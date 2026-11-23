Tidak Perlu Banyak Bahan, Resep Nasi Goreng Kornet Ini Cocok untuk Anak Kos
Resep Nasi Goreng Kornet yang Enak dan Bikin Nagih
JawaPos.com – Ingin menyajikan makanan lezat tanpa menghabiskan banyak waktu di dapur? Nasi goreng kornet bisa menjadi pilihan menu praktis yang patut dicoba. Hidangan ini memadukan nasi dengan kornet sapi yang memiliki cita rasa gurih. Tambahan bawang, cabai, telur, serta aneka bumbu membuat aromanya semakin menggoda dan rasanya lebih kaya. Selain mudah dibuat, nasi goreng kornet juga cocok dinikmati dalam berbagai kesempatan. Menu ini bisa menjadi pilihan sarapan, bekal makan siang, maupun santapan sederhana ketika malam hari. Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, resep nasi goreng kornet ini menggunakan bahan-bahan yang mudah ditemukan dan proses memasak yang praktis. Bagi kamu yang ingin mencoba membuatnya sendiri di rumah, berikut daftar bahan dan langkah pembuatannya. Bahan-bahan nasi goreng kornet: Bahan pelengkap: Cara membuat nasi goreng kornet: Nasi goreng kornet siap dinikmati! Perpaduan rasa gurih dari kornet, aroma bawang yang menggoda, serta sentuhan pedas dari cabai membuat hidangan sederhana ini cocok menjadi menu andalan keluarga. Dengan bahan yang mudah diperoleh dan langkah memasak yang tidak rumit, resep ini bisa menjadi solusi ketika ingin menyajikan makanan lezat tanpa perlu berlama-lama di dapur.
JawaPos.com – Ingin menyajikan makanan lezat tanpa menghabiskan banyak waktu di dapur? Nasi goreng kornet bisa menjadi pilihan menu praktis yang patut dicoba.
Hidangan ini memadukan nasi dengan kornet sapi yang memiliki cita rasa gurih. Tambahan bawang, cabai, telur, serta aneka bumbu membuat aromanya semakin menggoda dan rasanya lebih kaya.
Selain mudah dibuat, nasi goreng kornet juga cocok dinikmati dalam berbagai kesempatan. Menu ini bisa menjadi pilihan sarapan, bekal makan siang, maupun santapan sederhana ketika malam hari.
Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, resep nasi goreng kornet ini menggunakan bahan-bahan yang mudah ditemukan dan proses memasak yang praktis.
Bagi kamu yang ingin mencoba membuatnya sendiri di rumah, berikut daftar bahan dan langkah pembuatannya.
Bahan-bahan nasi goreng kornet:
Bahan pelengkap:
Cara membuat nasi goreng kornet:
Nasi goreng kornet siap dinikmati! Perpaduan rasa gurih dari kornet, aroma bawang yang menggoda, serta sentuhan pedas dari cabai membuat hidangan sederhana ini cocok menjadi menu andalan keluarga.
Dengan bahan yang mudah diperoleh dan langkah memasak yang tidak rumit, resep ini bisa menjadi solusi ketika ingin menyajikan makanan lezat tanpa perlu berlama-lama di dapur.
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