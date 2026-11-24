JawaPos.com - Mencari inspirasi menu makan yang hemat, praktis, tetapi tetap lezat? Tumis telur tomat bisa menjadi pilihan untuk menu sehari-hari. Perpaduan telur orak-arik dengan tomat yang dimasak hingga lembut menghasilkan hidangan bercita rasa gurih, sedikit manis, dan segar.

Menariknya, menu ini bisa dibuat dengan anggaran sekitar Rp20.000 untuk dua porsi. Bahan-bahannya juga mudah ditemukan di pasar maupun toko sayuran terdekat. Selain cocok untuk menghemat pengeluaran, tumis telur tomat bisa menjadi variasi lauk sederhana ketika bosan dengan olahan telur yang itu-itu saja.

Resep tumis telur tomat ini dibagikan oleh akun Instagram @madeby.janicee. Dalam unggahannya, menu ini diperkenalkan sebagai salah satu inspirasi makanan diet yang ramah di kantong. Bahan utamanya terdiri dari telur, tomat, dan daun bawang yang dipadukan dengan saus tiram serta beberapa bumbu sederhana.

Telur menjadi sumber protein yang mudah diolah dan cukup mengenyangkan. Sementara itu, tomat memberikan rasa segar sekaligus tekstur lembut setelah dimasak. Kombinasi keduanya menghasilkan hidangan sederhana yang cocok disajikan bersama nasi hangat.

Proses pembuatannya juga tidak membutuhkan waktu lama. Telur terlebih dahulu dimasak menjadi orak-arik, kemudian dipadukan dengan tumisan daun bawang dan tomat. Saus yang dihasilkan dari campuran air, saus tiram, gula, dan penyedap rasa membuat seluruh bahan menyatu dengan cita rasa gurih.

Bahan:

4 butir telur

3 buah tomat

2 batang daun bawang

2 sdm saus tiram

1/2 sdm gula pasir

1 sdt penyedap rasa

100 ml air

Garam secukupnya

Cara Pembuatan:

1. Cuci tomat dan daun bawang hingga bersih. Potong tomat menjadi beberapa bagian dengan ukuran tidak terlalu kecil, kemudian iris daun bawang.

2. Pecahkan telur ke dalam wadah, lalu kocok bersama sedikit garam dan penyedap rasa.

3. Panaskan minyak dalam wajan, kemudian masukkan telur. Masak sambil diorak-arik hingga setengah matang. Tidak perlu memasaknya sampai terlalu kering, lalu angkat dan sisihkan.

4. Gunakan wajan yang sama untuk menumis daun bawang hingga harum.

5. Masukkan potongan tomat, kemudian masak hingga teksturnya mulai layu.

6. Tuangkan air, saus tiram, gula pasir, dan penyedap rasa. Aduk hingga tercampur rata dan masak sampai tomat menghasilkan saus.

7. Masukkan kembali telur orak-arik ke dalam wajan, kemudian aduk perlahan hingga seluruh bahan tercampur dengan bumbu.

8. Koreksi rasa, lalu angkat dan sajikan selagi hangat.

Tumis telur tomat bisa menjadi solusi ketika ingin menyiapkan makanan rumahan dengan bahan sederhana dan biaya terjangkau. Dengan anggaran sekitar Rp20.000, kamu sudah bisa menghasilkan dua porsi menu yang lezat. Namun, perlu diingat bahwa harga bahan dapat berbeda tergantung lokasi dan waktu pembelian.