JawaPos.com – Tahu merupakan salah satu bahan makanan sederhana yang bisa diolah menjadi berbagai hidangan lezat. Selain mudah ditemukan, bahan makanan ini juga cocok dijadikan camilan untuk menemani waktu santai bersama keluarga. Salah satu olahan yang patut dicoba adalah tahu goreng bawang. Perpaduan tahu yang renyah di bagian luar, lembut di dalam, serta aroma bawang yang harum membuat camilan ini memiliki cita rasa gurih yang menggugah selera. Agar semakin nikmat, tahu goreng ini juga disajikan bersama sambal kecap bercita rasa pedas, manis, dan sedikit asam dari jeruk limau. Kombinasi tersebut membuat setiap gigitan terasa semakin istimewa. Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, resep tahu goreng bawang ini bisa dibuat menggunakan bahan-bahan sederhana yang mudah ditemukan di dapur. Proses memasaknya juga cukup praktis untuk dicoba sendiri di rumah. Berikut bahan-bahan dan cara membuat tahu goreng bawang lengkap dengan sambal kecap sebagai pelengkapnya. Bahan-bahan Tahu Goreng Bawang: 6 buah tahu kuning yang sudah dipotong

1 sdt garam

1 sdt penyedap

300 ml air

3 sdm tepung maizena

10 siung bawang putih, digeprek

10 siung bawang merah, digeprek

Minyak goreng secukupnya Bahan Sambal Kecap: 8 buah cabai rawit, iris

1 siung bawang putih besar, cincang

2 sdm minyak

1 sdm gula aren

4 sdm kecap manis

1 sdm kecap asin

1 buah jeruk limau Cara Membuat Tahu Goreng Bawang: Pertama, belah tahu menjadi dua bagian agar bumbu lebih mudah meresap. Setelah itu, masukkan tahu ke dalam wadah berisi air, garam, dan penyedap. Tambahkan bawang merah serta bawang putih yang sudah digeprek ke dalam rendaman. Masukkan tepung maizena, kemudian aduk perlahan sampai seluruh bahan tercampur rata. Sambil menunggu bumbu meresap, siapkan sambal kecap. Masukkan irisan cabai rawit dan bawang putih cincang ke dalam mangkuk. Panaskan minyak hingga cukup panas, lalu tuangkan ke dalam campuran cabai dan bawang putih. Aduk agar aroma kedua bahan tersebut semakin keluar. Tambahkan gula aren, kecap manis, dan kecap asin. Berikan perasan jeruk limau, kemudian aduk sampai semua bahan menyatu. Sisihkan sambal kecap. Selanjutnya, panaskan minyak dalam wajan. Goreng tahu hingga setengah matang, kemudian masukkan bawang merah dan bawang putih yang sebelumnya digunakan untuk merendam tahu. Tuangkan sekitar satu sendok sayur air rendaman ke dalam wajan. Aduk perlahan agar bumbu meresap dan permukaan tahu menjadi lebih beraroma. Ulangi proses penambahan air rendaman tersebut sebanyak 3–5 kali. Setelah itu, lanjutkan menggoreng tahu bersama bawang hingga permukaannya berubah menjadi cokelat keemasan. Jika tahu sudah terlihat garing dan bawangnya matang, angkat seluruh bahan lalu tiriskan agar minyak berlebih berkurang. Tata tahu goreng bawang di atas piring dan sajikan bersama sambal kecap yang sudah disiapkan sebelumnya. Tahu goreng bawang siap dinikmati selagi hangat. Teksturnya yang renyah dengan aroma bawang yang harum berpadu sempurna bersama sambal kecap pedas manis. Camilan sederhana ini cocok disajikan saat sore hari, menjadi teman minum teh atau kopi, maupun hidangan santai bersama keluarga di rumah. Selamat mencoba!