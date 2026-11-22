

JawaPos.com - Cilok biasanya disajikan dengan saus kacang atau bumbu sambal. Namun, jajanan berbahan dasar tepung tapioka ini juga nikmat diolah menjadi hidangan berkuah yang hangat dan pedas. Ditambah telur serta sayuran, cilok kuah bisa menjadi pilihan camilan yang lebih mengenyangkan untuk dinikmati kapan saja.



Resep cilok kuah pedas ini dibagikan oleh akun Instagram @dindaa_manurung. Bahan utamanya menggunakan satu bungkus cilok jando yang dimasak bersama telur dan sayur sawi. Kuahnya dibuat dari cabai merah besar, bawang merah, dan bawang putih yang dihaluskan, kemudian diberi tambahan saus sambal serta bumbu sederhana.



Penggunaan cabai merah besar menghasilkan rasa pedas yang tidak terlalu tajam, sehingga cocok untuk kamu yang ingin menikmati hidangan berkuah dengan sensasi hangat. Jika menyukai rasa yang lebih menyengat, cabai merah besar bisa diganti dengan cabai rawit merah. Perpaduan cilok yang kenyal, telur, dan sawi membuat hidangan ini semakin lengkap.



Bahan

1 bungkus cilok jando

2 butir telur

Sayur sawi secukupnya

Air secukupnya

Minyak goreng secukupnya



Bumbu halus:

7 buah cabai merah besar

3 siung bawang merah

3 siung bawang putih



Bumbu lainnya:

1/2 sdt garam

1/4 sdt kaldu jamur

1 sdm saus sambal



Cara Pembuatan

1. Siapkan seluruh bahan yang akan digunakan. Cuci bersih sayur sawi, kemudian potong-potong sesuai selera. Sisihkan terlebih dahulu.

2. Masukkan cabai merah besar, bawang merah, dan bawang putih ke dalam blender atau ulekan. Haluskan seluruh bahan hingga menjadi bumbu yang siap ditumis.

3. Panaskan sedikit minyak dalam wajan. Masukkan bumbu halus, kemudian tumis hingga harum dan matang. Aduk sesekali agar bumbu tidak mudah gosong.

4. Setelah bumbu matang, tambahkan air secukupnya untuk membuat kuah. Aduk hingga bumbu tercampur rata dan didihkan.

5. Masukkan garam, kaldu jamur, serta saus sambal. Aduk kembali dan koreksi rasa sesuai selera. Jika ingin kuah lebih pedas, kamu bisa menggunakan cabai rawit merah sebagai pengganti cabai merah besar.

6. Masukkan cilok jando ke dalam kuah berbumbu. Masak beberapa saat hingga cilok panas dan bumbu meresap.

7. Pecahkan dua butir telur ke dalam wajan. Aduk perlahan jika ingin menghasilkan telur orak-arik dalam kuah. Kamu juga bisa membiarkannya hingga matang sesuai selera.

8. Tambahkan potongan sawi, kemudian masak sebentar hingga sayuran layu tetapi masih memiliki tekstur.

9. Setelah seluruh bahan matang, angkat dan pindahkan cilok kuah pedas ke dalam mangkuk saji. Hidangkan selagi hangat.



Cilok kuah pedas bisa menjadi alternatif olahan cilok ketika bosan dengan sajian yang itu-itu saja. Kuah berbumbu cabai dan bawang memberikan sensasi gurih serta hangat, sementara cilok jando menghadirkan tekstur kenyal yang nikmat.

Tambahan telur dan sawi juga membuat hidangan ini semakin bervariasi. Sajikan selagi panas agar paling nikmat disantap, terutama saat cuaca sedang dingin.