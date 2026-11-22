

JawaPos.com - Membuat camilan sendiri di rumah bisa menjadi pilihan menarik ketika ingin menikmati makanan enak tanpa harus sering jajan di luar. Dengan bahan sederhana seperti tahu dan tepung tapioka, kamu bisa membuat tahu aci gejrot yang gurih, kenyal, dan menggugah selera. Perpaduan tahu goreng dengan kuah gejrot bercita rasa asam, manis, dan pedas membuat camilan ini sulit ditolak.



Resep tahu aci gejrot ini dibagikan oleh akun Instagram @alunrahma. Adonan acinya dibuat dari tepung tapioka yang dicampur dengan daun bawang serta bumbu sederhana, kemudian dimasukkan ke dalam tahu. Setelah digoreng hingga matang, tahu aci disajikan bersama kuah gejrot yang menggunakan bawang merah, cabai rawit hijau, gula merah, dan air asam jawa.



Salah satu daya tarik hidangan ini adalah perpaduan teksturnya. Bagian luar tahu terasa lebih renyah setelah digoreng, sedangkan adonan aci di dalamnya memberikan sensasi kenyal saat dikunyah. Kuah gejrot yang segar juga membuat rasanya semakin lengkap, terutama bagi pencinta camilan pedas.



Bahan

Bahan tahu aci:

4 kotak tahu

5 sdm tepung tapioka

1 batang daun bawang

1 sdt bawang putih

1 sdt garam

1/2 sdt kaldu bubuk

1/4 sdt lada

2 sdm air

Minyak goreng secukupnya



Bahan kuah gejrot:

3 siung bawang merah

15 buah cabai rawit hijau

1/3 sdt garam

1 1/2 sdm gula merah

Air asam jawa secukupnya

1 sdm kecap



Cara Pembuatan

1. Potong tahu menjadi beberapa bagian sesuai selera. Keruk sedikit bagian tengah tahu untuk memberikan ruang bagi adonan aci.

2. Siapkan wadah, lalu masukkan tepung tapioka, daun bawang yang sudah diiris tipis, bawang putih, garam, kaldu bubuk, dan lada.

3. Tuangkan 2 sendok makan air, kemudian aduk hingga seluruh bahan tercampur. Pastikan adonan memiliki tekstur yang cukup kental dan bisa menempel pada tahu.

4. Ambil adonan aci secukupnya, lalu masukkan ke bagian tengah tahu yang sudah dikeruk. Ratakan agar isian tidak mudah terlepas.

5. Panaskan minyak dalam wajan. Goreng tahu aci menggunakan api sedang hingga bagian luar berwarna keemasan dan adonan aci matang. Angkat, kemudian tiriskan.

6. Untuk membuat kuah gejrot, masukkan bawang merah dan cabai rawit hijau ke dalam cobek. Ulek kasar agar tekstur bahan masih terasa.

7. Tambahkan garam dan gula merah, lalu ulek kembali hingga tercampur. Tidak perlu menghaluskan seluruh bahan karena kuah gejrot biasanya memiliki tekstur sambal yang kasar.

8. Masukkan kecap dan air asam jawa secukupnya. Aduk hingga gula merah larut dan seluruh bumbu tercampur rata. Koreksi rasa sesuai selera.

9. Potong tahu aci yang sudah digoreng menjadi bagian lebih kecil, kemudian tata dalam piring saji. Siram dengan kuah gejrot sebelum dinikmati.



Tahu aci gejrot bisa menjadi pilihan camilan rumahan yang sederhana dengan perpaduan rasa dan tekstur yang menarik.

Gurihnya tahu dan kenyalnya adonan aci berpadu dengan kuah gejrot yang pedas, manis, serta sedikit asam. Jumlah cabai rawit bisa dikurangi atau ditambah sesuai tingkat kepedasan yang disukai. Sajikan segera setelah diberi kuah agar tahu aci tetap terasa nikmat.