapkan tekstur cumi, air jeruk nipis juga memberikan sentuhan rasa segar. Sementara itu, bumbu halus yang terdiri dari bawang merah, bawang putih, dan berbagai jenis cabai menjadi dasar cita rasa hidangan. Tambahan daun jeruk memberikan aroma harum, sedangkan air asam jawa menghasilkan rasa asam segar yang menyeimbangkan pedasnya bumbu.



Bahan 1 (Bumbu):

10 buah cabai keriting

7 buah cabai hijau

10 buah cabai rawit merah

10 siung bawang merah

7 siung bawang putih



Bahan 2 (Marinasi Cumi):

500 gram cumi

1/2 sdt garam

1/2 sdt baking soda

1 sdm air jeruk nipis



Bahan 3 (Seasoning):

4 lembar daun jeruk

1 sdt garam

1 sdt MSG

1/2 sdt gula

1/2 sdt merica

2 sdm air asam jawa



Cara Pembuatan:

1. Masukkan cabai keriting, cabai hijau, cabai rawit merah, bawang merah, dan bawang putih ke dalam chopper. Haluskan secara kasar, lalu sisihkan.

2. Bersihkan cumi, potong sesuai selera, kemudian masukkan ke dalam wadah.

3. Tambahkan garam, baking soda, dan air jeruk nipis. Aduk rata, lalu diamkan selama 15 menit.

4. Panaskan minyak dalam wajan, kemudian tumis bumbu yang sudah dihaluskan hingga harum.

5. Masukkan daun jeruk dan masak hingga bumbu benar-benar matang.

6. Tambahkan cumi yang sudah dimarinasi, lalu aduk hingga tercampur rata dengan bumbu.

7. Masukkan garam, MSG, gula, dan merica. Aduk kembali hingga seluruh bumbu meresap.

8. Tuangkan air asam jawa, kemudian masak selama sekitar 2 menit hingga kuah sedikit menyusut.

9. Matikan api dan cumi laut pedas siap disajikan.



Cumi laut pedas ini cocok menjadi pilihan lauk untuk makan siang maupun makan malam. Perpaduan bumbu cabai yang melimpah, aroma daun jeruk, dan rasa asam jawa membuat hidangan semakin menggugah selera.

Jangan lupa memperhatikan waktu memasak agar cumi tidak terlalu lama terkena panas dan teksturnya tetap empuk. Sajikan bersama nasi putih hangat agar semakin nikmat!