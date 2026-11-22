Gak Perlu Beli di Luar, Begini Cara Membuat Semur Ayam Kecap yang Lezat
Resep Semur Ayam yang Enak dan Praktis
JawaPos.com – Semur ayam menjadi salah satu pilihan lauk rumahan yang selalu menggugah selera. Perpaduan rasa manis dari kecap, gurihnya bumbu rempah, serta tekstur daging ayam yang empuk membuat hidangan ini cocok dinikmati oleh seluruh anggota keluarga. Sajian ini semakin nikmat dengan kuah kecap berbumbu yang meresap hingga ke dalam daging. Ditambah potongan tahu goreng, semur ayam bisa menjadi menu makan siang maupun makan malam yang mengenyangkan dan istimewa. Dilansir dari kanal YouTube Ade Koerniawan, resep semur ayam ini menggunakan bahan-bahan sederhana yang mudah ditemukan di pasar maupun toko kebutuhan sehari-hari. Proses memasaknya juga cukup praktis sehingga bisa menjadi inspirasi menu rumahan untuk dicoba sendiri. Yuk, siapkan bahan-bahannya dan ikuti langkah pembuatan semur ayam kecap berikut ini! Bumbu tumis: Bahan utama: Bumbu marinasi (seasoning): Bahan pelengkap: Semur ayam kecap siap dinikmati bersama nasi putih hangat. Perpaduan daging ayam berbumbu, tahu yang gurih, serta kuah kecap kaya rempah dijamin membuat hidangan rumahan ini semakin menggugah selera.
Bahan-Bahan Semur Ayam
Cara Membuat Semur Ayam
JawaPos.com – Semur ayam menjadi salah satu pilihan lauk rumahan yang selalu menggugah selera. Perpaduan rasa manis dari kecap, gurihnya bumbu rempah, serta tekstur daging ayam yang empuk membuat hidangan ini cocok dinikmati oleh seluruh anggota keluarga.
Sajian ini semakin nikmat dengan kuah kecap berbumbu yang meresap hingga ke dalam daging. Ditambah potongan tahu goreng, semur ayam bisa menjadi menu makan siang maupun makan malam yang mengenyangkan dan istimewa.
Dilansir dari kanal YouTube Ade Koerniawan, resep semur ayam ini menggunakan bahan-bahan sederhana yang mudah ditemukan di pasar maupun toko kebutuhan sehari-hari. Proses memasaknya juga cukup praktis sehingga bisa menjadi inspirasi menu rumahan untuk dicoba sendiri.
Yuk, siapkan bahan-bahannya dan ikuti langkah pembuatan semur ayam kecap berikut ini!
Bumbu tumis:
Bahan utama:
Bumbu marinasi (seasoning):
Bahan pelengkap:
Semur ayam kecap siap dinikmati bersama nasi putih hangat. Perpaduan daging ayam berbumbu, tahu yang gurih, serta kuah kecap kaya rempah dijamin membuat hidangan rumahan ini semakin menggugah selera.
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