JawaPos.com – Bingung menentukan menu makan siang atau makan malam untuk keluarga? Dori krispi dengan saus creamy bisa menjadi pilihan menarik yang patut dicoba di rumah. Hidangan ini menawarkan perpaduan rasa gurih dengan tekstur ikan yang renyah di bagian luar, tetapi tetap lembut ketika digigit. Siraman saus creamy dan tambahan keju mozzarella membuat cita rasanya semakin istimewa, layaknya menu yang biasa ditemukan di restoran. Menariknya, proses pembuatannya tidak terlalu rumit. Bahan-bahan yang diperlukan juga relatif mudah ditemukan, sehingga siapa saja bisa mencoba membuatnya sendiri tanpa harus memiliki keterampilan memasak khusus. Jika ingin menyajikan hidangan lezat dengan tampilan menggugah selera, resep dori krispi saus creamy ini bisa menjadi inspirasi. Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut daftar bahan dan cara membuatnya. Bahan-bahan Dori Krispi 150 gram ikan dori filet

5 sdm tepung bumbu serbaguna

3 sdm air

1 batang daun bawang, opsional Bahan Garlic Butter Rice 250 gram nasi putih

70 gram wortel yang sudah direbus dan dipotong dadu, opsional

1 sdm margarin

2 siung bawang putih, cincang halus

1 butir telur

½ sdt kaldu ayam bubuk

⅛ sdt merica

½ sdm kecap asin Bahan Saus Creamy 1 sdm margarin

1½ sdm tepung bumbu serbaguna

100 ml air

100 ml susu

¼ sdt gula pasir Bahan Pelengkap Keju mozzarella parut secukupnya

Tepung bumbu serbaguna secukupnya

Minyak goreng secukupnya Cara Membuat Dori Krispi Saus Creamy 1. Buat saus creamy terlebih dahulu Panaskan wajan, kemudian lelehkan margarin. Masukkan tepung bumbu serbaguna dan aduk hingga tercampur rata. Tuangkan air serta susu secara bertahap sambil terus diaduk agar tidak menggumpal. Tambahkan gula pasir, lalu masak hingga semua bahan tercampur dan saus memiliki tekstur yang sesuai. 2. Siapkan ikan dori Potong ikan dori filet dengan bentuk agak miring sesuai selera. Siapkan mangkuk, kemudian campurkan tepung bumbu serbaguna dengan air hingga membentuk adonan basah. Masukkan potongan ikan dori dan daun bawang yang sudah diiris tipis. Aduk perlahan sampai seluruh permukaan ikan terbalut adonan. 3. Goreng hingga renyah Siapkan tepung bumbu serbaguna dalam wadah terpisah. Ambil potongan ikan dori, kemudian balurkan ke dalam tepung kering hingga tertutup merata. Panaskan minyak, lalu goreng ikan sampai berwarna kuning keemasan dan teksturnya renyah. Setelah matang, angkat dan tiriskan agar minyak berlebih berkurang. 4. Masak garlic butter rice Untuk membuat nasi berbumbu, panaskan wajan dan lelehkan margarin. Masukkan bawang putih cincang, kemudian tumis hingga mengeluarkan aroma harum. Tambahkan telur dan aduk hingga matang. Setelah itu, masukkan nasi putih serta potongan wortel yang sudah direbus. Bumbui menggunakan kaldu ayam bubuk, merica, dan kecap asin. Aduk seluruh bahan hingga tercampur rata dan nasi terasa gurih. 5. Susun dan sajikan Siapkan wadah saji, kemudian letakkan garlic butter rice sebagai lapisan dasar. Tambahkan ikan dori krispi di atasnya, lalu siram dengan saus creamy yang sudah dibuat sebelumnya. Sebagai sentuhan akhir, taburkan keju mozzarella parut secukupnya agar hidangan semakin menggugah selera. Dori krispi saus creamy dengan garlic butter rice pun siap dinikmati selagi hangat. Perpaduan ikan yang renyah, saus lembut bercita rasa gurih, serta nasi dengan aroma bawang putih membuat hidangan ini cocok menjadi menu spesial bersama keluarga. Itulah resep dori krispi saus creamy ala restoran yang praktis untuk dicoba di rumah. Dengan bahan sederhana dan langkah pembuatan yang mudah, Anda bisa menyajikan hidangan lezat tanpa harus pergi ke restoran.