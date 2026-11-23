JawaPos.com – Ingin menyajikan makanan lezat tanpa menghabiskan banyak waktu di dapur? Nasi goreng kornet bisa menjadi pilihan menu praktis yang patut dicoba. Hidangan ini memadukan nasi dengan kornet sapi yang memiliki cita rasa gurih. Tambahan bawang, cabai, telur, serta aneka bumbu membuat aromanya semakin menggoda dan rasanya lebih kaya. Selain mudah dibuat, nasi goreng kornet juga cocok dinikmati dalam berbagai kesempatan. Menu ini bisa menjadi pilihan sarapan, bekal makan siang, maupun santapan sederhana ketika malam hari. Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, resep nasi goreng kornet ini menggunakan bahan-bahan yang mudah ditemukan dan proses memasak yang praktis. Bagi kamu yang ingin mencoba membuatnya sendiri di rumah, berikut daftar bahan dan langkah pembuatannya. Baca Juga:Bikin Mie Sendiri di Rumah! Resep Mie Telur Dada Ayam yang Kenyal dan Tinggi Protein Bahan-bahan nasi goreng kornet: 400 gram nasi

100 gram kornet sapi

5 siung bawang merah

3 siung bawang putih

4 buah cabai rawit merah

3 buah cabai merah keriting

1 batang daun bawang

1 sdm margarin

1 sdm kecap asin

1 sdm saus tiram

1–2 sdm minyak goreng

2 butir telur

½ sdm gula pasir

½ sdt penyedap rasa Bahan pelengkap: Timun secukupnya

Tomat secukupnya

Kerupuk

Bawang merah goreng Cara membuat nasi goreng kornet: Pertama, siapkan seluruh bahan yang diperlukan. Cincang bawang putih, kemudian iris bawang merah, cabai rawit, cabai merah keriting, serta daun bawang. Pisahkan bagian putih dan hijaunya. Panaskan minyak goreng dalam wajan. Masukkan bawang putih cincang, kemudian tumis sampai mengeluarkan aroma harum. Tambahkan kornet sapi bersama margarin. Aduk hingga tercampur rata dan masak sampai tekstur kornet sedikit kering. Masukkan bawang merah, cabai rawit, cabai merah keriting, serta bagian putih daun bawang. Tumis kembali hingga bumbu matang dan aromanya semakin keluar. Geser tumisan ke salah satu sisi wajan. Pecahkan telur pada bagian yang kosong, kemudian orak-arik hingga matang. Masukkan nasi, lalu tambahkan kecap asin, saus tiram, gula pasir, dan penyedap rasa. Aduk seluruh bahan sampai tercampur merata. Tambahkan sisa daun bawang, kemudian besarkan api dan masak sebentar sambil terus diaduk agar bumbu meresap ke dalam nasi. Setelah matang, angkat nasi goreng dan pindahkan ke piring saji. Taburkan bawang merah goreng di bagian atasnya agar semakin harum. Sajikan selagi hangat bersama irisan timun, tomat, dan kerupuk sebagai pelengkap. Nasi goreng kornet siap dinikmati! Perpaduan rasa gurih dari kornet, aroma bawang yang menggoda, serta sentuhan pedas dari cabai membuat hidangan sederhana ini cocok menjadi menu andalan keluarga. Dengan bahan yang mudah diperoleh dan langkah memasak yang tidak rumit, resep ini bisa menjadi solusi ketika ingin menyajikan makanan lezat tanpa perlu berlama-lama di dapur.