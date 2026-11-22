Anti Ribet! Resep Abon Pindang Tongkol Pedas Gurih, Cocok Disantap dengan Nasi Hangat
Resep Abon Pindang Tongkol yang Enak dan Praktis Dibuat di Rumah
JawaPos.com – Pindang tongkol menjadi salah satu bahan makanan yang mudah diolah menjadi berbagai hidangan lezat. Selain dimasak dengan kuah atau digoreng biasa, ikan ini juga bisa dijadikan abon rumahan dengan cita rasa gurih dan sedikit pedas. Olahan abon pindang tongkol cocok dijadikan pelengkap berbagai menu makanan. Kamu bisa menikmatinya bersama nasi putih hangat, menjadikannya isian roti, atau menambahkannya ke dalam mi instan agar rasanya semakin istimewa. Keunggulan lainnya, abon tongkol dapat dijadikan alternatif lauk praktis untuk persediaan di rumah. Namun, ketahanan penyimpanannya bergantung pada tingkat kematangan, kadar air, kebersihan, dan cara penyimpanan. Dilansir dari kanal YouTube Ika Mardatillah, bahan untuk membuat abon pindang tongkol cukup sederhana dan mudah ditemukan. Proses pengolahannya pun tidak membutuhkan teknik memasak yang rumit sehingga cocok dicoba oleh pemula. Penasaran bagaimana cara membuatnya? Berikut bahan-bahan dan langkah memasak abon pindang tongkol yang gurih dan menggugah selera. Abon pindang tongkol rumahan siap dinikmati bersama nasi putih hangat. Perpaduan rasa gurih dari ikan, aroma bumbu, serta sensasi pedas dari cabai membuat lauk sederhana ini cocok menjadi menu favorit keluarga. Jika ingin menyimpannya sebagai stok, dinginkan terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke wadah bersih dan kedap udara. Simpan di dalam lemari es dan pastikan abon dipanaskan kembali hingga benar-benar panas sebelum dikonsumsi.
Bahan-Bahan Abon Pindang Tongkol
Cara Membuat Abon Pindang Tongkol
JawaPos.com – Pindang tongkol menjadi salah satu bahan makanan yang mudah diolah menjadi berbagai hidangan lezat. Selain dimasak dengan kuah atau digoreng biasa, ikan ini juga bisa dijadikan abon rumahan dengan cita rasa gurih dan sedikit pedas.
Olahan abon pindang tongkol cocok dijadikan pelengkap berbagai menu makanan. Kamu bisa menikmatinya bersama nasi putih hangat, menjadikannya isian roti, atau menambahkannya ke dalam mi instan agar rasanya semakin istimewa.
Keunggulan lainnya, abon tongkol dapat dijadikan alternatif lauk praktis untuk persediaan di rumah. Namun, ketahanan penyimpanannya bergantung pada tingkat kematangan, kadar air, kebersihan, dan cara penyimpanan.
Dilansir dari kanal YouTube Ika Mardatillah, bahan untuk membuat abon pindang tongkol cukup sederhana dan mudah ditemukan. Proses pengolahannya pun tidak membutuhkan teknik memasak yang rumit sehingga cocok dicoba oleh pemula.
Penasaran bagaimana cara membuatnya? Berikut bahan-bahan dan langkah memasak abon pindang tongkol yang gurih dan menggugah selera.
Abon pindang tongkol rumahan siap dinikmati bersama nasi putih hangat. Perpaduan rasa gurih dari ikan, aroma bumbu, serta sensasi pedas dari cabai membuat lauk sederhana ini cocok menjadi menu favorit keluarga.
Jika ingin menyimpannya sebagai stok, dinginkan terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke wadah bersih dan kedap udara. Simpan di dalam lemari es dan pastikan abon dipanaskan kembali hingga benar-benar panas sebelum dikonsumsi.
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