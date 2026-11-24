JawaPos.com - Ayam goreng menjadi salah satu menu rumahan yang mudah dikreasikan dengan berbagai bumbu dan saus. Jika bosan dengan ayam goreng biasa, kamu bisa mencoba ayam goreng spicy mayo yang memadukan tekstur renyah dengan saus creamy bercita rasa pedas, gurih, dan sedikit manis.

Hidangan ini cocok dijadikan lauk makan siang maupun makan malam bersama keluarga. Perpaduan ayam goreng yang dibumbui dengan bawang putih dan rempah sederhana menghasilkan rasa gurih hingga ke bagian dalam. Sementara itu, saus spicy mayo memberikan sentuhan rasa berbeda yang membuat menu ayam goreng terasa lebih istimewa.

Resep ayam goreng spicy mayo ini dibagikan oleh akun Instagram @adelscooking. Bahan yang digunakan cukup sederhana dan mudah ditemukan di dapur. Bagian ayam yang digunakan adalah paha bawah, kemudian dimarinasi menggunakan bubuk kaldu ayam, garam, lada, ketumbar, maizena, bawang putih, dan kuning telur.

Penggunaan tepung maizena membantu memberikan tekstur pada lapisan ayam, sedangkan kuning telur membantu bumbu menempel pada permukaan daging. Setelah dibumbui, ayam kemudian digoreng hingga matang dan berwarna keemasan.

Hal yang tidak kalah menarik adalah saus spicy mayo sebagai pelengkapnya. Saus ini dibuat dari campuran mayonnaise, saus sambal, saus tomat, gula, cuka, susu full cream, dan bubuk cabai. Kombinasi bahan tersebut menghasilkan saus dengan tekstur creamy serta perpaduan rasa pedas, asam, dan manis yang seimbang.

Bahan Ayam Goreng:

Paha bawah ayam secukupnya

1 sdt bubuk kaldu ayam

1/2 sdt garam

1/2 sdt lada bubuk

1/2 sdt ketumbar bubuk

2 sdt tepung maizena

2 siung bawang putih, parut

1 butir kuning telur

Bahan Saus Spicy Mayo:

10 sdm mayonnaise

3 sdm saus sambal

2 sdm saus tomat

1 sdm gula pasir

Sedikit cuka

Susu full cream secukupnya

Bubuk cabai sesuai selera

Cara Pembuatan:

1. Bersihkan paha bawah ayam, kemudian masukkan ke dalam wadah.

2. Tambahkan bubuk kaldu ayam, garam, lada bubuk, ketumbar bubuk, tepung maizena, bawang putih parut, dan kuning telur.

3. Aduk hingga seluruh bumbu melapisi permukaan ayam secara merata. Diamkan beberapa saat agar bumbu meresap.

4. Panaskan minyak dalam wajan, kemudian goreng ayam hingga matang dan berwarna keemasan. Angkat dan tiriskan.

5. Untuk membuat saus, campurkan mayonnaise, saus sambal, saus tomat, gula pasir, cuka, susu full cream, dan bubuk cabai dalam wadah.

6. Aduk seluruh bahan hingga tercampur rata dan menghasilkan saus creamy.

7. Sajikan ayam goreng bersama saus spicy mayo atau balurkan saus ke seluruh permukaan ayam sesuai selera.