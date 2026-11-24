JawaPos.com – Bakmi ayam jamur menjadi salah satu menu favorit pecinta kuliner mie. Perpaduan mie yang kenyal dengan topping ayam dan jamur menghasilkan cita rasa yang nikmat.

Menu bakmi ayam jamur ini semakin lengkap jika disajikan bersama pangsit goreng. Tidak harus membeli di restoran, bakmi ayam jamur dan pangsit goreng ala Bakmi GM ini juga bisa dibuat sendiri di rumah dengan bahan-bahan mudah ditemukan.

Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan pada Selasa (24/11), berikut ini merupakan resep untuk membuat bakmi ayam jamur dan pangsit goreng ala Bakmi GM yang enak dan mudah dibuat di rumah.

Bahan-bahan untuk membuat bakmi ayam jamur dan pangsit goreng:

· 4-6 porsi mie basah

Kuah:

· 1 ekor ayam pejantan

· Air secukupnya

Minyak wangi:

· 10 siung bawang putih yang sudah dicincang

· 6 siung bawang merah yang sudah diiris

· 4 batang daun bawang yang sudah dibelah dan dipotong

· 200 ml minyak goreng

Kecap asin wangi:

· Bawang sisa minyak wangi

· 1 batang seledri

· 200 ml Kecap Asin Cap Menjangan

· 3 sdm air

· 3 sdm gula

· ½ sdt penyedap

Topping ayam jamur:

· 700 gram dada ayam fillet yang sudah di potong miring

· 3 sdm Kecap Asin Cap Menjangan

· ½ sdm tepung maizena

· 4 siung bawang putih yang sudah diiris

· 2 iris jahe

· 150 gram jamur merang yang sudah dipotong

· ¼ sdt merica

· 1 sdm gula

· ½ sdt penyedap

· 2 sdm minyak wangi

· 1 sdm saus tiram

· 2 sdm kecap manis

Bahan untuk membuat pangsit goreng:

· 100 gram dada ayam fillet

· 2 siung bawang putih

· 1 sdm gula

· ¼ sdt merica

· 1 sdm Kecap Asin Cap Menjangan

· 2 sdm minyak wangi

· Kulit pangsit rebus (tipis) secukupnya

Sambal:

· 3 siung bawang putih

· 12 cabai rawit

· 80 ml air

· 2 sdm saus sambal

· ½ - 1 sdm cuka

· ½ sdt garam

· ½ sdm gula

· ⅓ sdt penyedap

Lainnya:

· Daun bawang yang sudah diiris

· Minyak untuk menggoreng

Cara untuk membuat bakmi ayam jamur dan pangsit goreng:

· Untuk membuat kuah, didihkan air dan masukkan ayam. Lalu masak hingga ayam matang

· Untuk minyak wangi, panaskan minyak dengan api sedang dan masukkan daun bawang serta seledri. Masak hingga kering dengan api kecil, lalu biarkan dingin dan saring minyak, sisihkan sebagian bawang untuk taburan

· Gunakan panci yang sama, masukkan kecap asin ke dalam panci berisi sisa bawang minyak wangi lalu tambahkan gula, garam, dan penyedap kemudian masak hingga gula larut

· Untuk topping ayam jamur, marinasi ayam dengan kecap asin, maizena, merica, gula, dan penyedap, biarkan selama 10-15 menit

· Setelah itu, panaskan minyak dan tumis bawang putih serta jahe, lalu masukkan jamur dan masak hingga setengah kering kemudian masukkan ayam yang sudah dimarinasi. Masak sebentar lalu tambahkan air, minyak wangi, saus tiram, dan kecap manis. Masak hingga meresap

· Untuk pangsit goreng, cincang halus dada ayam, bawang putih, gula, merica, dan kecap asin kemudian ratakan dan beri minyak wangi. Lalu ambil satu lembar kulit pangsit, letakkan satu sendok teh adonan di ujungnya lalu lipat dan rekatkan dengan air kemudian tempelkan bagian ujung pangsit dan rekatkan lagi dengan air

· Panaskan minyak dan goreng dengan api sedang hingga berubah warna menjadi cokelat keemasan

· Untuk membuat sambal, blender bawang putih, cabai rawit, dan air hingga halus. Lalu masukkan ke dalam panci dan tambahkan dengan gula, garam, penyedap, cuka, dan saus sambal kemudian masak hingga mendidih

· Lalu rebus mie dengan air yang cukup hingga matang

· Bisa juga menggunakan topping ayam yang direbus untuk kaldu ayam, lalu disuwir-suwir kemudian tambahkan minyak wangi dan kecap asin wangi lalu aduk hingga merata

· Untuk 1 porsi, tuang 2 sdm minyak wangi, 1-1 1/2 sdm kecap asin wangi lalu masukkan mie yang baru direbus kemudian aduk hingga merata

· Tambahkan topping ayam jamur atau ayam suwir di atasnya dan taburi dengan bawang goreng wangi, lalu taruh daun bawang yang sudah diiris. Untuk kuah, masukkan ½ sdm kecap asin wangi, 1 sdm minyak lalu tuang kuah kaldu dan beri bawang daun iris

· Sajikan bakmi ayam jamur dengan pangsit goreng, kuah, dan sambal