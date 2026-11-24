JawaPos.com - Jakarta Barat kini memiliki tempat nongkrong dengan konsep yang berbeda dari biasanya. Sebuah kafe unik bernama Cavesserie hadir dengan menawarkan suasana yang membuat pengunjung seolah-olah sedang berada di dalam goa sungguhan.

Berlokasi di Jalan Penyelesaian Tomang II No. 14-15, Meruya Utara, Jakarta Barat, kafe ini hanya berjarak sekitar 10 menit dari Puri Indah Mall. Meski masih dalam tahap soft opening, tempat nongkrong ini sudah menarik perhatian dan ramai dikunjungi sejak pekan pertama pembukaannya.

Konsep Goa yang Imersif

Begitu memasuki area kafe, pengunjung langsung disambut interior yang menyerupai goa asli. Mulai dari langit-langit bertekstur batu, lantai berbentuk bebatuan, hingga lampu besar menyerupai stalaktit yang menggantung di tengah ruangan.

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Di bagian tengah kafe, terdapat display pastry yang dirancang menyerupai gunung, lengkap dengan efek asap seperti gunung berapi. Area ini menjadi salah satu bagian yang menarik perhatian dan kerap diabadikan pengunjung.

Selain area indoor, Cavesserie juga menyediakan area semi-outdoor yang dikelilingi tanaman hijau. Pengunjung bisa memilih tempat sesuai suasana yang diinginkan, baik menikmati nuansa goa maupun bersantai di area yang lebih terbuka.

Cavesserie juga menyediakan ruang VIP bagi pengunjung yang menginginkan suasana lebih privat. Area ini bisa menjadi pilihan untuk berkumpul bersama keluarga, teman, maupun mengadakan pertemuan.

Bukan Sekadar Tempat Nongkrong

Tidak hanya menawarkan interior yang unik, Cavesserie juga menghadirkan akuarium reptil di dalam kafe. Akuarium tersebut berisi beberapa jenis kadal, termasuk white bearded dragon, yang bisa dilihat pengunjung dari dekat.

Ada pula tangga batu yang dilengkapi pencahayaan sehingga menciptakan suasana dramatis. Area ini juga bisa dimanfaatkan sebagai spot foto OOTD dengan latar interior goa yang menjadi ciri khas Cavesserie.

Untuk urusan menu, Cavesserie tidak hanya menawarkan aneka artisan bakery, tetapi juga pilihan pastry manis dan gurih. Beberapa menu yang bisa dicoba di antaranya salt bread, signature Cavesserie croissant, mushroom & egg boat, hingga avocado croissant.

Pengunjung juga bisa memilih menu makanan berat dalam kategori all-day plates. Pilihannya meliputi beef fried noodles, pomelo salad, serta berbagai hidangan pasta dan telur. Menu tersebut bisa menjadi pilihan bagi pengunjung yang ingin menikmati makanan sambil menghabiskan waktu di kafe.

Untuk melengkapi hidangan, Cavesserie juga menyediakan beragam pilihan minuman, mulai dari espresso, americano, latte, hingga mocktail. Salah satu menu yang cukup unik adalah dalgona egg tea, yakni teh creamy dengan tambahan foam.

Pengunjung yang ingin mencoba menu di Cavesserie bisa menikmati aneka pastry dengan harga mulai dari Rp30.000-an. Sementara itu, makanan dan minuman lainnya ditawarkan dengan harga yang bervariasi. Daftar harga setiap menu dapat dilihat langsung di kafe.