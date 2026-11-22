

JawaPos.com - Olahan ayam tidak selalu harus digoreng atau dimasak dengan kuah santan. Jika ingin mencoba menu yang lebih sederhana, ayam kukus cabai hijau bisa menjadi pilihan menarik. Hidangan ini memadukan potongan paha ayam fillet dengan bumbu cabai hijau, bawang, dan tomat yang menghasilkan rasa gurih serta sedikit pedas.



Resep ayam kukus cabai hijau ini dibagikan oleh akun Instagram @triananda.yb. Bahan utamanya menggunakan 450 gram paha ayam fillet yang dipadukan dengan dua jenis cabai hijau, yaitu cabai hijau keriting dan cabai hijau rawit. Penggunaan bawang merah dan bawang putih juga membuat aroma bumbunya semakin harum.



Berbeda dari ayam goreng yang membutuhkan banyak minyak, metode mengukus membuat hidangan ini bisa diolah tanpa perlu menggoreng ayam terlebih dahulu. Tambahan tomat merah dan tomat hijau memberikan sentuhan rasa segar yang menyeimbangkan gurihnya bumbu. Menu ini cocok disajikan sebagai lauk makan siang maupun makan malam bersama nasi hangat.



Bahan

Bahan cabai hijau:

5 siung bawang putih

7 siung bawang merah

10 buah cabai hijau keriting

10 buah cabai hijau rawit

1 sdm minyak wijen untuk menumis



Bahan lainnya:

450 gram paha ayam fillet

1 sdm saus tiram

1 sdt garam

1 sdt kaldu jamur

1 sdt merica bubuk

1 buah tomat merah

1 buah tomat hijau



Pelengkap:

Bawang goreng atau bawang panggang secukupnya



Cara Pembuatan

1. Siapkan paha ayam fillet, kemudian bersihkan dan potong menjadi beberapa bagian sesuai selera. Sisihkan dalam wadah.

2. Siapkan bawang merah, bawang putih, cabai hijau keriting, dan cabai hijau rawit. Cuci bersih seluruh bahan, lalu haluskan atau cincang kasar sesuai tekstur bumbu yang diinginkan.

3. Panaskan minyak wijen dalam wajan. Masukkan bumbu cabai hijau yang sudah dihaluskan, kemudian tumis hingga harum dan matang.

4. Masukkan tumisan bumbu ke dalam wadah berisi ayam. Tambahkan saus tiram, garam, kaldu jamur, dan merica bubuk.

5. Aduk seluruh bahan hingga bumbu melapisi potongan ayam secara merata. Diamkan sebentar agar bumbu meresap.

6. Potong tomat merah dan tomat hijau menjadi beberapa bagian, kemudian masukkan ke dalam campuran ayam. Aduk perlahan agar tomat tidak terlalu hancur.

7. Pindahkan ayam beserta bumbunya ke dalam wadah tahan panas. Ratakan agar seluruh bagian ayam matang secara merata saat dikukus.

8. Panaskan kukusan hingga air mendidih. Masukkan wadah berisi ayam, lalu kukus dengan api sedang hingga ayam matang sempurna. Sesuaikan waktu dengan ukuran potongan ayam.

9. Setelah matang, angkat ayam kukus cabai hijau dan taburi dengan bawang goreng atau bawang panggang sebagai pelengkap.



Ayam kukus cabai hijau bisa menjadi alternatif menu rumahan ketika ingin menikmati lauk yang gurih sekaligus menghangatkan. Daging paha ayam yang lembut berpadu dengan bumbu cabai hijau, sementara tomat memberikan rasa segar di setiap suapan.

Selain mudah dibuat, penggunaan ayam fillet juga membuat hidangan ini lebih praktis disantap. Sajikan selagi hangat bersama nasi putih agar semakin mengenyangkan.