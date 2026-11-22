

JawaPos.com - Sosis tidak harus selalu diolah dengan cara digoreng atau dijadikan campuran mi. Bahan praktis ini juga bisa dikreasikan menjadi lauk bercita rasa kuat dengan tambahan bumbu dan aneka cabai. Salah satu variasinya adalah sosis rendang chili padi yang memadukan rasa rempah khas rendang dengan sensasi pedas dari cabai segar.



Resep sosis rendang chili padi dibagikan oleh akun Instagram @diannurvita_. Kreasi ini menggunakan satu bungkus sosis rendang sebagai bahan utama, kemudian dimasak bersama bawang merah, bawang putih, cabai hijau keriting, cabai rawit, dan cabai merah besar. Perpaduan tersebut menghasilkan lauk dengan rasa pedas dan gurih tanpa menghilangkan karakter bumbu rendang dari sosis.



Tambahan saus tiram memberikan sentuhan rasa gurih, sedangkan larutan asam jawa membantu menyeimbangkan rasa bumbu. Tingkat kepedasannya bisa disesuaikan dengan jumlah cabai yang digunakan. Menu ini cocok dijadikan lauk praktis ketika ingin menyajikan hidangan sederhana dengan rasa yang lebih berani.



Bahan

1 bungkus sosis rendang

5 siung bawang merah4 siung bawang putih

Cabai hijau keriting secukupnya

Cabai rawit secukupnya

Cabai merah besar secukupnya

Garam secukupnya

Kaldu bubuk secukupnya

Sedikit gula pasir

1/2 sdm saus tiram

Larutan asam jawa secukupnya

Minyak goreng secukupnya



Cara Pembuatan

1. Siapkan sosis rendang, kemudian potong sesuai selera. Kamu bisa membelahnya menjadi dua atau mengirisnya menyerong agar bumbu lebih mudah menempel.

2. Kupas bawang merah dan bawang putih. Iris tipis atau cincang sesuai selera, lalu sisihkan.

3. Cuci bersih cabai hijau keriting, cabai rawit, dan cabai merah besar. Potong-potong seluruh cabai menjadi bagian kecil agar mudah tercampur saat dimasak.

4. Panaskan sedikit minyak dalam wajan. Masukkan bawang merah dan bawang putih, lalu tumis hingga harum dan mulai layu.

5. Tambahkan seluruh jenis cabai yang sudah dipotong. Aduk dan tumis sampai cabai sedikit layu serta aromanya keluar.

6. Masukkan potongan sosis rendang ke dalam wajan. Aduk hingga sosis tercampur rata dengan tumisan bawang dan cabai.

7. Tambahkan garam, kaldu bubuk, sedikit gula pasir, serta saus tiram. Aduk kembali agar bumbu melapisi seluruh permukaan sosis.

8. Tuangkan sedikit larutan asam jawa, kemudian aduk hingga bumbu tercampur merata. Masak beberapa saat sampai sosis matang dan bumbunya meresap.

9. Koreksi rasa sesuai selera. Jika sudah pas, angkat dan pindahkan sosis rendang chili padi ke piring saji.



Sosis rendang chili padi bisa menjadi pilihan lauk praktis saat ingin menikmati hidangan pedas tanpa perlu mengolah bumbu rendang dari awal. Rasa rempah dari sosis berpadu dengan cabai, bawang, dan sentuhan asam jawa yang membuat rasanya semakin kaya.

Sajikan bersama nasi putih hangat agar perpaduan rasa gurih dan pedasnya semakin nikmat. Cocok juga dijadikan menu andalan ketika sedang ingin makan dengan lauk bercita rasa kuat.