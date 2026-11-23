JawaPos.com – Mie menjadi salah satu makanan yang banyak disukai orang dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga dewasa.

Hal ini karena mie memiliki tekstur yang kenyal dan bisa diolah menjadi berbagai hidangan lezat. Namun, mie yang dijual terkadang memiliki kandungan nutrisi yang perlu diperhatikan, terutama bagi mereka yang sedang menjaga pola makan.

Salah satu hidangan mie yang dapat kamu coba yaitu hidangan mie telur dada ayam. Hidangan ini menggunakan bahan-bahan sederhana dan hidangan mie ini bisa menjadi sumber protein karena memanfaatkan dada ayam dan telur sebagai bahan utamanya.

Menariknya, mie telur dada ayam ini tidak membutuhkan mesin atau cetakan khusus. Proses membuat hmie ini mudah dan bisa dilakukan dengan peralatan dapur yang ada di rumah.

Selain bisa disesuaikan dengan selera, mie telur dada ayam ini bisa diolah menjadi berbagai menu mie yang lezat, mulai dari mie kuah hangat hingga mie goreng.

Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan pada Senin (23/11), berikut ini merupakan resep untuk membuat mie telur dada ayam yang mudah dibuat di rumah.

Bahan-bahan untuk membuat mie telur dada ayam:

· 150 gram dada ayam fillet yang sudah dipotong kotak

· 2 butir telur,

· 250 gram tepung terigu protein tinggi

· 50 gram tapioka

· 1/2 sdm garam

Cara untuk membuat mie telur dada ayam:

· Siapkan blender dan masukkan dada ayam fillet yang sudah dipotong kotak dan telur, lalu halsukan dan pindahkan ke dalam mangkuk

· Setelah itu, masukkan tepung terigu protein tinggi, tapioka, dan garam. Lalu uleni hingga adonan mie menjadi mulus

· Tutup adonan mie dengan cling wrap. Diamkan minimal 1 jam atau semalaman di dalam kulkas

· Lalu taburkan sedikit tepung tapioka dan bagi menjadi 2 adonan. Pipihkan menggunakan rolling pin, lalu potong – potong mie sesuai selera

· Mie telur dada ayam siap digunakan untuk berbagai hidangan