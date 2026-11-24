JawaPos.com - Nasi goreng menjadi salah satu menu andalan yang mudah dikreasikan dengan berbagai bumbu dan bahan pelengkap. Salah satu variasi yang menarik untuk dicoba adalah nasi goreng Banjar. Hidangan ini memiliki perpaduan rasa gurih dan manis dengan sentuhan saus tomat yang memberikan cita rasa khas.

Berbeda dari nasi goreng pada umumnya yang mengandalkan kecap manis sebagai bumbu utama, nasi goreng Banjar dalam resep ini menggunakan tambahan saus tomat. Perpaduan keduanya menghasilkan warna nasi yang menarik sekaligus rasa manis dan sedikit asam. Penggunaan bawang merah, bubuk bawang putih, serta lada juga membuat aromanya semakin menggugah selera.

Resep nasi goreng Banjar ini dibagikan oleh akun Instagram @hi.namyraaa. Bahan utamanya cukup sederhana, yaitu nasi dingin yang dimasak bersama telur, sawi hijau, kol, dan aneka bumbu. Untuk menambah cita rasa sekaligus membuat hidangan lebih mengenyangkan, nasi goreng ini disajikan dengan ayam goreng suwir dan telur rebus.

Penggunaan nasi dingin juga menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan saat membuat nasi goreng. Teksturnya cenderung lebih kering dan tidak mudah menggumpal ketika dimasak bersama bumbu. Dengan begitu, nasi dapat tercampur lebih merata dan menghasilkan tekstur nasi goreng yang pas.

Selain cocok untuk sarapan, menu ini juga bisa menjadi ide makan siang praktis untuk keluarga. Kamu dapat menyesuaikan jumlah cabai bubuk sesuai tingkat kepedasan yang diinginkan.



Bahan:

Nasi dingin secukupnya

Saus tomat secukupnya

Kecap manis secukupnya

2 sdt bubuk bawang putih

1/2 sdt lada bubuk

5 siung bawang merah

2 butir telur

Cabai bubuk secukupnya

Kaldu jamur secukupnya

Sawi hijau secukupnya

Kol secukupnya

Ayam goreng suwir secukupnya

Telur rebus secukupnya

Bawang goreng secukupnya

Minyak goreng secukupnya

Cara Pembuatan:

1. Iris tipis bawang merah, kemudian potong sawi hijau dan kol sesuai selera.

2. Panaskan minyak dalam wajan, lalu tumis bawang merah hingga harum.

3. Masukkan telur, kemudian orak-arik hingga matang.

4. Tambahkan nasi dingin, lalu aduk hingga tercampur dengan telur dan bawang.

5. Masukkan bubuk bawang putih, lada bubuk, cabai bubuk, dan kaldu jamur. Aduk rata.

6. Tambahkan saus tomat dan kecap manis sesuai selera, kemudian aduk hingga seluruh nasi terbalut bumbu.

7. Masukkan sawi hijau dan kol, lalu masak hingga sayuran sedikit layu.

8. Tambahkan ayam goreng suwir, kemudian aduk kembali hingga semua bahan tercampur rata.

9. Koreksi rasa, lalu angkat dan sajikan dengan telur rebus serta taburan bawang goreng.