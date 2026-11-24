JawaPos.com - Pepes ayam menjadi salah satu hidangan rumahan khas Nusantara yang selalu menggugah selera. Olahan ayam berbumbu rempah yang dibungkus daun pisang ini memiliki aroma khas yang semakin kuat setelah dikukus. Perpaduan bumbu yang meresap, tekstur ayam yang lembut, serta wangi daun kemangi membuat menu ini cocok disantap bersama nasi putih hangat.

Jika biasanya ayam diolah dengan cara digoreng atau dibakar, pepes ayam bisa menjadi alternatif menu yang tidak kalah lezat. Proses memasaknya menggunakan teknik pengukusan sehingga ayam dapat matang bersama bumbu tanpa perlu digoreng terlebih dahulu.

Resep pepes ayam kemangi ini dibagikan oleh akun Instagram @triananda.yb. Menggunakan paha ayam fillet sebagai bahan utama, hidangan ini dilengkapi telur, tomat, serai, dan daun kemangi. Kombinasi tersebut menghasilkan cita rasa gurih, pedas, dan kaya aroma rempah.

Keistimewaan resep ini terletak pada penggunaan bumbu halus yang cukup beragam. Bawang merah, bawang putih, cabai, kemiri, dan kunyit menjadi perpaduan dasar yang memberikan rasa khas pada pepes. Sementara itu, saus tiram, garam, kaldu jamur, dan merica digunakan untuk memperkuat cita rasanya.

Tambahan telur juga membuat adonan pepes terasa lebih padat dan menyatu dengan bumbu. Daun kemangi memberikan aroma segar yang berpadu dengan wangi serai dan daun pisang selama proses memasak.

Bahan:

400 gram paha ayam fillet

2 butir telur ayam

2 batang serai

2 buah tomat

Daun kemangi secukupnya

Daun pisang untuk membungkus

Bumbu Halus:

6 siung bawang merah

4 siung bawang putih

10 buah cabai keriting merah

8 buah cabai rawit merah

4 keping kemiri

1 sdm kunyit bubuk

Seasoning:

1 sdm saus tiram

1 sdt garam

1 sdt kaldu jamur

1 sdt merica bubuk

Cara Pembuatan:

1. Potong paha ayam fillet menjadi beberapa bagian sesuai selera, kemudian sisihkan.

2. Haluskan bawang merah, bawang putih, cabai keriting, cabai rawit, kemiri, dan kunyit bubuk hingga tercampur rata.

3. Masukkan bumbu halus ke dalam wadah berisi ayam, kemudian tambahkan saus tiram, garam, kaldu jamur, dan merica bubuk.

4. Tambahkan telur ayam, lalu aduk hingga seluruh bahan tercampur dan bumbu melapisi potongan ayam.

5. Siapkan daun pisang yang sudah dibersihkan. Letakkan adonan ayam di atasnya, kemudian tambahkan irisan tomat, serai, dan daun kemangi.

6. Bungkus adonan dengan rapi menggunakan daun pisang, lalu sematkan kedua ujungnya menggunakan lidi atau tusuk gigi.

7. Kukus pepes ayam hingga matang dan bumbu meresap sempurna.

8. Angkat dan sajikan selagi hangat.