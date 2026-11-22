Dijamin Bikin Ketagihan, Resep Dori Krispi Saus Creamy yang Praktis dan Menggugah Selera
Resep Dori Krispi Saus Creamy yang Enak./Tangkap Layar YouTube Devina Hermawan
JawaPos.com – Bingung menentukan menu makan siang atau makan malam untuk keluarga? Dori krispi dengan saus creamy bisa menjadi pilihan menarik yang patut dicoba di rumah. Hidangan ini menawarkan perpaduan rasa gurih dengan tekstur ikan yang renyah di bagian luar, tetapi tetap lembut ketika digigit. Siraman saus creamy dan tambahan keju mozzarella membuat cita rasanya semakin istimewa, layaknya menu yang biasa ditemukan di restoran. Menariknya, proses pembuatannya tidak terlalu rumit. Bahan-bahan yang diperlukan juga relatif mudah ditemukan, sehingga siapa saja bisa mencoba membuatnya sendiri tanpa harus memiliki keterampilan memasak khusus. Jika ingin menyajikan hidangan lezat dengan tampilan menggugah selera, resep dori krispi saus creamy ini bisa menjadi inspirasi. Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut daftar bahan dan cara membuatnya. 1. Buat saus creamy terlebih dahulu Panaskan wajan, kemudian lelehkan margarin. Masukkan tepung bumbu serbaguna dan aduk hingga tercampur rata. Tuangkan air serta susu secara bertahap sambil terus diaduk agar tidak menggumpal. Tambahkan gula pasir, lalu masak hingga semua bahan tercampur dan saus memiliki tekstur yang sesuai. 2. Siapkan ikan dori Potong ikan dori filet dengan bentuk agak miring sesuai selera. Siapkan mangkuk, kemudian campurkan tepung bumbu serbaguna dengan air hingga membentuk adonan basah. Masukkan potongan ikan dori dan daun bawang yang sudah diiris tipis. Aduk perlahan sampai seluruh permukaan ikan terbalut adonan. 3. Goreng hingga renyah Siapkan tepung bumbu serbaguna dalam wadah terpisah. Ambil potongan ikan dori, kemudian balurkan ke dalam tepung kering hingga tertutup merata. Panaskan minyak, lalu goreng ikan sampai berwarna kuning keemasan dan teksturnya renyah. Setelah matang, angkat dan tiriskan agar minyak berlebih berkurang. 4. Masak garlic butter rice Untuk membuat nasi berbumbu, panaskan wajan dan lelehkan margarin. Masukkan bawang putih cincang, kemudian tumis hingga mengeluarkan aroma harum. Tambahkan telur dan aduk hingga matang. Setelah itu, masukkan nasi putih serta potongan wortel yang sudah direbus. Bumbui menggunakan kaldu ayam bubuk, merica, dan kecap asin. Aduk seluruh bahan hingga tercampur rata dan nasi terasa gurih. 5. Susun dan sajikan Siapkan wadah saji, kemudian letakkan garlic butter rice sebagai lapisan dasar. Tambahkan ikan dori krispi di atasnya, lalu siram dengan saus creamy yang sudah dibuat sebelumnya. Sebagai sentuhan akhir, taburkan keju mozzarella parut secukupnya agar hidangan semakin menggugah selera. Dori krispi saus creamy dengan garlic butter rice pun siap dinikmati selagi hangat. Perpaduan ikan yang renyah, saus lembut bercita rasa gurih, serta nasi dengan aroma bawang putih membuat hidangan ini cocok menjadi menu spesial bersama keluarga. Itulah resep dori krispi saus creamy ala restoran yang praktis untuk dicoba di rumah. Dengan bahan sederhana dan langkah pembuatan yang mudah, Anda bisa menyajikan hidangan lezat tanpa harus pergi ke restoran.
Bahan-bahan Dori Krispi
Bahan Garlic Butter Rice
Bahan Saus Creamy
Bahan Pelengkap
Cara Membuat Dori Krispi Saus Creamy
JawaPos.com – Bingung menentukan menu makan siang atau makan malam untuk keluarga? Dori krispi dengan saus creamy bisa menjadi pilihan menarik yang patut dicoba di rumah.
Hidangan ini menawarkan perpaduan rasa gurih dengan tekstur ikan yang renyah di bagian luar, tetapi tetap lembut ketika digigit. Siraman saus creamy dan tambahan keju mozzarella membuat cita rasanya semakin istimewa, layaknya menu yang biasa ditemukan di restoran.
Menariknya, proses pembuatannya tidak terlalu rumit. Bahan-bahan yang diperlukan juga relatif mudah ditemukan, sehingga siapa saja bisa mencoba membuatnya sendiri tanpa harus memiliki keterampilan memasak khusus.
Jika ingin menyajikan hidangan lezat dengan tampilan menggugah selera, resep dori krispi saus creamy ini bisa menjadi inspirasi. Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut daftar bahan dan cara membuatnya.
1. Buat saus creamy terlebih dahulu
Panaskan wajan, kemudian lelehkan margarin. Masukkan tepung bumbu serbaguna dan aduk hingga tercampur rata. Tuangkan air serta susu secara bertahap sambil terus diaduk agar tidak menggumpal.
Tambahkan gula pasir, lalu masak hingga semua bahan tercampur dan saus memiliki tekstur yang sesuai.
2. Siapkan ikan dori
Potong ikan dori filet dengan bentuk agak miring sesuai selera. Siapkan mangkuk, kemudian campurkan tepung bumbu serbaguna dengan air hingga membentuk adonan basah.
Masukkan potongan ikan dori dan daun bawang yang sudah diiris tipis. Aduk perlahan sampai seluruh permukaan ikan terbalut adonan.
3. Goreng hingga renyah
Siapkan tepung bumbu serbaguna dalam wadah terpisah. Ambil potongan ikan dori, kemudian balurkan ke dalam tepung kering hingga tertutup merata.
Panaskan minyak, lalu goreng ikan sampai berwarna kuning keemasan dan teksturnya renyah. Setelah matang, angkat dan tiriskan agar minyak berlebih berkurang.
4. Masak garlic butter rice
Untuk membuat nasi berbumbu, panaskan wajan dan lelehkan margarin. Masukkan bawang putih cincang, kemudian tumis hingga mengeluarkan aroma harum.
Tambahkan telur dan aduk hingga matang. Setelah itu, masukkan nasi putih serta potongan wortel yang sudah direbus.
Bumbui menggunakan kaldu ayam bubuk, merica, dan kecap asin. Aduk seluruh bahan hingga tercampur rata dan nasi terasa gurih.
5. Susun dan sajikan
Siapkan wadah saji, kemudian letakkan garlic butter rice sebagai lapisan dasar. Tambahkan ikan dori krispi di atasnya, lalu siram dengan saus creamy yang sudah dibuat sebelumnya.
Sebagai sentuhan akhir, taburkan keju mozzarella parut secukupnya agar hidangan semakin menggugah selera.
Dori krispi saus creamy dengan garlic butter rice pun siap dinikmati selagi hangat.
Perpaduan ikan yang renyah, saus lembut bercita rasa gurih, serta nasi dengan aroma bawang putih membuat hidangan ini cocok menjadi menu spesial bersama keluarga.
Itulah resep dori krispi saus creamy ala restoran yang praktis untuk dicoba di rumah. Dengan bahan sederhana dan langkah pembuatan yang mudah, Anda bisa menyajikan hidangan lezat tanpa harus pergi ke restoran.
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