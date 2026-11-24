JawaPos.com – Salt bread menjadi salah satu jenis roti yang masih menarik perhatian para pecinta kuliner.

Hal ini karena salt bread memiliki perpaduan rasa gurih dan aroma butter yang cukup kuat, sehingga cocok dinikmati sebagai camilan maupun teman minum kopi.

Ciri khas salt bread ini terletak pada teksturnya yang renyah di bagian luar namun tetap lembut di bagian dalam. Taburan garam di atas salt bread serta penggunaan mentega membuat roti ini memiliki cita rasa gurih yang enak.

Di Bekasi terdapat banyak tempat bakery dan kafe yang menghadirkan menu salt bread dengan berbagai pilihan rasa. Mulai dari rasa original hingga kreasi salt bread lainnya, seperti dengan tambahan cokelat, keju, hingga aneka isian lainnya.

Bagi kamu yang berada di Bekasi dan ingin mencicipi salt bread lezat, ada beberapa tempat yang bisa masuk wishlist kuliner. Berikut rekomendasi tiga salt bread enak di Bekasi yang sayang untuk dilewatkan.

1. Bear and Butter

Bear and Butter ini menjadi salah satu bakery di Bekasi yang cukup dikenal dengan aneka pilihan salt bread yang enak.

Roti salt bread ini memiliki tekstur renyah di bagian luar dan lembut di bagian dalam serta aroma butter yang cukup kuat menjadi alasan toko ini banyak diincar para pecinta kuliner, khususnya salt bread.

Dilansir dari akun Instagram @bearandbutter.id, tempat ini menawarkan aneka macam menu salt bread, seperti jasuke salt bread, strawberry cream salt bread, butter sugar salt bread, original salt bread, garlic butter salt bread, coffee salt bread, chocolate glaze salt bread, dan menu salt bread lainnya.

Untuk harga salt bread di Bear and Butter dikenakan harga mulai dari Rp 15 ribu dan tempat ini berlokasi di Jl. Western Boulevard, No. 22, RT.006/RW. 012, Mustikajaya, Kecamatan Mustika Jya, Kota Bekasi, Jawa Barat.

2. Pagi-Pagi Bakehouse

Pagi-Pagi Bakehous ini bisa menjadi alternatif untuk kamu yang sedang mencari saltbread yang enak di Bekasi dan tempat bakery ini menawarkan aneka salt bread yang fresh from the oven, sehingga aroma mentega dari rotinya cukup menggugah selera.

Dilansir dari akun Instagram @pagi.bakers, tempat ini memiliki banyak menu salt bread, seperti peranakayan kaya, kastengel, crème brulee, garlic cream cheese, bluberry cheese, original, dan menu salt bread lainnya.

Untuk harga salt bread di Pagi-Pagi Bakehouse ini dikenakan harga mulai dari Rp 15 ribu dan tempat ini berlokasi di Jl. Harapan Indah Raya, No.9, Blok EB, RT.009/ RW. 017, Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat.

3. The Little Bakery

The Little Bakery merupakan salah satu bakery di Bekasi yang menawarkan aneka salt bread dengan pilihan rasa yang cukup beragam dan tempat ini mengusung konsep bakery ala Korea dengan interior bernuansa krem dan furniture kayu yang memberikan kesan nyaman.

Dilansir dari akun Instagram @thelittlebakery.ig, tempat ini memiliki banyak menu salt bread yang enak, seperti original salt bread, sausage butter, corn cheese, Korean garlic, cinnamon sugar, triple choco, milk bomb, taro cheese, kunafa pistachio, dan menu salt bread lainnya.

Terdapat juga menu makanan lainnya di The Little Bakery, seperti susu bombo donut, glazed donut, mochi pistachio donut, abon bawang donut, not-so little platter, chicken curry rice, sweet potato fries, dan menu makanan lainnya.

Terdapat juga menu minuman di The Little Bakery, seperti ube matcha, dubai latte, mocha black, yakult tea bomb, iced tea, dan menu minuman lainnya.

Untuk harga salt bread di The Little Bakery dikenakan harga mulai dari Rp 15 ribu dan untuk menu makanan lainnya dikenakan harga mulai dari Rp 15 ribu.

Sedangkan untuk menu minuman dikenakan harga mulai dari Rp 15 ribu dan tempat ini berlokasi di Grand Metropolitan Bekasi, Jl. Letkol M. Moeffreni Gave – GF, RT. 007/RW. 003, Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat.