JawaPos.com - Ingin menikmati mi goreng, tetapi sedang mencari alternatif menu yang berbeda? Sausage & veggie stir-fry bisa menjadi pilihan menarik untuk dicoba di rumah. Hidangan ini menggunakan sosis yang dipotong memanjang menyerupai mi, kemudian dimasak bersama telur dan aneka sayuran dengan bumbu sederhana.



Resep ini dibagikan oleh akun Instagram @kupicookie. Ide mengolah sosis menjadi pengganti mi cukup unik karena bentuk potongannya sekilas menyerupai mi goreng. Selain memberikan variasi dalam mengolah sosis, menu ini juga dilengkapi wortel dan kol yang membuat hidangan semakin berwarna.



Bahan-bahan yang digunakan cukup mudah ditemukan dan tidak membutuhkan proses memasak yang rumit. Kamu hanya perlu menyiapkan sosis, wortel, kol, telur, serta beberapa jenis saus dan kecap untuk menghasilkan cita rasa gurih dan sedikit manis.



Penggunaan saus tiram memberikan rasa gurih pada masakan, sedangkan kecap asin pekat dan kecap mushroom menambahkan karakter rasa yang lebih kaya. Sementara itu, kecap manis memberikan sentuhan manis yang membuat bumbu terasa semakin seimbang.



Menu ini juga bisa menjadi alternatif bagi kamu yang ingin mencoba variasi hidangan tanpa menggunakan mi. Kombinasi sosis, telur, dan sayuran menghasilkan sajian praktis yang cocok untuk sarapan maupun makan siang.



Bahan:

2 buah sosis

1 buah wortel

5 lembar kol, iris tipis

2 butir telur

1 sdt saus tiram

1 sdt kecap asin pekat

1 sdt kecap mushroom

1 sdm kecap manis

Sejumput garam

Minyak goreng secukupnya



Cara Pembuatan:

1. Siapkan sosis, kemudian potong memanjang hingga bentuknya menyerupai mi. Sisihkan.

2. Kupas wortel dan potong memanjang seperti korek api. Iris tipis kol, lalu sisihkan bersama sosis.

3. Panaskan sedikit minyak dalam wajan, kemudian masukkan telur dan buat orak-arik hingga matang. Angkat sementara.

4. Tumis potongan sosis hingga sedikit kecokelatan.

5. Masukkan wortel dan kol, kemudian aduk hingga sayuran mulai layu.

6. Tambahkan saus tiram, kecap asin pekat, kecap mushroom, kecap manis, dan sejumput garam.

7. Aduk seluruh bahan hingga bumbu tercampur rata.

8. Masukkan kembali telur orak-arik, lalu aduk hingga semua bahan menyatu.

9. Koreksi rasa, kemudian angkat dan sajikan selagi hangat.



Sausage & veggie stir-fry bisa menjadi inspirasi menu rumahan ketika ingin mencoba sesuatu yang berbeda dari mi goreng biasanya.

Potongan sosis yang menyerupai mi membuat hidangan ini terlihat unik, sementara tambahan telur dan sayuran memberikan variasi tekstur serta rasa. Kamu juga bisa menyesuaikan jenis sayuran dan bumbu sesuai bahan yang tersedia di rumah. Selamat mencoba!