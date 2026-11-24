JawaPos.com - Daging cincang bisa diolah menjadi berbagai hidangan lezat dengan cara yang cukup sederhana. Salah satunya adalah daging cincang oseng bawang yang memadukan gurihnya daging dengan aroma bawang merah dan bawang putih. Ditambah irisan cabai serta kecap manis, menu ini cocok dijadikan lauk pendamping nasi putih hangat.

Tidak perlu menggunakan banyak bumbu atau menghabiskan waktu lama di dapur untuk membuat hidangan yang menggugah selera. Dengan bahan-bahan yang mudah ditemukan, kamu bisa menyajikan olahan daging yang praktis untuk menu makan sehari-hari. Tekstur daging cincang juga membuat bumbu lebih mudah tercampur dan meresap selama proses memasak.

Resep daging cincang oseng bawang ini dibagikan oleh akun Instagram @pawonn.mburi. Sesuai namanya, bawang merah dan bawang putih menjadi bahan utama yang memberikan aroma khas pada masakan. Sementara itu, kombinasi cabai keriting dan cabai rawit menghadirkan sensasi pedas yang bisa disesuaikan dengan selera.

Penggunaan kecap manis memberikan sentuhan rasa manis dan gurih yang melengkapi bumbu lainnya. Kamu juga bisa mengatur jumlah cabai apabila ingin menghasilkan hidangan dengan tingkat kepedasan tertentu. Perpaduan sederhana ini membuat daging cincang terasa lebih istimewa tanpa perlu tambahan banyak bahan.

Bahan:

250 gram daging cincang

5 siung bawang merah

5 siung bawang putih

2 buah cabai keriting

5 buah cabai rawit hijau

3 buah cabai rawit merah

Seasoning:

Garam secukupnya

Lada secukupnya

Penyedap rasa secukupnya

Kecap manis secukupnya

Cara Pembuatan:

1. Siapkan bawang merah dan bawang putih, kemudian iris tipis atau cincang sesuai selera.

2. Iris cabai keriting, cabai rawit hijau, dan cabai rawit merah.

3. Panaskan sedikit minyak dalam wajan, lalu tumis bawang merah dan bawang putih hingga harum.

4. Masukkan seluruh irisan cabai, kemudian aduk hingga sedikit layu.

5. Tambahkan daging cincang dan masak sambil diaduk hingga berubah warna serta matang merata.

6. Berikan garam, lada, penyedap rasa, dan kecap manis secukupnya.

7. Aduk kembali hingga bumbu tercampur rata dan meresap ke dalam daging.

8. Koreksi rasa, kemudian angkat dan sajikan selagi hangat.