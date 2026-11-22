Cuma Pakai Bahan Sederhana, Resep Sambal Teri Pokak Pete Ini Bikin Makan Lahap
Resep Sambal Teri Pokak Pete yang Enak dan Bikin Nagih. (YouTube Ika Mardatillah )
JawaPos.com – Bagi pencinta makanan pedas, sambal menjadi salah satu pelengkap hidangan yang sulit dipisahkan dari menu sehari-hari. Salah satu olahan yang patut dicoba adalah sambal teri pokak pete dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan aroma khas yang menggugah selera. Kombinasi teri yang renyah, pokak atau terong pipit yang lembut, serta pete dengan aromanya yang khas membuat hidangan ini terasa semakin istimewa. Disantap bersama nasi putih hangat, menu sederhana ini bisa menjadi pilihan lauk yang menggugah selera. Tidak perlu khawatir soal proses pembuatannya karena bahan yang digunakan cukup mudah ditemukan di pasar maupun warung sekitar rumah. Cara memasaknya pun relatif praktis sehingga cocok dijadikan inspirasi menu harian untuk keluarga. Dilansir dari kanal YouTube Ika Mardatillah, berikut resep sambal teri pokak pete dengan cita rasa pedas dan gurih yang bisa kamu praktikkan sendiri di rumah. Yuk, siapkan bahan-bahannya dan ikuti langkah pembuatannya! Sambal teri pokak pete ini bisa menjadi alternatif lauk rumahan yang sederhana tetapi kaya rasa. Perpaduan pedasnya cabai, gurihnya ikan teri, serta aroma pete dijamin membuat waktu makan bersama keluarga semakin nikmat. Selamat mencoba!
Bahan-bahan Sambal Teri Pokak Pete
Bumbu Sambal
Cara Membuat Sambal Teri Pokak Pete
JawaPos.com – Bagi pencinta makanan pedas, sambal menjadi salah satu pelengkap hidangan yang sulit dipisahkan dari menu sehari-hari. Salah satu olahan yang patut dicoba adalah sambal teri pokak pete dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan aroma khas yang menggugah selera.
Kombinasi teri yang renyah, pokak atau terong pipit yang lembut, serta pete dengan aromanya yang khas membuat hidangan ini terasa semakin istimewa. Disantap bersama nasi putih hangat, menu sederhana ini bisa menjadi pilihan lauk yang menggugah selera.
Tidak perlu khawatir soal proses pembuatannya karena bahan yang digunakan cukup mudah ditemukan di pasar maupun warung sekitar rumah. Cara memasaknya pun relatif praktis sehingga cocok dijadikan inspirasi menu harian untuk keluarga.
Dilansir dari kanal YouTube Ika Mardatillah, berikut resep sambal teri pokak pete dengan cita rasa pedas dan gurih yang bisa kamu praktikkan sendiri di rumah.
Yuk, siapkan bahan-bahannya dan ikuti langkah pembuatannya!
Sambal teri pokak pete ini bisa menjadi alternatif lauk rumahan yang sederhana tetapi kaya rasa. Perpaduan pedasnya cabai, gurihnya ikan teri, serta aroma pete dijamin membuat waktu makan bersama keluarga semakin nikmat.
Selamat mencoba!
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