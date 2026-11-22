JawaPos.com – Bagi pencinta makanan pedas, sambal menjadi salah satu pelengkap hidangan yang sulit dipisahkan dari menu sehari-hari. Salah satu olahan yang patut dicoba adalah sambal teri pokak pete dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan aroma khas yang menggugah selera. Kombinasi teri yang renyah, pokak atau terong pipit yang lembut, serta pete dengan aromanya yang khas membuat hidangan ini terasa semakin istimewa. Disantap bersama nasi putih hangat, menu sederhana ini bisa menjadi pilihan lauk yang menggugah selera. Tidak perlu khawatir soal proses pembuatannya karena bahan yang digunakan cukup mudah ditemukan di pasar maupun warung sekitar rumah. Cara memasaknya pun relatif praktis sehingga cocok dijadikan inspirasi menu harian untuk keluarga. Dilansir dari kanal YouTube Ika Mardatillah, berikut resep sambal teri pokak pete dengan cita rasa pedas dan gurih yang bisa kamu praktikkan sendiri di rumah. Yuk, siapkan bahan-bahannya dan ikuti langkah pembuatannya! Bahan-bahan Sambal Teri Pokak Pete 200 gram pokak atau terong pipit

1 genggam ikan teri

1 genggam pete Bumbu Sambal 7 siung bawang merah

3 siung bawang putih

3 buah cabai merah besar

1 buah tomat

20 buah cabai rawit

1 sendok teh terasi

Gula secukupnya

Garam secukupnya

Penyedap rasa secukupnya Cara Membuat Sambal Teri Pokak Pete Pertama, siapkan panci berisi air lalu didihkan. Masukkan pokak dan rebus sampai teksturnya empuk. Setelah matang, angkat kemudian tiriskan. Selanjutnya, panaskan minyak dalam wajan. Masukkan ikan teri yang sebelumnya sudah dicuci bersih, lalu goreng hingga kering dan renyah. Angkat serta tiriskan. Gunakan minyak yang sama untuk menggoreng bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai rawit, tomat, dan terasi hingga layu. Pindahkan seluruh bahan yang sudah digoreng ke dalam cobek. Tambahkan gula, garam, serta penyedap rasa sesuai selera. Ulek semua bumbu sampai mencapai tingkat kehalusan yang diinginkan. Jika ingin tekstur sambal lebih kasar, kamu tidak perlu menghaluskannya terlalu lama. Berikutnya, panaskan sedikit minyak dalam wajan. Masukkan sambal yang sudah diulek, kemudian tumis hingga matang dan aromanya semakin harum. Tambahkan pete ke dalam tumisan sambal. Aduk sebentar sampai tercampur rata dan pete mulai layu. Masukkan pokak yang sudah direbus, lalu aduk perlahan agar seluruh bahan terbalut bumbu sambal. Tuangkan sedikit air supaya bumbu lebih mudah meresap. Setelah itu, masukkan ikan teri goreng dan aduk kembali hingga semua bahan tercampur sempurna. Masak sebentar sampai bumbu meresap dan kuah menyusut sesuai selera. Koreksi rasa, kemudian matikan kompor. Pindahkan sambal teri pokak pete ke dalam wadah saji. Hidangan siap dinikmati bersama nasi putih hangat. Sambal teri pokak pete ini bisa menjadi alternatif lauk rumahan yang sederhana tetapi kaya rasa. Perpaduan pedasnya cabai, gurihnya ikan teri, serta aroma pete dijamin membuat waktu makan bersama keluarga semakin nikmat. Selamat mencoba!