JawaPos.com – Pindang tongkol menjadi salah satu bahan makanan yang mudah diolah menjadi berbagai hidangan lezat. Selain dimasak dengan kuah atau digoreng biasa, ikan ini juga bisa dijadikan abon rumahan dengan cita rasa gurih dan sedikit pedas. Olahan abon pindang tongkol cocok dijadikan pelengkap berbagai menu makanan. Kamu bisa menikmatinya bersama nasi putih hangat, menjadikannya isian roti, atau menambahkannya ke dalam mi instan agar rasanya semakin istimewa. Keunggulan lainnya, abon tongkol dapat dijadikan alternatif lauk praktis untuk persediaan di rumah. Namun, ketahanan penyimpanannya bergantung pada tingkat kematangan, kadar air, kebersihan, dan cara penyimpanan. Dilansir dari kanal YouTube Ika Mardatillah, bahan untuk membuat abon pindang tongkol cukup sederhana dan mudah ditemukan. Proses pengolahannya pun tidak membutuhkan teknik memasak yang rumit sehingga cocok dicoba oleh pemula. Penasaran bagaimana cara membuatnya? Berikut bahan-bahan dan langkah memasak abon pindang tongkol yang gurih dan menggugah selera. Bahan-Bahan Abon Pindang Tongkol 10 iris pindang tongkol

5 buah cabai merah besar

2 butir kemiri

Terasi secukupnya

Cabai rawit sesuai selera

Bawang merah secukupnya

Bawang putih secukupnya

Garam secukupnya

Penyedap rasa sesuai selera

Minyak goreng secukupnya Cara Membuat Abon Pindang Tongkol Siapkan bahan bumbu. Kupas bawang merah dan bawang putih, kemudian iris tipis-tipis. Sisihkan terlebih dahulu dalam wadah terpisah. Haluskan bumbu. Masukkan cabai rawit, kemiri, terasi, dan garam ke dalam cobek. Ulek seluruh bahan sampai teksturnya halus dan tercampur rata. Masukkan ikan tongkol. Tambahkan pindang tongkol ke dalam cobek berisi bumbu. Haluskan sambil diaduk agar rasa bumbu meresap ke dalam daging ikan. Pindahkan adonan. Setelah ikan dan bumbu tercampur, pindahkan semuanya ke dalam mangkuk. Aduk kembali supaya tidak ada bagian yang menggumpal. Tambahkan bawang. Masukkan irisan bawang merah dan bawang putih ke dalam adonan ikan. Berikan tambahan garam serta penyedap rasa sesuai selera, lalu aduk hingga seluruh bahan tercampur sempurna. Panaskan minyak. Siapkan wajan dan tuangkan minyak goreng secukupnya. Tunggu sampai minyak panas sebelum memasukkan adonan abon tongkol. Goreng hingga matang. Masukkan campuran ikan ke dalam wajan, kemudian goreng menggunakan api sedang cenderung kecil. Aduk secara berkala agar tidak gosong dan matang lebih merata. Angkat dan sajikan. Setelah abon matang, segera matikan kompor dan angkat menggunakan saringan. Tiriskan minyaknya, kemudian pindahkan ke wadah saji. Abon pindang tongkol rumahan siap dinikmati bersama nasi putih hangat. Perpaduan rasa gurih dari ikan, aroma bumbu, serta sensasi pedas dari cabai membuat lauk sederhana ini cocok menjadi menu favorit keluarga. Jika ingin menyimpannya sebagai stok, dinginkan terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke wadah bersih dan kedap udara. Simpan di dalam lemari es dan pastikan abon dipanaskan kembali hingga benar-benar panas sebelum dikonsumsi.