JawaPos.com -- Bandung dikenal sebagai salah satu kota uang memiliki beragam pilihan kuliner yang menarik untuk dicoba. Mulai dari makanan tradisional hingga makanan kekinian, semuanya bisa ditemukan di kota Kembang ini.

Salah satu kuliner yang cukup digemari dan cocok disantap kapan saja adalah bubur. Hidangan bubur ini banyak disukai orang karena memiliki tekstur lembut dengan perpaduan aneka topping dan bumbu gurih yang bikin hidangan ini semakin nikmat.

Tidak hanya cocok dijadikan sebagai menu sarapan, bubur juga bisa menjadi pilihan makanan hangat dan comfort food.

Berikut ini merupakan rekomendasi tiga tempat makan bubur di Bandung yang enak dan wajib banget dicoba.

1. Bubur Ayam Pelana

Bubur Ayam Pelana merupakan salah satu tempat makan bubur yang legendaris di Bandung dan tempat ini memiliki tekstur bubur yang lebih encer dibandungan bubur pada umumnya, tetapi memiliki cita rasa gurih.

Dilansir dari akun Instagram @buburayampelana, tempat inu menawarkan banyak menu bubur, seperti bubur istimewa, bubur spesial, bubur ati ampela, bubur ayam biasa, dan menu bubur lainnya.

Tak hanya menawarkan menu bubur saja, tempat ini menawarkan menu makanan lainnya, seperti bebek pelana, bakmi pelana, yamin pedas, ayam goreng pelana, dan menu makanan lainnya.

Terdapat juga menu minuman di Bubur Ayam Pelana, seperti teh manis, teh susu, coklat susu, dan kopi gula aren.

Untuk harga bubur di Bubur Ayam Pelana dikenakan harga mulai dari Rp 8 ribu dan untuk menu makanan lainnya dikenakan harga mulai dari Rp 11 ribuan.

Sedangkan untuk minuman dikenakan harga mulai dari Rp 5 ribuan dan tempat makan Bubur Ayam Pelana ini berlokasi di Jl. Emong No.44, Burangrang, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat.

2. Bubur Ayam Mang Oyo

Bubur Ayam Mang Oyo ini sudah ada sejak tahun 1976 dan masih eksis hingga saat ini karena cita rasa makanan yang tidak pernah berubah.

Tempat bubur ini memiliki ciri khas yaitu dengan tekstur bubur yang kental dan padat. Bubur ini dikenal tidak akan tumpah meskipun mangkuk atau piringnya dibalik.

Dilansir dari akun Instagram @buburayammangoyo, tempat ini menawarkan banyak menu bubur, seperti bubur komplit, bubur acak, bubur atelpin, bubur apel, dan bubur polos.

Terdapat juga menu makanan lainnya di Bubur Ayam Mang Oyo, seperti baso goreng, tahu walik, risoles beef mayo, cireng bumbu rujak, dan menu makanan lainnya.

Selain itu, terdapat juga menu minuman di Bubur Ayam Mang Oyo, seperti kopi susu mang oyo, cafe latte, kopi susu gula aren, lemon tea, dan menu minuman lainnya.

Untuk harga bubur di Bubur Ayam Mang Oyo dikenakan harga mulai dari Rp 10 ribu dan untuk harga makanan lainnya dikenakan harga mulai dari Rp 15 ribu. Untuk minuman dikenakan harga mulai dari Rp 8 ribu.

Tempat makan bubur ayam ini berlokasi di Jl. Sultan Tirtayasa, No. 49, Citarum, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat.

3. Heng 88 Bubur Mandarin & Batagor Special

Heng 88 Bubur Mandarin & Batagor Special merupakan tempat kuliner di Bandung yang menawarkan menu bubur Mandarin sebagai hidangan andalannya.

Tempat makan bubur ini menawarkan bubur dengan tekstur yang lembut yang dilengkapi dengan aneka topping yang menambah cita rasa gurih.

Dilansir dari akun Instagram @heng88.co, bubur mandarin di tempat ini dilengkapi dengan bubur kaldu, ayam rebus, pangsit goreng, cakwe, jamur, bawang putih goreng, daun ketumbar, jahe, dan daun bawang yang dikenakan harga sebesar Rp 35 ribu.

Terdapat juga menu makanan lainnya yaitu menu batagor special dengan harga Rp 35 ribu. Tempat ini juga menawarkan menu minuman, seperti choco sunburst, yellow smoothies, pinky smoothies, dan summer royale blush dengan harga mulai dari Rp 35 ribu.

Tempat makan ini berlokasi diJl. Trunojoyo, No.8, Citarum, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat.