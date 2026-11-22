JawaPos.com – Surabaya tidak hanya dikenal sebagai kota metropolitan dengan sejarah perjuangan yang kuat, tetapi juga mempunyai kekayaan kuliner tradisional yang menarik untuk dijelajahi. Beragam makanan khas dengan racikan bumbu autentik masih mudah ditemukan dan menjadi favorit masyarakat setempat. Keistimewaan kuliner Kota Pahlawan terletak pada perpaduan rasa gurih, manis, pedas, dan penggunaan petis yang cukup dominan dalam sejumlah hidangan. Menariknya, beberapa tempat makan legendaris mampu mempertahankan karakter rasa sejak puluhan tahun lalu sehingga tetap diminati pelanggan dari berbagai generasi. Dikutip dari kanal YouTube Informania, terdapat tujuh tempat kuliner legendaris di Surabaya yang menarik untuk dikunjungi. Mulai dari lontong balap hingga rujak cingur, deretan makanan ini menawarkan pengalaman menikmati hidangan tradisional dengan cita rasa khas yang sulit dilupakan. 1. Lontong Balap Asli Pak Gendut <escape>Lontong balap menjadi salah satu makanan yang paling identik dengan Surabaya. Salah satu tempat yang dikenal mempertahankan hidangan khas ini adalah Lontong Balap Asli Pak Gendut, yang memiliki perjalanan usaha sejak 1958.</escape> Sajian ini terdiri dari potongan lontong, tahu goreng, tauge segar, dan lentho yang kemudian disiram kuah gurih dengan campuran petis khas Jawa Timur. Perpaduan tekstur lembut lontong, renyahnya tauge, serta gurihnya lentho membuat hidangan ini memiliki karakter rasa tersendiri. Agar semakin lengkap, kamu juga bisa menambahkan sate kerang sebagai lauk pendamping. Bagi pencinta kuliner tradisional, tempat ini menjadi salah satu pilihan menarik untuk mengenal cita rasa autentik lontong balap Surabaya. 2. Lontong Kupang Bu Ito Selain lontong balap, Surabaya juga terkenal dengan lontong kupang yang memiliki bahan utama berupa kupang atau kerang kecil. Salah satu tempat yang disebut dalam daftar kuliner legendaris ini adalah Lontong Kupang Bu Ito, yang dikabarkan telah melayani pelanggan sejak era 1980-an. Hidangan tersebut menyajikan potongan lontong bersama kupang yang disiram kuah berbumbu petis. Rasanya gurih dengan karakter khas makanan pesisir Jawa Timur. Untuk menambah kenikmatan, lontong kupang biasanya disantap bersama sate kerang atau lentho. Jika ingin menikmati minuman yang menyegarkan setelah menyantap hidangan tersebut, es degan bisa menjadi pilihan pendamping. Kombinasi rasa gurih dari kuah kupang dan kesegaran air kelapa muda membuat pengalaman bersantap terasa semakin lengkap. 3. Tahu Telur Pak Jayen Bagi penggemar makanan berbahan dasar tahu, Tahu Telur Pak Jayen bisa menjadi salah satu destinasi kuliner yang patut diperhitungkan ketika berada di Surabaya. Menu andalannya berupa tahu yang digoreng bersama telur hingga menghasilkan tekstur bagian luar yang menggugah selera. Hidangan tersebut kemudian dilengkapi lontong, tauge, serta siraman saus kacang bercampur petis. Kekuatan utama makanan ini terletak pada racikan bumbunya yang kaya rasa. Perpaduan gurih, manis, sedikit pedas, dan aroma bawang menciptakan sensasi khas yang membuatnya digemari pencinta kuliner lokal. Porsinya juga cocok dijadikan menu makan utama, terutama ketika ingin menikmati makanan tradisional yang mengenyangkan. 4. Warung Pak Hasyim Jika ingin menemukan beberapa pilihan makanan khas Surabaya dalam satu tempat, Warung Pak Hasyim bisa masuk dalam daftar tujuan kuliner. Warung ini dikenal menawarkan beragam hidangan tradisional, terutama makanan berbumbu petis seperti tahu tek dan tahu campur. Selain itu, tersedia pula pilihan menu lain seperti lontong kupang dan nasi rawon. Salah satu daya tarik tahu campur terletak pada perpaduan kuah gurih, petis, potongan daging, kikil, tahu, serta pelengkap lainnya. Racikan bumbunya menghasilkan rasa yang kuat dan khas. Dengan pilihan menu yang cukup beragam, pengunjung dapat menikmati beberapa makanan tradisional Surabaya tanpa harus berpindah tempat. 5. Sego Sambel Mak Yeye Pencinta makanan pedas tentu tidak asing dengan Sego Sambel Mak Yeye. Tempat makan ini dikenal sebagai salah satu tujuan kuliner malam di Surabaya yang menawarkan sajian sederhana dengan sambal sebagai daya tarik utamanya. Sesuai namanya, menu yang ditawarkan berupa nasi putih hangat dengan sambal bercita rasa pedas dan gurih. Hidangan tersebut biasanya dilengkapi berbagai lauk, seperti ikan, ayam, maupun telur goreng. Keistimewaan sajian ini terletak pada sambalnya yang menjadi pelengkap utama sekaligus memberikan sensasi rasa kuat pada setiap suapan. Bagi kamu yang menyukai makanan bercita rasa pedas, Sego Sambel Mak Yeye bisa menjadi pilihan untuk menikmati kuliner malam khas Kota Pahlawan. 6. Rawon Kalkulator Nama Rawon Kalkulator cukup unik dan mudah menarik perhatian wisatawan yang sedang berburu makanan khas Surabaya. Julukan tersebut muncul karena penjualnya dikenal memiliki kemampuan menghitung total pesanan dengan sangat cepat, seolah-olah menggunakan kalkulator tanpa perlu alat bantu. Di balik nama uniknya, rawon menjadi menu utama yang menarik untuk dicoba. Hidangan berkuah hitam ini menggunakan kluwek sebagai bahan utama pembentuk warna dan karakter rasa. Potongan daging sapi yang empuk berpadu dengan kuah gurih beraroma rempah sehingga menghasilkan hidangan yang cocok disantap bersama nasi putih hangat. Biasanya, rawon juga dilengkapi tauge pendek, sambal, serta telur asin sebagai pelengkap. Kombinasi tersebut membuat sajian tradisional ini semakin menggugah selera. 7. Rujak Cingur Ahmad Jais Belum lengkap rasanya menjelajahi kuliner Surabaya tanpa mencicipi rujak cingur. Salah satu nama yang dikenal dalam dunia kuliner tradisional kota ini adalah Rujak Cingur Ahmad Jais. Tempat makan tersebut dikenal dengan sajian rujak cingur yang memiliki racikan bumbu khas. Salah satu keunikannya adalah penggunaan kacang mede dalam campuran bumbu sehingga menghasilkan cita rasa yang berbeda. Dalam satu porsi, pengunjung bisa menikmati perpaduan cingur atau bagian moncong sapi, lontong, sayuran, buah-buahan, dan bahan pelengkap lainnya. Seluruh bahan kemudian disiram bumbu petis yang menghasilkan perpaduan rasa gurih, manis, sedikit pedas, serta segar dari buah dan sayuran. Tekstur cingur yang empuk berpadu dengan bumbu kental menjadikan makanan ini sebagai salah satu ikon kuliner Surabaya yang layak dicoba. Itulah tujuh rekomendasi kuliner legendaris yang bisa menjadi referensi ketika berkunjung ke Kota Pahlawan. Setiap tempat menawarkan karakter makanan berbeda, tetapi semuanya memiliki satu kesamaan, yaitu mempertahankan kekayaan rasa kuliner tradisional Surabaya.