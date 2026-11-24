

JawaPos.com - Sambal bawang menjadi salah satu pelengkap makanan favorit masyarakat Indonesia. Cita rasanya yang pedas dengan aroma bawang putih dan bawang merah yang khas membuat sambal ini cocok disantap bersama berbagai hidangan. Mulai dari ayam goreng, ikan bakar, tempe, tahu, hingga lalapan, semuanya terasa lebih nikmat dengan tambahan sambal bawang.

Tidak harus selalu membeli sambal siap pakai, kamu juga bisa membuatnya sendiri di rumah menggunakan bahan-bahan sederhana. Selain lebih hemat, tingkat kepedasannya pun dapat disesuaikan dengan selera masing-masing. Bagi pencinta makanan pedas, resep ini bisa menjadi pilihan untuk melengkapi menu makan sehari-hari.

Resep sambal bawang rumahan ini dibagikan oleh akun Instagram @dindaa_manurung. Bahan yang digunakan cukup mudah ditemukan di pasar maupun toko bahan makanan terdekat. Perpaduan cabai rawit merah dan cabai merah besar menghasilkan rasa pedas yang kuat sekaligus memberikan warna merah menggugah selera.

Penggunaan bawang putih dan bawang merah juga menjadi kunci kelezatan sambal ini. Kedua bahan tersebut memberikan aroma serta rasa gurih yang khas. Sementara itu, tambahan garam, kaldu jamur, dan gula membantu menyeimbangkan rasa pedas sehingga sambal tidak terasa monoton.

Bahan:

100 gram cabai rawit merah

50 gram cabai merah besar

50 gram bawang putih

50 gram bawang merah

1/2 sdt garam

1/2 sdt kaldu jamur

1 sdm gula

Cara Pembuatan:

1. Siapkan seluruh bahan, kemudian cuci cabai rawit merah dan cabai merah besar hingga bersih. Tiriskan sebelum diolah.

2. Kupas bawang putih dan bawang merah, lalu siapkan bersama cabai.

3. Haluskan cabai rawit merah, cabai merah besar, bawang putih, dan bawang merah menggunakan blender atau ulekan. Sesuaikan tingkat kehalusan dengan tekstur sambal yang diinginkan.

4. Panaskan sedikit minyak di wajan, kemudian tumis bumbu yang sudah dihaluskan hingga matang dan mengeluarkan aroma harum.

5. Tambahkan garam, kaldu jamur, dan gula. Aduk hingga seluruh bumbu tercampur rata.

6. Koreksi rasa sesuai selera. Setelah sambal matang dan minyak mulai terlihat terpisah, angkat.

7. Sambal bawang siap disajikan sebagai pelengkap berbagai hidangan.

Sambal bawang ini cocok dijadikan stok pelengkap makanan di rumah. Kamu bisa menyajikannya bersama nasi hangat dan lauk sederhana untuk menciptakan hidangan yang menggugah selera. Jika ingin rasa yang lebih pedas, jumlah cabai rawit merah juga bisa ditambah sesuai selera.