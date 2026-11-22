JawaPos.com – Semur ayam menjadi salah satu pilihan lauk rumahan yang selalu menggugah selera. Perpaduan rasa manis dari kecap, gurihnya bumbu rempah, serta tekstur daging ayam yang empuk membuat hidangan ini cocok dinikmati oleh seluruh anggota keluarga. Sajian ini semakin nikmat dengan kuah kecap berbumbu yang meresap hingga ke dalam daging. Ditambah potongan tahu goreng, semur ayam bisa menjadi menu makan siang maupun makan malam yang mengenyangkan dan istimewa. Dilansir dari kanal YouTube Ade Koerniawan, resep semur ayam ini menggunakan bahan-bahan sederhana yang mudah ditemukan di pasar maupun toko kebutuhan sehari-hari. Proses memasaknya juga cukup praktis sehingga bisa menjadi inspirasi menu rumahan untuk dicoba sendiri. Yuk, siapkan bahan-bahannya dan ikuti langkah pembuatan semur ayam kecap berikut ini! Bahan-Bahan Semur Ayam Bumbu tumis: 7 siung atau 40 gram bawang merah.

5 siung atau 22 gram bawang putih.

1 buah cabai rawit.

2 buah cengkeh.

1 batang kayu manis.

5 lembar daun jeruk.

1/4 sendok teh pala bubuk. Bahan utama: 1 ekor ayam, potong menjadi 12 bagian. Bumbu marinasi (seasoning): 1/2 sendok teh garam.

1/2 sendok teh MSG.

1 sendok makan ketumbar bubuk.

1 sendok teh kunyit bubuk. Bahan pelengkap: 5 buah tahu kuning, goreng hingga kering.

1 liter air.

6 sendok makan kecap manis.

1 sendok makan kaldu jamur.

1/4 sendok makan garam.

1/4 sendok teh merica bubuk. Cara Membuat Semur Ayam Marinasi daging ayam terlebih dahulu. Masukkan potongan ayam ke dalam wadah, kemudian tambahkan garam, MSG, ketumbar bubuk, dan kunyit bubuk. Aduk hingga seluruh bagian ayam terbalut bumbu, lalu diamkan beberapa saat agar meresap. Siapkan seluruh bumbu. Iris tipis bawang merah dan bawang putih. Potong cabai rawit sesuai selera, kemudian sisihkan semua bahan. Tumis bumbu hingga harum. Panaskan sedikit minyak dalam panci, lalu masukkan irisan bawang merah, bawang putih, dan cabai rawit. Aduk sampai aromanya keluar. Masukkan rempah-rempah. Tambahkan daun jeruk, cengkeh, dan kayu manis. Tumis kembali hingga bumbu tercampur rata dan mengeluarkan aroma khas. Tambahkan pala bubuk. Masukkan pala bubuk ke dalam tumisan, kemudian aduk agar aromanya menyatu dengan bumbu lainnya. Masukkan potongan ayam. Tambahkan ayam yang sudah dimarinasi ke dalam panci. Aduk perlahan hingga seluruh permukaan daging tercampur dengan bumbu tumisan. Tuangkan kecap manis. Masukkan kecap manis, lalu aduk kembali sampai ayam terbalut warna kecokelatan secara merata. Masak bersama kuah semur. Tuangkan satu liter air ke dalam panci. Tambahkan kaldu jamur, garam, dan merica bubuk. Aduk hingga rata, kemudian masak sampai ayam matang dan kuah mulai menyusut. Tambahkan tahu goreng. Setelah kuah menyusut dan bumbu meresap, masukkan tahu kuning yang sebelumnya sudah digoreng. Aduk perlahan agar tahu tidak mudah hancur. Sajikan selagi hangat. Jika ayam sudah matang dan kuah mencapai kekentalan yang diinginkan, matikan kompor. Pindahkan semur ayam ke dalam mangkuk saji. Semur ayam kecap siap dinikmati bersama nasi putih hangat. Perpaduan daging ayam berbumbu, tahu yang gurih, serta kuah kecap kaya rempah dijamin membuat hidangan rumahan ini semakin menggugah selera.